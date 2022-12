Τα Νέα της Πιάτσας#356

Στις 12 Δεκεμβρίου οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου, μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» θα ψηφίσουν για το νέο αυτοκίνητο του 2023. Τον τίτλο «Αυτοκίνητο του 2022» είχε κατακτήσει το Hyundai Tucson. Τα μοντέλα που εισήχθησαν στην Ελλάδα το 2022 ήταν 24. Από αυτά επιλέχθηκαν δέκα. Τα αυτοκίνητα που αποκλείσθηκαν είναι όσα δεν κρίθηκαν ότι πληρούσαν τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς η δεν πρόλαβαν οι αντιπροσωπείες να τα παρουσιάσουν στους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Από τα 24 στην ψηφοφορία μπήκαν 19. Και είναι τα εξής: Alfa Romeo Tonale ,BMW iX,BMW X1, Dacia Jogger, DS 4, Honda HR-V, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Kia Sportage,Mercedes EQB, Opel Astra,Peugeot 308,Skoda Fabia,Suzuki S-Cross, Toyota Aygo X, Toyota Yaris Cross,Volkswagen ID.5, Volkswagen Taigo,Volvo C40 Recharge. Από αυτά για την τελική δεκάδα επιλέχθηκαν τα κάτωθι.





Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε το νέο νικητή. Θα δούμε ποιο απο τα δέκα αυτοκίνητα θα πάρει τους περισσότερους ψήφους και θα αναδειχθεί "Αυτοκίνητο του 2023"

Οργανωτικές αλλαγές στην Opel Ελλάς έγιναν την τελευταία εβδομάδα. Εκτός εταιρίας είναι ο εμπορικός διευθυντής, ο διευθυντής μάρκετινγκ και ο product manager.Η νέα διοίκηση της εταιρίας έχει υψηλές προσδοκίες και προτίθεται να κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε η Opel – δεδομένης της πλήρους γκάμας αυτοκινήτων που διαθέτει- να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική αγορά.



Κάτι δεν πάει καλά σε μεγάλη ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει αυτοκίνητα γερμανικού Ομίλου. Άνθρωποι με γνώσεις που έχουν μακρά θητεία στο χώρο του αυτοκινήτου βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τι φταίει. Ποιος τους δημιουργεί προβλήματα. Αν δεν μπουν τα πράγματα στη θέση τους ώστε να μην δίνουν κατευθύνσεις άσχετοι, θα σκάσει βόμβα.

Στο Ρίμινι της Ιταλίας έγινε το Σάββατο που πέρασε η ετήσια Απονομή της FIM (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας), στους Πρωταθλητές όλων των αθλημάτων των δύο τροχών. Την Παρασκευή έγιναν και οι εκλογές της FIM . Γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Την τετραετία που έληξε πρόεδρος ήταν ο Πορτογάλος Jorge Viegas . Οι νέες εκλογές ανέδειξαν και πάλι τον Jorge Viegas. Το φοβερό είναι ότι επανεκλέγεται με το συντριπτικό ποσοστό του 99%, από τις 115 Εθνικές Ομοσπονδίες όλου του κόσμου που έδωσαν το παρόν.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μόνο πέντε δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο (εκτός κάποιων Ιταλών που είχαν προσκληθεί από τη δική τους διοργανώτρια Ομοσπονδία) και μεταξύ αυτών ήταν και ο “δικός” μας συνεργάτης του zougla.gr Δημήτρης Διατσίδης, που μάλιστα ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που συνάντησε τον Πρόεδρο Jorge Viegas ,λίγες ώρες μετά τις εκλογές.

