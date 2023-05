Τα Νέα της Πιάτσας #375

Οι καλές ειδήσεις στο χώρο του αυτοκινήτου είναι ότι η αγορά παίρνει τα πάνω της. Σιγά σιγά γίνονται τα βήματα προόδου. Θέλει ακόμη αρκετό χρόνο για να φτάσουμε σε ρυθμούς προ covid. Το ευχάριστο είναι ότι οι γραμμές παραγωγής αρχίζουν να ανταποκρίνονται στις παραγγελίες των αντιπροσώπων κάθε χώρας.

Οι ταξινομήσεις του Απριλίου στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση +10,3 % . Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2023 η αύξηση έφτασε το 38.8% σε σχέση με την περσυνή χρονιά. Το διάστημα αυτό ταξινομήθηκαν 44.014 Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 ταξινομήθηκαν 31.716 αυτοκίνητα.

Τη μερίδα του λέοντος στις ταξινομήσεις πέτυχε για ακόμη μία φορά η B TOTAL κατηγορία με ποσοστό 50,3% ενώ τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης κέρδισαν και πάλι στις ταξινομήσεις.

Δυο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ανακοίνωσε η Ford για τα Puma και Kuga μέσω του προγράμματος FordPlus. Η Ford λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση του νέου προγράμματος απόκτησης του δημοφιλούς Puma ανακοίνωσε ένα ακόμη χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Ford Kuga.

Το νέο πρόγραμμα συνθέτει τον καμβά για την εύκολη και με ευνοϊκούς όρους απόκτηση του νέου Kuga. Ήδη από τις 2 Μαΐου το νέο πρόγραμμα είναι σε ισχύ και αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων Kuga . Οι όροι της Ford είναι ευνοϊκοί για όλες τις εκδόσεις Kuga. Η προκαταβολή είναι προσιτή ενώ ευνοϊκοί είναι και οι όροι χρηματοδότησης.

Για το δημοφιλές Puma το νέο πρόγραμμα έχει χαμηλό χρηματοδοτικό κόστος. Για τη χρηματοδότηση του νέου Ford Puma η Ford Motor Ελλάς, σε συνεργασία με την Ford Finance, προσφέρει σήμερα μέσω του νέου προγράμματος FordPlus ονομαστικό επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975), το οποίο έρχεται να εξασφαλίζει μια συμφέρουσα μηνιαία δόση για όλους τους πελάτες, για οποιαδήποτε έκδοση.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα Kuga .

Στην πλούσια έκδοση ST-Line η οποία τροφοδοτείται από τον προηγμένο βενζινοκινητήρα 1.5L EcoBoost 150PS της Ford, διαμορφώνεται με το όφελος ανταλλαγής στα 34.007€.Το Ford Kuga είναι διαθέσιμο στη χώρα μας σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη είναι η βενζινοκίνητη 1.5L EcoBoost, η οποία τροφοδοτείται από έναν 3κύλινδρο κινητήρα με μέγιστη ισχύ 150PS που εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις αλλά και οικονομία καυσίμου.

Έξυπνη κίνηση έκανε ο Όμιλος Συγγελίδη που κάλεσε όλο το δίκτυο της σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου ανακοίνωσε πολλά και σημαντικά θέματα. Στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση After Sales του Δικτύου της Citroen οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των τμημάτων Service και Ανταλλακτικών από όλη την Ελλάδα, ενημερώθηκαν για τη στρατηγική της εταιρίας στον τομέα του After Sales και συζήτησαν θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφιερώθηκε σε ζητήματα σχετικά με την αδιάκοπη προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών After Sales και των δεικτών ικανοποίησης πελάτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες, η οποία παραμένει εξαιρετικά σημαντική, παρά την εκτεταμένη υιοθέτηση ψηφιακών μεθόδων επικοινωνίας. Ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική ήταν η παρουσία των κ.κ. Πολυχρόνη και Γιάννη Συγγελίδη, οι οποίοι με την ενεργή συμμετοχή τους απέδειξαν έμπρακτα τη στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό των συνεργατών της εταιρίας.

Έχουμε μεγάλη απορία να μάθουμε από «επίσημα χείλη» τι «παίχθηκε» και η Volvo ανέστειλε την παραγωγή του ηλεκτρικού ΕΧ90 αλλά και του Polestar 3. Το ΕΧ90 είναι η ναυαρχίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα το Göteborg. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ανεστάλη η έναρξη παραγωγής του αμιγώς ηλεκτρικού EX90 γιατί η Volvo χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη και δοκιμή του λογισμικού. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα κάποιοι θα φάνε το κεφάλι τους γιατί με τις βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις κλυδωνίζεται η αξιοπιστία μια φίρμας με μεγάλη ιστορία. Ποτέ μέχρι σήμερα η Volvo δεν είχε κάνει λάθος κίνηση. Να ξέρετε ότι η αναβολή του ΕΧ90 θα έχει επιπτώσεις και στο Polestar 3. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων.

Στο Automobile Barcelona η CUPRA παρουσίασε το Raval, τη μεγάλη πρόσκληση στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Η παραγωγή του θα ξεκινήσει στο Martorell από το 2025. Ο Wayne Griffiths, Διευθύνων Σύμβουλος της SEAT και της CUPRA, επιβεβαίωσε το όνομα του μελλοντικού αστικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου της μάρκας. Ένα όνομα, που επιλέχθηκε ως φόρος τιμής στη γειτονιά Raval στην καρδιά της Βαρκελώνης.

