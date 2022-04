Το IONIQ 5 βραβεύτηκε ως το «Αυτοκίνητο της χρονιάς» προσφέροντας κάτι το μοναδικό

Του Γιώργου Παλληκάρη

Το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 5 κατάφερε να διακριθεί παγκοσμίως τόσο ως το «Αυτοκίνητο της χρονιάς 2022» όσο και ως «Καλύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο» αποδεικνύοντας έμπρακτα πως ο ερχομός του, άνοιξε νέο κεφάλαιο στην αυτοκίνηση.

Το φουτουριστικό σύνολο της Hyundai κατάφερε να διακριθεί και να συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 11 βραβεία, ξεδιπλώνοντας τις αμέτρητες τεχνολογίες και ευκολίες της ηλεκτροκίνησης χωρίς να χάσει στιγμή τον Value For Money χαρακτήρα του.

Με σχεδίαση που μας μεταφέρει χρόνια μπροστά, ανέσεις που δεν συναντώνται σε άλλα αυτοκίνητα, αλλά και ένα ηλεκτρικό σύνολο που σέβεται τόσο τις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού όσο και το περιβάλλον, κατάφερε να ξεχωρίσει στην πιο απαιτητική κατηγορία και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο.

Η απλότητα της σχεδίασης που βραβεύτηκε και ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό

Η βαθιά μελετημένη εμφάνιση του IONIQ 5 συνδυάζει χρηστικότητα, ιστορία και φυσικά ομορφιά. Με τα space-pixeled LED φώτα να υπογράφουν επιβλητικά το νέο parametric design, τις pop-up χειρολαβές να εξυπηρετούν την αυτονομία αλλά και τις πίσω κολόνες με κλίση 45 μοιρών να δημιουργούν ένα μοναδικό σύνολο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως έργο τέχνης. Κάτι που χάρισε στο μοντέλο το βραβείο Best Designed Car of the Year. Ποτέ άλλοτε η απλότητα δεν δήλωνε τόσα πολλά.

Ο κάθε επιβάτης απολαμβάνει ασύγκριτη άνεση

Η μίνιμαλ και καθαρή φιλοσοφία του εξωτερικού, μεταφέρεται και στην καμπίνα όπου η άνεση και η ευρυχωρία αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του βραβευμένου μοντέλου. Οι γήινες αποχρώσεις, το εντελώς επίπεδο πάτωμα με το μεταξόνιο στα 3.000χλστ. και φυσικά τα καθίσματα που έχουν μετατραπεί σε πολυθρόνες με υποπόδιο, καταφέρνουν να αποτινάξουν το άγχος από κάθε διαδρομή. Όλα είναι τοποθετημένα και δημιουργημένα με τρόπο που να εξυπηρετούν την άνεση του κάθε επιβάτη και κυρίως του οδηγού, όπως η συρόμενη κεντρική κονσόλα και το Head Up Display επαυξημένης πραγματικότητας. Το IONIQ 5 καταφέρνει να μετατρέψει την οδήγηση σε μία χαλαρωτική εμπειρία και όχι σε μία ενεργοβόρα διαδικασία.

Ηλεκτροκίνηση που σε πάει μακριά, χωρίς να είναι δέσμια του τρόπου οδήγησης: Το IONIQ 5 ξεδιπλώνει πλήρως τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης, όχι στην θεωρία, αλλά στην καθημερινότητα του καθενός. Στην έκδοση με την μπαταρία των 77.4 kWh μπορεί να προσφέρει έως και 507χλμ. αυτονομίας με μία φόρτιση, την ώρα που δύναται να συνδυαστεί είτε με τετρακίνηση και 305 ίππους είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς και 217 ίππους. Αμφότερες οι εκδόσεις παρέχουν εξαιρετικές επιταχύνσεις που μπορούν να κάνουν την ζωή του οδηγού ευκολότερη σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά παράλληλα και μικρή κατανάλωση, ξεκλειδώνοντας ταξίδια πολλών χιλιομέτρων χωρίς το άγχος της αυτονομίας.

Φυσικά υπάρχει και η επιλογή της μικρότερης μπαταρίας 58 kWh με ιπποδυνάμεις από 170 (2WD) έως και 233 άλογα (4WD) που προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευχρηστία στις εντός πόλης μετακινήσεις και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση.

Αφαιρεί το άγχος από τον οδηγό

Η απουσία άγχους κατά την οδήγηση του IONIQ 5 είναι το μεγαλύτερο προσόν του, κάτι στο οποίο συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό και τα δεκάδες συστήματα ασφαλείας που προσέχουν οδηγό και επιβάτες σε κάθε διαδρομή. Πανοραμική απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου, αυτόματο φρενάρισμα, Adaptive Cruise Control και επεμβατική υποβοήθηση διατήρησης της λωρίδας, είναι μόλις μερικά στοιχεία από τα σουίτα συστημάτων που συνοδεύουν το IONIQ 5.

Ο κ. John Challen, Διευθύνων Σύμβουλος των Βραβείων Αυτοκινήτου της Χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε «Το Hyundai IONIQ 5 αναδεικνύει το μέλλον της αυτοκίνησης, και βρίσκεται ήδη σήμερα κοντά μας. Ο σχεδιασμός, οι επιδόσεις και η πρακτικότητά του το καθιστούν μια εξαιρετική πρόταση για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό (EV) όχημα – και δικαίως κατέκτησε τον τίτλο «Αυτοκίνητο της χρονιάς 2022».

Το IONIQ 5 ανακηρύχθηκε αυτοκίνητο της χρονιάς καταφέρνοντας να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία οδήγησης, απαλλαγμένη από το άγχος, χαρίζοντας ένα πακέτο που κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να «φέρει» στα μέτρα του.