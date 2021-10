Το μήνυμα της Alfa Romeo για την απόλυτη εμπειρία οδήγησης

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Η Alfa Romeo με κύριο στόχο να προωθήσει το τμήμα επικοινωνίας της, λανσάρει για πρώτη φόρα μια παγκόσμια καμπάνια που την ονόμασε «Near-Life Experience».

Η συγκεκριμένη καμπάνια έχει ήδη δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για πρώτη φορά τηλεοπτικά εμφανίστηκε κατά την διάρκεια του Grand Prix της Formula 1 την περασμένη Κυριακή στο Austin.

Το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει η Alfa Romeo είναι τα συναισθήματα που προκαλούν στους οδηγούς τα αυτοκίνητα της. Η νέα φιλοσοφία της που πλέον περνά και πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων της, έχει να κάνει με την απόλυτη εμπειρία οδήγησης που προσφέρει μία Alfa Romeo. Ταυτόχρονα εμπνέει τον οδηγό και τον γεμίζει με δυνατά συναισθήματα. Με αυτόν τον τρόπο κάνει την καθημερινή οδήγηση μια ξεχωριστή εμπειρία εντός και εκτός της πόλης.

Ο Jean Philippe Imparato, CEO της Alfa Romeo δήλωσε:

«Για την Alfa Romeo, η καμπάνια «Near-Life Experience» αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στη μελλοντική της πορεία ως μια παγκόσμια premium μάρκα. Ενώ παραμένει πιστή στο DNA της μάρκας – την επιτομή της Ιταλικής αριστοκρατικής σπορ αίσθησης από το 1910- η διαφήμιση μιλά για τη μοναδική δυνατότητα που έχει η Alfa Romeo να δημιουργεί δυνατά συναισθήματα. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε ένα κοινό μήνυμα για όλο τον κόσμο και δίνουμε ευθέως ένα μήνυμα σε όσους μοιράζονται τις ίδιες αξίες με την Alfa Romeo.»

Υπεύθυνοι για την δημιουργία της καμπάνιας ήταν η TRG (The Richards Group), μια ανεξάρτητη διαφημιστική εταιρεία στο Dallas. Ενώ σκηνοθέτης είναι ο φημισμένος Salomon Ligthelm, ο οποίος έχει συνεργαστεί για χρόνια με παγκόσμια αστέρια της μουσικής σκηνής. Συνεχίζοντας ο Διευθυντής Φωτογραφίας Daniel Bouquet, είχε συνεργαστεί στην ταινία Sound of Metal, η οποία είχε προταθεί για τα βραβεία Oscars του 2021. Όσον αφορά την μουσική είναι διασκευή του Vltava (The Moldau) του συμφωνικού ποιήματος του Smetana, Má vlast (My Country), από το συνθέτη Flavio Ibba.

Ο Olivier Francois, (Global Chief Marketing Officer) της Stellantis ανέφερε:

«Η επιλογή του λανσαρίσματος της νέας καμπάνιας “Near Life Experience” της Alfa Romeo κατά τη διάρκεια του Grand Prix στο Austin, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Αποτελεί αναφορά στην πλούσια αγωνιστική ιστορία της μάρκας που ξεκινά από το 1910, αλλά και το ξεκίνημα της Formula 1 το 1950, όπου η Alfa Romeo δεν ήταν απλά παρών, αλλά κατέκτησε τον τίτλο με τον Giuseppe Farina και την Alfetta 158. Η καμπάνια «Near-Life Experience» τιμά την πλούσια αυτοκινητιστική κληρονομιά της μάρκας, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται και προσφέρει μοναδικές αισθήσεις στους καθημερινούς οδηγούς των Alfa Romeo.»