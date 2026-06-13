Νέο βίντεο (HalkidaTV) δείχνει αναβάτη μηχανής να προσπερνά με σούζα το αυτοκίνητο που διέθετε τη dashcam, χρησιμοποιώντας την αντίθετη λωρίδα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λ. Καραμανλή, λίγο μετά τη γέφυρα της Χαλκίδας, σε ένα δρόμο δηλαδή που διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση με διπλή διαχωριστική γραμμή και συχνά αρκετή κίνηση.

Ο αναβάτης εμφανίστηκε στο πλάνο ήδη με τη μία ρόδα σηκωμένη, πραγματοποίησε την προσπέραση, (βγαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα), και συνέχισε ξανά στη μία ρόδα. Ευτυχώς από την αντίθετη μεριά δεν υπήρχε πυκνή κυκλοφορία εκείνη τη στιγμή, ενώ υπήρχαν και παρκαρισμένα οχήματα, στενεύοντας το δρόμο σε αρκετά σημεία. Το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι η υψηλή ταχύτητα της μηχανής, η οποία δείχνει να κινείται κοντά στα 80χλμ./ώρα, ίσως και παραπάνω.



Μία τόσο ριψοκίνδυνη οδήγηση και σε τέτοιες ταχύτητες μπορεί να αποβεί πραγματικά μοιραία σε δεκάδες πιθανά σενάρια. Να συγκρουστεί μετωπικά ο αναβάτης με όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Να χρειαστεί να κάνει λίγο πιο αριστερά το αυτοκίνητο για να αποφύγει τα παρκαρισμένα και να τον χτυπήσει. Να περάσει ένα παιδί ή κάποιο ζώο και να προκληθεί ατύχημα με σοκαριστικές συνέπειες.

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Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μία περίοδο που οι έλεγχοι έχουν γίνει πιο εντατικοί, ο νέος Κ.Ο.Κ. προβλέπει μεγάλες ποινές και συνεχώς τοποθετούνται κάμερες. Εμείς το έχουμε αναφέρει δεκάδες φορές και θα το πούμε ξανά. Οι ποινές δεν λύνουν το πρόβλημα. Ο μοναδικός τρόπος να αλλάξει η κατάσταση είναι να μπει στα σχολεία υποχρεωτικό μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.