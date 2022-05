Το ανανεωμένο Red Bull Art of Motion ταξιδεύει στην πανέμορφη Αστυπάλαια

Μετά την ολοκλήρωση του Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presented by Redmi Note 11 Series, 16 από τους καλύτερους αθλητές freerunning θα ταξιδέψουν από κάθε γωνιά του κόσμου και θα βρεθούν στην Αστυπάλαια από 9 μέχρι 12 Ιουνίου, για να διαγωνιστούν στο ανανεωμένο Red Bull Art of Motion, ένα τετραήμερο event με νέο φορμάτ.

Ποιο είναι το νέο φορμάτ;

Ο φετινός διαγωνισμός, για πρώτη φορά, θα τεστάρει τις δεξιότητες των freerunners με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, μέσα από τρία ιδιαίτερα challenges. Από τους γραφικούς ανεμόμυλους και τις λευκές ταράτσες, έως το πανέμορφο κάστρο, όλη η Χώρα της Αστυπάλαιας θα αποτελέσει έναν πραγματικό freerunning παράδεισο.