Η Lancia Delta S4, από τα σπάνια «κοσμήματα» στο χώρο των αγώνων, κατέκτησε το βραβείο στην κατηγορία “Youngtimer” στην εκδήλωση "Ruoteclassiche – Best in Classic". Η αγωνιστική έκδοση της Lancia Delta S4 κατέκτησε 15 νίκες, ενώ αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά δείγματα της περιόδου του Group B στους αγώνες ράλι. Ο τετρακύλινδρος διπλά υπερτροφοδοτούμενος (στροβυλοσυμπιεστής και μηχανικός υπερσυμπιεστής) κινητήρας των 1.759κ.εκ. είναι τοποθετημένος στο κέντρο του αυτοκινήτου. Κρατηθείτε! Η ιπποδύναμη της ξεπερνούσε τους 500 ίππους. Το όνομα του αυτοκινήτου προέρχεται από την επιλογή των μηχανικών μερών, με το “S” από την υπερπλήρωση (supercharging) και τον αριθμό «4» από τη μετάδοση κίνησης σε όλους τους τροχούς.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep, το Avenger, μέσα σε 30 πρώτες ημέρες ξεπέρασε τις 10.000 προ παραγγελίες σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Βέλγιο . Οι πρώτες παραδόσεις του Jeep Avenger που έχει επιλεγεί στην τελική 7αδα του θεσμού Car Of The Year 2023 θα ξεκινήσουν το 2ο τρίμηνο του 2023. Στη συνέχεια οι παραγγελίες του μοντέλου θα ενεργοποιηθούν και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.



Με αύξοντα αριθμό 4.000.000 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής της Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ένα Hyundai TUCSON N Line . Η παραγωγή των 4.000.000 αυτοκίνητων Hyundai στην HMMC αντανακλά την τρέχουσα τάση της ηλεκτροκίνησης. Ενώ το εργοστάσιο παρήγαγε αποκλειστικά ICE μοντέλα μέχρι το 2019, στις αρχές του 2020 ξεκίνησε την παραγωγή του Hyundai KONA Electric, το οποίο έγινε το πρώτο ηλεκτροκίνητο (EV) όχημα μαζικής παραγωγής. Το φθινόπωρο του 2020 ξεκίνησε στο Nošovice, η παραγωγή οχημάτων Hybrid (HEV) και Plug-in Hybrid (PHEV) με το TUCSON τέταρτης γενιάς.



Πρόσφατα παρουσιάσθηκε το νέο Abarth 500e ενώ ανακοινώθηκε και η ειδική έκδοση Scorpionissima. Θα παραχθούν μόλις 1.949 μονάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στη χρονολογία γέννησης της μάρκας. Οι φίλοι της Abarth αποτελούν μια δυναμική κοινότητα που αριθμεί περισσότερα από 160.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μεγάλη οικογένεια, χάρη στο πρόγραμμα Performance creators, είχε την ευκαιρία να αποφασίσει για μια σειρά χαρακτηριστικών του νέου Abarth 500e. Από το χρώμα μέχρι τον fake…αγωνιστικό ήχο. Η εταιρία δίνει αυτή τη δυνατότητα ώστε τα μέλη της κοινότητας να έχουν πάντα ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της αγαπημένης τους μάρκας.

Ένα ηλεκτρικό e-Crafter «ντυμένο» με τον εμβληματικό Γλάρο και με τα χρώματα της HELMEPA , θα διασχίζει την Ελλάδα μεταφέρει το μήνυμα για τη σημασία που έχει η συμβολή όλων στην προστασία των θαλασσών με μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών ρύπων. Το 2022 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, καθώς γιορτάζει 40 χρόνια πολυδιάστατης δράσης για την υγεία των θαλασσών και των ακτών της χώρας, μαζί με περισσότερους από 250 χιλιάδες εθελοντές και τα μέλη της, που περιλαμβάνουν 293 εταιρείες/οργανισμούς με περίπου 2.090 πλοία και περισσότερους από 14 χιλιάδες ναυτικούς. Η Kosmocar στηρίζει εμπράκτως τη δράση της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος “HELMEPA Roadshow to Save The Seas”.

Ανακοινώθηκε η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος. Η σύνθεση έχει ως εξής: Πρόεδρος, Κυράτσος Κωνσταντίνος, Α’ Αντιπρόεδρος Κεράτσας Κωνσταντίνος, Β’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης Μιχαήλ ,Γενικός Γραμματέας Γεωργιάδης Μιχαήλ, Οικονομικός Επόπτης Μητρόπουλος Παναγιώτης κα μέλη τους Σμπαρούνη Κωνσταντίνο, Βασιλόπουλο Νικόλαο, Καταμπά Δημήτριος και Τροβά Διονύσιο.