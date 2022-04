To Audi e-tron GT μεγάλος νικητής στα “World Car Awards 2022”

Από το 2005 η Audi ξεκίνησε να «μαζεύει» τίτλους και βραβεία στα “World Car Awards”. Φέτος το e-tron GT, το εμβληματικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Audi ,κατέκτησε το πέμπτο βραβείο “World Performance Car” . Μέχρι σήμερα έχει έντεκα τίτλους και θεωρείται ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην ιστορία του βραβείου.

Η φετινή νίκη στα “World Car Awards 2022” φέρνει τη μάρκα με σήμα τα τέσσερα δαχτυλίδια στις έντεκα πρώτες θέσεις στα “World Car Awards” και κάνει την Audi τον πιο επιτυχημένο κατασκευαστή στην ιστορία αυτού του θεσμού.

Τα φετινά World Car Awards τα οποία παρουσιάζονται για 18η φορά στη Νέα Υόρκη ανακήρυξαν «μεγάλο νικητή» το Audi e-tron GT Quattro. Το e-tron GT quattro ήταν υποψήφιο στις κατηγορίες World Electric Vehicle of the Year, World Performance Car και World Car Design of the Year.

Στη μεγαλύτερη και πιο διάσημη τελετή απονομής βραβείων αυτοκινήτου στον κόσμο που έχει και το προσωνύμιο “Oscars of the automotive world” το γερμανικό αυτοκίνητο κατέκτησε τον τίτλο “ World Performance Car” .

Περισσότεροι από εκατό δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο δοκίμασαν διεξοδικά τα υποψήφια μοντέλα και στη συνέχεια έδωσαν τις ψήφους τους.

«Είμαστε χαρούμενοι που το πλήρως ηλεκτρικό Audi e-tron GT quattro ήταν φιναλίστ σε τρεις κατηγορίες μόλις ένα χρόνο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του”, δήλωσε ο Oliver Hoffmann, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τεχνική Ανάπτυξη. Και συνέχισε: “Το γεγονός ότι το Audi e-tron GT quattro κατέκτησε τον τίτλο “ World Performance Car” και η Audi κερδίζει για πέμπτη φορά αυτό το βραβείο, μας κάνει φυσικά ιδιαίτερα περήφανους»

Εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης για αναπαραγωγική απόδοση

Το Audi e-tron GT quattro κέρδισε το βραβείο λόγω της απόδοσης του εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης θερμότητας που αποτελείται από τέσσερα θερμικά κυκλώματα. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία και τα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης παραμένουν στην ιδανική τους θερμοκρασία με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά απόδοσης που μπορούν να αναπαραχθούν ανά πάσα στιγμή.

Χάρη στην έξυπνη διαχείριση της θερμότητας, αν ο οδηγός χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα σχεδιασμού διαδρομής e-tron στο e-tron GT quattro θα βάλει την μπαταρία σε ένα ιδανικό εύρος θερμοκρασίας για φόρτιση, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, ακόμη κι ενώ οδηγεί το αυτοκίνητο – κάτι που είναι χρήσιμο για γρήγορη φόρτιση έως 270kW.