Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Μετά την ανακοίνωση της Nissan Motor Co., Ltd. και της Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC), το Nissan Z Racing Concept, θα συμμετάσχει στον 24ωρο αγώνα NAPAC Fuji SUPER TEC, στον δεύτερο γύρο της σειράς ENEOS Super Taikyu 2023.

Το συγκεκριμένο αγωνιστικό χρησιμοποιεί καύσιμο ουδέτερο από άνθρακα και θα πάρει μέρος στην εκδήλωση που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Μαΐου, στο Fuji Speedway στην περιφέρεια της Shizuoka.

Με το Nissan Z, η Nissan και η NMC αναλαμβάνουν την πρόκληση να συμμετάσχουν σε νέες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πέρυσι, το νέο αγωνιστικό μοντέλ μπήκε για πρώτη φορά στον 24ωρο αγώνα αντοχής.

Φέτος, το Nissan Z Racing Concept θα εισέλθει και πάλι στην κατηγορία ST-Q για οχήματα ανάπτυξης. Το μοντέλο που θα συμμετάσχει στον αγώνα βασίζεται στο Nissan Z GT4, με βελτιώσεις που επικεντρώνονται κυρίως στην αεροδυναμική και τα μέρη του συστήματος ψύξης.

Με την συμμετοχή στον συγκεκριμένο αγώνα η Nissan και η NMC, θα μπορέσουν να συλλέξουν δεδομένα που χρειάζονται για την ανάπτυξη αγωνιστικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών aftermarket, αλλά και να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους στη λειτουργία με καύσιμο ουδέτερου άνθρακα.

Ως στόχο η Nissan θέλει να επιτύχει την ουδετερότητα του άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, έως το οικονομικό έτος 2050

Εκτός από τη συμμετοχή στο αμιγώς ηλεκτρικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ABB FIA Formula E, η Nissan και η NMC στοχεύουν σε μια ευρύτερη γκάμα μηχανοκίνητων αθλημάτων με ουδέτερο άνθρακα.

Ο Takao Katagiri, επικεφαλής του Γραφείου Επιχειρηματικής Μονάδας Motorsports της Nissan και πρόεδρος της NMCl, δήλωσε:

«Από την άποψη της βιωσιμότητας, αναλαμβάνουμε νέες προκλήσεις για να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σκοπεύουμε να πάρουμε πολλά δεδομένα μέσω αυτού του σκληρού 24ωρου αγώνα αντοχής, που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε μελλοντική ανάπτυξη, για να δημιουργήσουμε ακόμα πιο συναρπαστικά αυτοκίνητα, σε παγκόσμια κλίμακα».