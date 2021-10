Seat Leon: Παραλαβή βραβείου «Best Buy Car of Europe 2021»

To Seat Leon ανακηρύχθηκε «Best Buy Car of Europe 2021», στα τέλη του 2020. Ωστόσο, η εκδήλωση Αυτή είναι η δεύτερη φορά που βραβεύεται η Seat στο συγκεκριμένο θεσμό.κατά την οποία παρέλαβε το βραβείο του διενεργήθηκε μόλις πριν από μερικές μέρες, στο La Llotja del Mar της Βαρκελώνης.

Στη συγκεκριμένη τελετή AUTOBEST Gala Awards, η οποία ήταν η 20ή από τότε που θεσμοθετήθηκε, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 150 καλεσμένοι, που προέρχονταν από 34 διαφορετικές χώρες. Και αυτό συνέβη καθώς τα τρόπαια απονέμονται αυτοπροσώπως στους νικητές των κατηγοριών.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 32 κριτές, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη. Απ' ό,τι αποδείχθηκε, το Leon τους «κέρδισε» για τη δυναμική του, την αποδοτικότητα, την προηγμένη τεχνολογία, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητά του. Σημειωτέον ότι είναι η δεύτερη φορά στα 70 χρόνια ιστορίας της Seat που η εταιρεία κερδίζει τον διαγωνισμό: Το 2017 το Seat Ateca είχε κατακτήσει το ίδιο βραβείο.

Δηλώσεις πρωταγωνιστών

Ο CEO της Seat και CUPRA, Wayne Griffiths, δήλωσε: «Το να κατακτάς το βραβείο AUTOBEST για Το Seat Leon έχει αποσπάσει πέντε αστέρια στο Euro NCAP 2020.το "Best Buy Car of Europe 2021" είναι η καλύτερη δυνατή αναγνώριση για την ομάδα που συμμετείχε στο λανσάρισμα του καλύτερου Leon όλων των εποχών, μια επιτυχία που προήλθε από μια επένδυση 1,1 δισ. ευρώ. Ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη. Αυτό το βραβείο μάς ανανεώνει για να δούμε με σιγουριά το μέλλον, ενισχύοντας παράλληλα τη σημασία που έχει το Leon στην αγορά. Η παραλαβή του βραβείου αυτοπροσώπως, εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας, αφιερώνεται στη σκληρή δουλειά όλων των εμπλεκομένων και τι καλύτερο από αυτή την τελετή στο La Llotja del Mar, όπου σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Γκαουντί, ο Μιρό και ο Πικάσο δημιούργησαν έργα τους».



Ο ιδρυτής και πρόεδρος του AUTOBEST, Dan Vardie, ανέφερε: «Δεν θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε περισσότερα για τον εορτασμό της 20ής επετείου του AUTOBEST Gala, πιθανώς το πιο σημαντικό media event της Ευρώπης και του κόσμου. Το SEAT Leon είναι το AUTOBEST Best Buy Car of Europe, το απόλυτο βραβείο στη βιομηχανία αυτοκινήτων, δίνοντας στην πλειονότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών την καλύτερη ανεξάρτητη, αυθεντική και επαγγελματική αξιολόγηση των καλύτερων νέων μοντέλων που λανσάρονται στην Ευρώπη. Αναθέσαμε στη Βαρκελώνη και την Ισπανία τη διεξαγωγή του ιστορικού event. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη La Llotja del Mar, ένα ορόσημο της Βαρκελώνης, ένα από τα μέρη που κάνουν την Ευρώπη περήφανη για την κληρονομιά της. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη όλων, για όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το φανταστικό γεγονός. Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω τον Wayne Griffiths, ο οποίος αποδείχθηκε ο καλύτερος οικοδεσπότης που θα μπορούσαμε να έχουμε!»

Δίκαια το Leon είναι το best seller της Seat

Με 2,4 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, το Seat Leon είναι το bester seller αυτοκίνητο της εταιρείας από το 2014 και μετά, ενώ το γεγονός ότι προσφέρει μεγαλύτερα επίπεδα συνδεσιμότητας το καθιστά το πρώτο πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο της μάρκας. Είναι ένα όχημα που, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, εξοπλίζεται με κινητήρες βενζίνης (TSI), diesel (TDI), Compressed Natural Gas (TGI), ήπιου υβριδικού (eTSI), αλλά και plug-in hybrid (e-HYBRID). Επιπλέον, έχει αποσπάσει πέντε αστέρια στο Euro NCAP 2020.

