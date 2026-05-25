Του Περικλή Χαλάτση

Η παρουσία του Jari-Matti Latvala, ενός επαγγελματία οδηγού και αγωνιστικού διευθυντή της Toyota Gazoo Racing, ήταν αρκετή για να δώσει μια άλλη αίγλη στον αγώνα. Μόνο που φέτος ο Latvala δεν είχε δίπλα του, στη θέση του συνοδηγού της Toyota Celica, την όμορφη Jane Hussi που πέρυσι κέρδισαν τον αγώνα, αλλά τον έμπειρο Tomiye Maekawa.

Μετά τον αγώνα που τελείωσε χθες, ο Jari-Matti Latvala αναχώρησε για την Ιαπωνία ενόψει του 7ου αγώνα της σεζόν στο WRC, 28-31 Μαΐου. Και φυσικά μια εβδομάδα μετά θα επιστρέψει στην Ελλάδα για το EKO Rally Acropolis.

Ας δούμε τι έγινε στον αγώνα

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 ήταν ένα από τα πιο δύσκολα της ιστορίας του αγώνα, με τις καιρικές συνθήκες να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να δυσκολεύουν τις προσπάθειες ανθρώπων και μηχανών. Τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων αντιμετωπίστηκαν γρήγορα από τους οργανωτές και όλα τα πληρώματα που έφτασαν στον τερματισμό ήταν χαρούμενα και παράλληλα συγκινημένα που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της φετινής διοργάνωσης.

Βροχή, λάσπη και μεταβαλλόμενη πρόσφυση δοκίμασαν πληρώματα και αυτοκίνητα, ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις ειδικών λόγω της κατάστασης των δρόμων. Τα ιστορικά αυτοκίνητα ήταν, όπως πάντα, μεγάλο μέρος της γοητείας του θεσμού. Toyota Celica, Lancia, Ford και άλλα εμβληματικά μοντέλα πρόσφεραν θέαμα που δύσκολα βρίσκει κανείς στους σύγχρονους αγώνες.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις επέστρεψε στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι το 2023 και έκτοτε έχει εδραιωθεί στο διεθνές στερέωμα, αποτελώντας φέτος τον δεύτερο γύρο του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων.

Τη νίκη κατέκτησαν οι Jari-Matti Latvala-Tomiya Maekawa, με τον Φινλανδό οδηγό να κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα. Το δίδυμο κυριάρχησε, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις ειδικές διαδρομές του Σαββάτου, ενώ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και την Κυριακή, κερδίζοντας και τις τρεις πρώτες ειδικές της ημέρας. Ωστόσο, το φινάλε αποδείχθηκε ιδιαίτερα αγχωτικό για το πλήρωμα, καθώς δύο ειδικές διαδρομές πριν από τον τερματισμό παρουσιάστηκε πρόβλημα στο turbo της Toyota Celica Turbo 4WD ST185. Οι Latvala-Maekawa διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία τη μηχανική βλάβη και εκμεταλλευόμενοι τη σημαντική διαφορά που είχαν ήδη χτίσει από τους αντιπάλους τους, κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι στον τερματισμό, με το αγωνιστικό να βγάζει καπνούς!

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Kris Rosenberger-Nicola Januschke Bleicher, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στις απαιτητικές ειδικές του αγώνα. Το πλήρωμα του Subaru Impreza 555 ξεκίνησε συγκρατημένα το τρίτο σκέλος, καθώς έχασε χρόνο λόγω της αρκετής λάσπης, γεγονός που επέτρεψε στους κύριους αντιπάλους τους να τους πλησιάσουν. Στη συνέχεια, όμως, ανέβασαν ρυθμό, κέρδισαν μία ειδική διαδρομή και πανηγύρισαν το πρώτο τους βάθρο στο φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Πρώτοι Έλληνες και τρίτοι γενικής τερμάτισαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης. Με το Mitsubishi Lancer Evo VI στα χέρια του, ο νεότερος οδηγός που συμμετείχε στη φετινή διοργάνωση αν και ταλαιπωρήθηκε στην αρχή του αγώνα από μια λάθος επιλογή ελαστικών, στη συνέχεια κινήθηκε έξυπνα στις δύσκολες συνθήκες οδοστρώματος που συνάντησε και ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο βάθρο του αγώνα. Το Ελληνικό πλήρωμα δεν μπήκε ποτέ στη μάχη με τους Αυστριακούς για τη δεύτερη θέση, γνωρίζοντας ότι το αγωνιστικό τους ήταν περισσότερο Ομάδας Ν, παρά Ομάδας Α και δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να συναγωνιστεί το Group A Subaru Impreza των φιλοξενούμενων.