Με άριστα «πέρασε» το Kia EV9 στις εξαντλητικές δοκιμασίες με πολικές θερμοκρασίες στη Σουηδία και διέψευσε όσους επιμένουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι καλά για να τα οδηγείς στο χιόνι. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών στο Arjeplog της Σουηδίας, υπό συνθήκες θερμοκρασίας κάτω από το μηδέν κοντά στον πολικό κύκλο, οι μηχανικοί της Kia δοκίμασαν το όχημα για να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη απόδοση μπαταρίας και φόρτισης. Ταυτόχρονα βελτιστοποίησαν το Traction Control System για την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά την οδήγηση σε χιόνι και πάγο. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο EV9 πέρασε με άριστα τις εξαντλητικές δοκιμές και διέψευσε τους …παντογνώστες.

Η νέα εποχή της Alpine «χτυπάει» την πόρτα του αύριο με το A290, το μελλοντικό, compact, σπορ, ηλεκτρικό μοντέλο της γαλλικής εταιρίας. Η νέα Alpina που ανήκει στην κατηγορία B, αποκαλύπτεται μέσω του εντυπωσιακού, ultra-sport πρωτότυπου με τον κωδικό A290_β το οποίο αξιοποιεί την κληρονομιά του με την αύρα των αγώνων. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία μοντέλα του μελλοντικού “Dream Garage”, που θα είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό σπορ μοντέλο, νέα γενιάς, που έχει σχεδιαστεί για να ξυπνήσει το αγωνιστικό πνεύμα κάθε λάτρη της σπορ οδήγησης και για να επανεφεύρει την έννοια του «σπορ αυτοκινήτου». Επειδή αρκετοί ρωτούν τι συμβολίζουν τα γράμματα και οι αριθμοί σας εξηγούμε:

To όνομα A290_β στηρίζεται στην παγκόσμια στρατηγική ονοματοδοσίας των μοντέλων της Alpine. Τα ονόματα ξεκινούν με το γράμμα A, που ακολουθείται από τρείς αριθμούς. Ο αριθμός 2 συμβολίζει το segment Β και το 90 συμβολίζει τη μελλοντική lifestyle γκάμα της μάρκας. Το ελληνικό γράμμα «βήτα» αντιπροσωπεύει την ενδιάμεση φάση παραγωγής του μοντέλου, το οποίο προβλέπεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του το 2024.

Πρεμιέρα του “ The Calm” στην οθόνη BMW Theatre Screen της BMW i7. Η τελευταία παραγωγή της BMW Films θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η μικρού μήκους ταινία "The Calm" θα προσφέρει στο κοινό μια γενναία δόση συναρπαστικής χολιγουντιανής δράσης με τη νέα BMW i7 M70 xDrive, στην οποία πρωταγωνιστούν η Pom Klementieff και η Uma Thurman. Η ταινία "The Calm" όχι μόνο γυρίστηκε σε μια BMW i7, αλλά θα προβληθεί επίσης για πρώτη φορά αποκλειστικά στο πίσω μέρος του αμιγώς ηλεκτρικού πολυτελούς sedan στις 17 Μαΐου 2023.

Η BMW Theatre Screen είναι η πανοραμική οθόνη 31,3 ιντσών, η οποία εκτείνεται από την επένδυση οροφής προς τα κάτω και απλώνεται οριζόντια σχεδόν σε όλο το πλάτος του εσωτερικού, συνεργάζεται με το ενσωματωμένο σύστημα ήχου Bowers & Wilkins Diamond Surround που διαθέτει 36 ηχεία. Η βαυαρική μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων, θα μετατρέψει τα πολυτελή sedan σε αποκλειστικές ιδιωτικές κινηματογραφικές αίθουσες στις Κάννες, προσφέροντας μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία πρεμιέρας.

Χαμός στο Survivor. Θα αναρωτηθείτε τι σχέση αυτό με το αυτοκίνητο. Έχει γιατί το έπαθλο του νικητή Σάκη Κατσούλη ήταν ένα πανέμορφο Opel Mokka. Το αυτοκίνητο που βλέπετε «ταξίδεψε» 9.000 χιλιόμετρα και «έφτασε» μέχρι τον Άγιο Δομίνικο για να παραδοθεί στον νικητή. Με αυτό ο Κατσούλης και η παρέα του πήγαν σε ένα εστιατόριο και στη συνέχεια σε ένα από τα πιο γνωστά κλάμπ για να διασκεδάσουν. Στο τέλος έκαναν και την κριτική τους για το αυτοκίνητο που είναι εκτός των άλλων «φορτωμένο» με ότι πιο σύγχρονο από infotainment κυκλοφορεί στην αυτοκινητιστική αγορά. Η επιλογή να φτάσει το αυτοκίνητο στον Άγιο Δομίνικο ήταν της Acun Μedya, εταιρίας παραγωγής του Survivor.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το έπαθλο είχε τέτοια επιτυχία που πιθανότατα η Acun Μedya θα αγοράσει ακόμη ένα από τον Όμιλο Συγγελίδη.

Και από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Η Βίκυ Βλάχου – άγνωστο γιατί- έπειτα από 14 δημιουργικά χρόνια αποχώρησε από τη θέση μάρκετινγκ που κατείχε. Έστειλε ένα μήνυμα αποχαιρετιστήριο και τέλος. Κάποιοι διέρρευσαν ότι βρήκε αλλού δουλειά και έφυγε. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποχωρείς στις 13 του μήνα. Περιμένεις να τελειώσει ο μήνας και μετά αποχωρείς. Δυστυχώς το τηλέφωνό της έκλεισε και έτσι δεν καταφέραμε να έχουμε πληροφόρηση από πρώτο χέρι. Η Βίκυ Βλάχου είχε επιφορτισθεί και τη δουλειά της Βασιλικής Χατζοπούλου που την… αποχώρησαν λόγω περικοπών από της SEAT. Απίθανα πράγματα.