Η Xiaomi μπορεί να κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, όμως πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα πωλήσεων κρύβεται μια πραγματικότητα που καίει… δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, η κινεζική εταιρεία συνεχίζει να χάνει σημαντικά ποσά από το τμήμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων της, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η ζημιά αντιστοιχεί περίπου σε 5.600 δολάρια για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει.

Και μιλάμε για μια εταιρεία που κάνει… χαμό στην Κίνα.

Η Xiaomi μπήκε επίσημα στον κόσμο του αυτοκινήτου το 2024 με το SU7, ένα ηλεκτρικό sedan που από την πρώτη στιγμή συγκρίθηκε με Porsche Taycan και Tesla Model S. Το μοντέλο έγινε viral σχεδόν αμέσως, χάρη στις επιδόσεις, την προηγμένη τεχνολογία, το ιδιαίτερα επιθετικό design, αλλά και τη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς ανταγωνιστές.

Μάλιστα, η Xiaomi κατάφερε μέσα σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα να πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Πρόσφατα το SUV της YU7-GT έκανε και τον ταχύτερο χρόνο στην ιστορία του Nurburgring, για SUV παραγωγής.

Πώς γίνεται μια εταιρεία με τόσο δυνατές πωλήσεις να χάνει τόσα χρήματα;

Η απάντηση βρίσκεται ουσιαστικά στη στρατηγική που ακολουθεί η Xiaomi. Η εταιρεία φαίνεται πως επενδύει τεράστια ποσά και αποδέχεται μεγάλες ζημιές προκειμένου να κερδίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μερίδιο αγοράς. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, το τμήμα EV και AI της Xiaomi εμφάνισε λειτουργικές ζημιές που άγγιξαν τα 3,1 δισεκατομμύρια yuan, δηλαδή σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία επενδύει τεράστια ποσά σε νέα εργοστάσια, σε εξέλιξη τεχνολογίας, σε software και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το υψηλό κόστος μπαταριών και εξαρτημάτων αλλά και οι επιθετικές τιμολογιακές πολιτικές των δασμών, οδηγούν τη Xiaomi στο να πουλά ορισμένες εκδόσεις του SU7 σχεδόν στο όριο του κόστους παραγωγής μόνο και μόνο για να χτίσει γρήγορα όνομα στην αγορά.

Δεν αγχώνεται γιατί έχει… πλάτες

Παρόλα αυτά, αρκετοί αναλυτές δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα. Και ο λόγος είναι πως η Xiaomi δεν είναι μια “καθαρή” startup αυτοκινητοβιομηχανία που εξαρτάται αποκλειστικά από τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Πρόκειται για έναν τεχνολογικό κολοσσό με τεράστιο οικοσύστημα smartphones, software, smart devices και connected υπηρεσιών, κάτι που της επιτρέπει να απορροφά πολύ πιο εύκολα τις ζημιές. Η ίδια η εταιρεία άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές πως δεν βλέπει τα αυτοκίνητα σαν απλά μεταφορικά μέσα αλλά σαν προέκταση του ψηφιακού της οικοσυστήματος. Με λίγα λόγια, η Xiaomi θέλει να γίνει κάτι σαν «Apple των αυτοκινήτων».

Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι η Ευρώπη

Η Xiaomi έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί πως σχεδιάζει επίσημη επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στα επόμενα χρόνια (πιθανότατα το 2027). Πάντως, αν κρίνουμε από το πόσο γρήγορα εξελίχθηκε από κατασκευαστής smartphones σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες της αυτοκίνησης, μάλλον κανείς πλέον δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει σαν μία ακόμα “τυπική” κινέζικη εταιρία.