Οι Gregoire de Mevius-Andre Leyh ολοκλήρωσαν ένα ακόμη Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην τέταρτη θέση γενικής με Nissan Sunny GTI-R. O Παγκόσμιος πρωταθλητής της κατηγορίας Ν του 1997, κινήθηκε σβέλτα το τριήμερο, πετυχαίνοντας μάλιστα την ταχύτερη επίδοση στην τελευταία διαδρομή του αγώνα. Μετά τον τερματισμό, ο Βέλγος οδηγός εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με την επίδοση, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την αγάπη του για την Ελλάδα και τις μοναδικές ειδικές διαδρομές της. Στον πρώτο τους αγώνα με Mitsubishi Lancer Evo VI, οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου κατάφεραν να ολοκληρώσουν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης. Το Κυπριακό δίδυμο αντιμετώπισε πρόβλημα με την ανάρτηση το βράδυ της Παρασκευής, μια βλάβη η οποία επιδιορθώθηκε, σε αντίθεση με το πρόβλημα με το antilag του αγωνιστικού, το οποίο δεν αποκαταστάθηκε. Παρά τις δυσκολίες, έφτασαν με επιτυχία στον τερματισμό του απαιτητικού αγώνα. Πολλά προβλήματα αντιμετώπισαν και οι Vojtech Stajf-Veronika Havelkova με την Toyota Celica ST165, η οποία πάτησε για πρώτη φορά χώμα, ολοκληρώνοντας τελικά τον αγώνα στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Στην πρώτη του παρουσία επί ελληνικού εδάφους, το πλήρωμα ήρθε αντιμέτωπο με αρκετές μηχανικές βλάβες, οι οποίες δυσκόλεψαν σημαντικά την προσπάθειά του στις απαιτητικές ειδικές διαδρομές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις. Πολύτιμους βαθμούς για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συγκέντρωσαν στη χώρα μας οι Christophe Jacob-Isabelle Regnier, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, στην πέμπτη μεταξύ των πληρωμάτων που βαθμολογούνται στον διεθνή θεσμό και στην πρώτη στην Κατηγορία 3.

Οι Βέλγοι αξιοποίησαν την εμπειρία που είχαν αποκτήσει από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του 2024 και οδηγώντας ένα Ford Escort RS1800 MKII, κινήθηκαν με σταθερότητα και χωρίς περιττά ρίσκα. Στην τελευταία ειδική διαδρομή επέλεξαν να μειώσουν τον ρυθμό τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον τερματισμό, επιλογή που τους κόστισε μία θέση στη γενική κατάταξη.

Μια θέση πιο πίσω βρέθηκαν οι Nemo Mazza-Mauro Marchiori με Ford Escort RS1800 MKII, ένα πλήρωμα που ακολουθεί φέτος τον θεσμό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, οι οποίοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της Κατηγορίας 3. Ένατοι γενικής και πρώτοι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων κατηγοριών 1-4 ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia 037 Rally.

Το δίδυμο εφάρμοσε κατάλληλη στρατηγική επιλέγοντας να μην πιέσει ιδιαίτερα και επέστρεψε στις νίκες έναν χρόνο μετά την τελευταία του πρωταθληματική επιτυχία, κερδίζοντας παράλληλα την ελληνική Κατηγορία 4.

Στην καλύτερή τους εμφάνιση στην έως τώρα σύντομη αγωνιστική τους καριέρα, οι Σπύρος Μουστάκας-Απόστολος Λακασάς τερμάτισαν στη δέκατη θέση γενικής, στην πρώτη συμμετοχή του οδηγού στην κατηγορία Sporting του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις. Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του τετρακίνητου Mazda 323 GT-R τα κατάφεραν περίφημα στις λασπωμένες συνθήκες, εντυπωσιάζοντας τους θεατές με τα περάσματά τους.

Αφήνοντας πίσω τους το πρόβλημα τροφοδοσίας καυσίμου που αντιμετώπισαν στη νυχτερινή ειδική διαδρομή της Παρασκευής, οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής πραγματοποίησαν στη συνέχεια μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, κερδίζοντας σταδιακά θέσεις στη γενική κατάταξη. To πλήρωμα του Fiat 131 Racing ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 11η θέση της γενικής, στη δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 1-4, στην τρίτη της Κατηγορίας 3 και στην πρώτη της Ελληνικής Κατηγορίας 3. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στον εγχώριο θεσμό ανέβηκαν οι Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου.

Ο έμπειρος οδηγός κατάφερε εν τέλει να «δαμάσει» το δύστροπο Nissan 240RS, ένα αυτοκίνητο που είχε για πρώτη φορά στα χέρια του και παρά το μηχανικό πρόβλημα που δεν κατάφερε να λύσει την Κυριακή, έφτασε με επιτυχία στον τερματισμό του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις. Πιο πίσω στη γενική κατάταξη βρέθηκαν οι Oldrich Kovarik jnr.-Marek Kapic με Skoda Favorit 136L, που έχασαν θέσεις στο τελευταίο σκέλος και οι Αυστριακοί Lukas Schindelegger-Helmut Schindelegger με Ford Escort MKII. Χρόνους δεκάδας πέτυχαν σε αρκετές ειδικές διαδρομές οι Ιταλοί Andrea Succi-Fabio Graffieti, οι οποίοι στην πρώτη τους επίσκεψη στα Ελληνικά χώματα οδήγησαν μία BMW M3 E30 και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα εάν δεν αντιμετώπιζαν κλατάρισμα στη δεύτερη διέλευση από την Αχλαδιά.

