Στη Σιγκαπούρη ο Max Verstappen θέλει να «σφραγίσει» τον 2ο Παγκόσμιο τίτλο του

Του Περικλή Χαλάτση

Οι προβολείς της F1 έχουν ήδη στραφεί στην πίστα Marina Bay στη Σιγκαπούρη όπου την Κυριακή θα διεξαχθεί το 17ο Grand Prix της χρονιάς.Μετά από δύο χρόνια απουσίας η Σιγκαπούρη επιστρέφει και οι οδηγοί προετοιμάζονται για τα αυριανά (30 Οκτωβρίου) ελεύθερα δοκιμαστικά.

Ο Max Verstappen αν κερδίσει και στη Σιγκαπούρη -έχει πέντε συνεχόμενες νίκες – σφραγίζει μαθηματικά το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του. Αλλά και να μην κερδίσει την Κυριακή απλά να ανέβει στο πόντιουμ δεν φαίνεται να χάνει τον τίτλο.

Απομένουν άλλοι πέντε αγώνες. Στην Ιαπωνία (7-9 Οκτωβρίου) , στην Αμερική (21-23 Οκτωβρίου) , στο Μεξικό (28-30 Οκτωβρίου) , στη Βραζιλία (11-13 Νοεμβρίου) και στο Abu Dhabi (18- 20 Νοεμβρίου).

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull με 335 βαθμούς έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Charles Leclerc που ακολουθεί με 219 και φυσικά ακόμη μεγαλύτερη από τον ομόσταυλό του Sergio Perez με 210 βαθμούς που διαρκώς ψάχνει την ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος.

Για τους άλλους δύο που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, τον Russel (203 β) και τον Sainz (186 β) τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Όλα παίζονται για την πρώτη τριάδα της φετινής χρονιάς. Ο Perez, o Russel και ο Sainz έχουν 210,203 και 186 βαθμούς και στους έξι αγώνες που απομένουν ( μαζί με αυτόν στη Σιγκαπούρη) η σειρά μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Αφού ο Leclerc με τον Perez έχουν διαφορά μόνο 9 βαθμούς.

Ποιο απλά το πρωτάθλημα μπορούμε να πούμε ότι έχει σχεδόν κριθεί για τον Verstappen που ετοιμάζεται για το δεύτερο μεγάλο πανηγύρι της καριέρας του.

Στους κατασκευαστές η Red Bull προηγείται με 545 βαθμούς και ακολουθούν : Ferrari (406 , Mercedes (371), Alpine (1250 και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η McLaren με 107 βαθμούς.

Ας δούμε τώρα τα νέα για τον αγώνα της Κυριακής στη Σιγκαπούρη.

Τα φώτα ήδη έχουν ανάψει. Για δύο χρόνια παρέμειναν κλειστά αφού τόσο το 2020 όσο και το 2021 Grand prix δεν έγιναν στη Σιγκαπούρη λόγω του Covid 19.

Τη νύκτα ανέλαβαν να την κάνουν μέρα 1600 ειδικά κατασκευασμένοι προβολείς . Οι ειδικοί λένε ότι οι προβολείς για το Grand Prix είναι τέσσερις φορές πιο δυνατοί από αυτούς που υπάρχουν στα γήπεδα για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Αγώνας για πρώτη φορά έγινε το 2008. Η πίστα έχει μήκος 5.063 km, οι πιλότοι θα κάνουν 61 γύρους και θα καλύψουν 308.706 μέτρα. Το 2018 ταχύτερο γύρο ( 1.41.905) είχε κάνει ο Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) .

Φέτος υπάρχει νέα άσφαλτος στη Σιγκαπούρη . Στρώθηκε από την Ιταλική εταιρεία Dromo. Δεν είναι η λεία άσφαλτος που συναντάμε συνήθως σε δημόσιους δρόμους, καθώς ελήφθη υπόψη η διεξαγωγή του grand prix.

Και κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση γιατί ο αγώνας γίνεται στους δρόμους όπου κινούνται αυτοκίνητα. Οι δρόμοι της Marina Bay είναι ανοιχτοί στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο διάστημα και η επιφάνειά τους περιέχει ανάλογα στοιχεία όπως διαγραμμίσεις και καπάκια των υπονόμων. Με τη νέα άσφαλτο που είναι ειδική για αγώνες αναμένεται σημαντική βελτίωση στα κρατήματα της αγωνιστικής γραμμής.

Από την Pirelli έχουν επιλεγεί οι τρεις πιο μαλακές γόμες. Για πρώτη φορά τις είδαμε στο Grand Prix στη Αυστρία και τώρα θα τις δούμε στη Σιγκαπούρη.

Είναι η P Zero λευκή/σκληρή είναι η C3, η P Zero κίτρινη/μέση είναι η C4 και η P Zero κόκκινη/μαλακή είναι η C5. Αυτές οι γόμες ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά ενός αγώνα στους δρόμους της Marina Bay και εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα μηχανικά παραγόμενης πρόσφυσης.

Ο αγωνιστικός διευθυντής Mario Isola δήλωσε για τον αγώνα στη Σιγκαπούρη;

«Μας έλειψε η φαντασμαγορική νυχτερινή δράση στους δρόμους της Σιγκαπούρης. Καθώς τα ελαστικά 18 ιντσών έχουν τελείως διαφορετική γόμα και δομή από αυτά που χρησιμοποιούσαμε πριν τρία χρόνια – υπάρχει και νέα άσφαλτος φέτος – είναι σχεδόν σα καινούργιος αγώνας. Στη Σιγκαπούρη παίζει ρόλο η μεγιστοποίηση της ελκτικής πρόσφυσης στις αργές στροφές, όλες είναι αργές και οι 23!

Επελέγησαν οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας για μεγιστοποίηση της ταχύτητας και της πρόσφυσης. Καθοριστική θα είναι η προφύλαξη των πίσω ελαστικών. Η νέα γενιά μονοθεσίων είναι υποστροφική, οπότε θα παίξει σημαντικό ρόλο η ισορροπία κρατήματος: Το εμπρός μέρος να κρατάει και το πίσω να μην γλιστράει, μειώνοντας έτσι το ρυθμό επιτάχυνσης».

Το σημαντικό πρόβλημα για μηχανικούς και πιλότους είναι ο καιρός. Η πρόγνωση που έκανε η Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει 60% πιθανότητα βροχής το Σάββατο όπου θα γίνουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και 60% πιθανότητα βροχής την Κυριακή. Αν βρέχει τότε αλλάζει η στρατηγική με τα ελαστικά. Η Σιγκαπούρη θέλει προσοχή. Μια έξοδος μπορεί να είναι καταστροφική.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του τριημέρου έχει ως εξής :

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Σιγκαπούρη είναι επτά ώρες μπροστά από την Ελλάδα. Οι ώρες που αναφέρουμε είναι ώρες Ελλάδος και όχι ώρες Σιγκαπούρης.

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου

13:00–14.00 (Πρώτες Ελεύθερες Δοκιμές)

16.00-17.00 (Δεύτερες Ελεύθερες Δοκιμές)

Σάββατο 1 Οκτωβρίου

13.00-14.00 ( Τρίτες Ελεύθερες Δοκιμές)

16.00-17.00 ( Χρονομετρημένες δοκιμές για την Pole Position

Κυριακή 2 Οκτωβρίου

Η εκκίνηση του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 15.00

Τόσο τα δοκιμαστικά όσο και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.