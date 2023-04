Διαδραστικός 3D χάρτης της NASA για τον Άρη: Ταξιδέψτε στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη

Την ευκαιρία να κάνετε ένα εικονικό ταξίδι στον πλανήτη Άρη, μέσω του 3D χάρτη Global CTX Mosaic, σας προσφέρει η NASA. Πρόκειται για μια απεικόνιση του «κόκκινου πλανήτη» που απαρτίζεται από 110.000 εικόνες που έχουν ληφθεί από την Context Camera (CTX) του Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Σε ανάρτηση στον ιστότοπό της, η NASA περιγράφει τον χάρτη αυτό ως «την υψηλότερης ανάλυσης παγκόσμια εικόνα του κόκκινου πλανήτη που έχει δημιουργηθεί ποτέ». Ο Global CTX Mosaic είναι τόσο λεπτομερής, που καλύπτει περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του Άρη σε κάθε pixel.

Both scientists and the public can navigate a new global map of Mars that shows cliffs, craters, and dust devil tracks in mesmerizing detail. It uses a mosaic composed of 110,000 images from NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. See more and try it yourself: https://t.co/TO69fe9pBK pic.twitter.com/4Dq0KnsVum