Τεχνολογίες και τύχη έσωσαν τη ζωή του Hamilton

Η εικόνα είναι τρομακτική. Ο πίσω τροχός του μονοθεσίου του Max Verstappen ακουμπά στο κράνος του Lewis Hamilton και το κεφάλι του Βρετανού γέρνει απότομα προς τα εμπρός.

Το σύστημα Halo που είναι εγκατεστημένο πάνω στο μονοθέσιο και το σύστημα WHIPS που προστατεύει τον αυχένα του οδηγού, λειτούργησαν άψογα και ο παγκόσμιος πρωταθλητής γλύτωσε τα χειρότερα στο τρομακτικό ατύχημα που σημειώθηκε στο χθεσινό Grand Prix της Monza.

Όπως έγραψε στα social media ο Hamilton, εκτός από τις κορυφαίες τεχνολογίες ασφαλείας, κάτι ανώτερο έβαλε το χεράκι του. «Μέρες σαν αυτές, διαπιστώνω πόσο τυχερός είμαι. Ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είναι αρκετό για να ανατραπούν τα πάντα. Σήμερα, κάποιος φαίνεται πως είχε στραμμένο το βλέμμα του προς τα κάτω και με πρόσεχε.

»O αυχένας μου πονάει λίγο και έχω πονοκέφαλο αλλά είμαι μια χαρά. Το Halo σταμάτησε την πρόσκρουση και είμαι απίστευτα ευγνώμων σε όλους αυτούς που εργάζονται για να κάνουν τα αυτοκίνητα και τους αγώνες ασφαλέστερα».

Τιμωρία για τον Verstappen



Οι αγωνοδίκες του GP της Ιταλίας έκριναν υπεύθυνο για τη σύγκρουση τον Max Verstappen και τον τιμώρησαν με ποινή 3 θέσεων στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα που θα διεξαχθεί στη Ρωσία και με 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια.



Ο Ολλανδός, στις αρχικές του δηλώσεις έριξε την ευθύνη στον Lewis. Αφού εξετάστηκαν όλα τα βίντεο, οι κριτές απεφάνθησαν πως ο Verstappen έκανε απότομο ελιγμό στην δεύτερη στροφή του 26ου γύρου και μάλιστα τον επιχείρησε αρκετά αργά, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την επαφή και τη σύγκρουση με το μονοθέσιο της Mercedes.

Δείτε το συμβάν

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2