Από ελληνικής πλευράς, οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης τερμάτισαν τέταρτοι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών Κατηγοριών 1-4, με Ford Sierra RS Cosworth 4×4, ακολουθούμενοι από τους Γιώργο Δελαπόρτα-Ηλία Παναγιωτούνη. Το δίδυμο του Volkswagen Golf II ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση του εγχώριου θεσμού, κατακτώντας παράλληλα τη νίκη στα προσθιοκίνητα έως 2000. Στην ελληνική κατηγορία 2, νικητές αναδείχθηκαν οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας, παρά το γεγονός πως το πρόβλημα με τον συμπλέκτη της Toyota Celica TA22 που αντιμετώπισαν στο δεύτερο σκέλος δεν λύθηκε.

Στο Κύπελλο των 1600 κ.εκ. πρώτευσαν οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσης Κολοτούρος (Toyota Corolla AE92) παρά τις αρκετές δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ενώ τη νίκη στο Κύπελλο των 1300 κ.εκ. κατέκτησαν οι Άκης Λαδιάς-Μιχάλης Πατρικούσης με Toyota Starlet, εκμεταλλευόμενοι την έξοδο των Κώστα Αργυρίου-Σταμάτη Λάσκου (Toyota Starlet EP71). Οι Λαδιάς-Πατρικούσης είχαν ωραία μάχη με τους Γιώργο Μπερτσάτο-Κώστα Κόντο (Toyota Starlet) και Μιχάλη Νομικό-Ιωάννη Γιώτη (Toyota Starlet) οι οποίοι συμπλήρωσαν το βάθρο στα 1300 κ.εκδ.

Με το παλαιότερο αγωνιστικό του αγώνα, ένα Skoda Octavia Super του 1961 έφτασαν στον τερματισμό οι Oldrich Kovarik snr-Karel Jiratko, κερδίζοντας τους βαθμούς της πρώτης θέσης στην Κατηγορία 1 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Θύμα των ιδιαίτερα λασπωμένων συνθηκών που επικρατούσαν στην Αμφίκλεια έπεσαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, οι οποίοι τούμπαραν την Lancia Delta Integrale, με αποτέλεσμα να χάσουν περισσότερα από 15 λεπτά και μαζί κάθε ελπίδα για διάκριση.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, συμβάλλοντας ενεργά στη διοργάνωση και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ο Δήμος Λαμιέων διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διοργάνωση, καθώς η Λαμία αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του αγώνα, φιλοξενώντας το Service Park και το αρχηγείο του αγώνα. Παράλληλα, ο Δήμος Σοφάδων στήριξε ενεργά την παρουσία του αγώνα στην περιοχή του, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις παρείχαν επίσης η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Εκτός από τον Δήμο Λαμιέων και τον Δήμο Σοφάδων, στο πλευρό του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις βρέθηκανι επίσης ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλα τα πληρώματα, τις ομάδες, τους μηχανικούς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του αγώνα και ανανεώνει το ραντεβού της για το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2027.

Το σχόλιο μας

Γιατί ο τερματισμός δεν έγινε κάτω από τον Ιερό Βράχο, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αλλά στη Θήβα. Ήταν άσχημο για έναν διεθνή αγώνα που μετρά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Ράλι Χώματος και κουβαλά δεκαετίες ιστορίας και κύρους, ο τερματισμός να μην γίνεται κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Και φυσικά εδώ δεν έχουν ευθύνη οι διοργανωτές του αγώνα.

Είναι κρίμα να γίνεται ένας τερματισμός σε έναν αγώνα τέτοιου βεληνεκούς δίπλα σε καφετέριες. Ξέρουμε ότι αυτοί που το αποφάσισαν να υποβιβάσουν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις σε έναν αγώνα τοπικού χαρακτήρα κάτι θα είχαν στο μυαλό τους. Ο κ. Βούρτσης γιατί δεν αντέδρασε. Άραγε όταν δει αυτή την θλιβερή και προσβλητική εικόνα του τερματισμού κάτι θα έχει να μας πει.

Η επίσημη απάντηση είναι οτι ο τερματισμός δεν έγινε για “λογους ανωτέρας βίας”.

Η ανεπίσημη απάντηση είναι οτι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης το απαγόρευσε λόγω Final Four 2026. ‘Ετσι είναι. Πάντα η εύκολη λύση!!!! Συγχαρητήρια.