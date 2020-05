Πώς η Ford αντιμετωπίζει τις κουτσουλιές των πουλιών;

Είναι γνωστό ότι τα περιττώματα των πτηνών προκαλούν μεγάλες ζημιές στο αμάξωμα των οχημάτων λόγω των διαβρωτικών ιδιοτήτων τους. Προκειμένου να μην καταστραφεί το χρώμα, είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν άμεσα με σφουγγάρι και χλιαρό νερό που περιέχει σαμπουάν με ουδέτερο pH.

Όμως, πριν από το στάδιο αυτό, η Ford έχει ήδη φροντίσει να αυξήσει το επίπεδο προστασίας των εξωτερικών χρωμάτων των οχημάτων της εφαρμόζοντας διάφορες διαδικασίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση εργαστηριακών περιττωμάτων, δοκιμές ελέγχου αντοχής και τεστ θερμικής καταπόνησης.

Η «μπλε οβάλ» φίρμα έχει δημιουργήσει στο εργαστήριό της συνθετικές κουτσουλιές που αντανακλούν με ακρίβεια τη διαφορετική διατροφή -και κατά συνέπεια τη διαφορετική οξύτητα των περιττωμάτων- των περισσοτέρων πτηνών στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι τεχνητές κουτσουλιές ψεκάζονται σε μεταλλικά στοιχεία και στη συνέχεια κάποια δείγματα υποβάλλονται σε μία διαδικασία θερμικής καταπόνησης σε φούρνο στους 40° C, 50° C και 60° C.

Η διαδικασία αυτή προσομοιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πραγματική χρήση του οχήματος σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες και δοκιμάζει την αντιδιαβρωτική προστασία της βαφής σε οριακές καταστάσεις.

Τα πάνελ ψεκάζονται επίσης με μείγμα φωσφορικού οξέος και απορρυπαντικού, καθώς και με συνθετική γύρη πριν το τεστ αντοχής, σε θερμοκρασίες 60° C και 80° C για 30 λεπτά μέσα σε φούρνο. Η δοκιμή αυτή διασφαλίζει την προστασία των επιφανειών από αερομεταφερόμενα σωματίδια όπως η γύρη και το κολλώδες ρετσίνι των δέντρων.

Βελτιώνοντας τις χρωστικές ουσίες, τις ρητίνες και τα πρόσθετα από τα οποία αποτελείται το λαμπερό προστατευτικό στρώμα της βαφής, οι ειδικοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι το χρώμα που χρησιμοποιεί η Ford στα αυτοκίνητά της έχει τη βέλτιστη σύνθεση για να αντέχει «επιθέσεις» από τέτοιους ρύπους, ανεξαρτήτως καιρού.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος