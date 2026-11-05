Στους ρυθμούς του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου κινείται η Αττική, με την Ελληνική Αστυνομία να θέτει σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης από σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, έως και το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2026.

Η Τροχαία προειδοποιεί για σημαντικές επιβαρύνσεις στο οδικό δίκτυο, απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς το κέντρο της πρωτεύουσας και κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται την Κυριακή, με τη Λεωφόρο Μεσογείων και τη Λεωφόρο Μαραθώνος να δέχονται τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το αθλητικό πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει πολλαπλές διαδρομές που επηρεάζουν καίριες οδικές αρτηρίες:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου:

16:00 – 16:55: Αγώνες Δρόμου 1.200 μ. Παιδιών και Special Olympics (Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο).

17:00 – 21:10: Αγώνες 5 χλμ. και 5km Universities Night Run (Σύνταγμα / Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο).

Κυριακή 8 Νοεμβρίου:

08:00 – 10:10: Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. (Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας – Λ. Μεσογείων έως Σχολή Αστυνομίας και επιστροφή μέσω Μιχαλακοπούλου – Παναθηναϊκό Στάδιο).

08:30 – 18:15: Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος (Εκκίνηση από Μαραθώνα – Τύμβος – Λ. Μαραθώνος – Σταυρός – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο).

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ανά ημέρα

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τους Δήμους Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης-Γέρακα, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Από τις 08:00 έως τις 08:00 της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου: Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ηρώδου Αττικού και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλο, καθώς και στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄ (από Ρηγίλλης έως Ηρώδου Αττικού).

Από τις 06:00: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην Ηρώδου Αττικού, καθώς και περιμετρικά της πλατείας του Αγάλματος Δισκοβόλου στο Καλλιμάρμαρο για τις ανάγκες διαμόρφωσης του χώρου τερματισμού (έως τις 21:00 της Κυριακής).

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Από τις 15:00 έως τις 22:00 της Κυριακής 8 Νοεμβρίου:

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Βασ. Κωνσταντίνου (από Λ. Βασ. Όλγας έως Ερατοσθένους, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό, με εξαίρεση οχήματα ύψους έως 2,50 μ.).

Διακοπή στην οδό Αρδηττού (από Βουλιαγμένης έως Βασ. Όλγας, ρεύμα προς Ευαγγελισμό).

Διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της οδού Μ. Μουσούρου.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 (έως 19:30 της Κυριακής): Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Αρχιμήδους (από Πλ. Πλαστήρα έως Μουσούρου), ενώ από τις 08:00 διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία στο ίδιο σημείο.

Από τις 09:00 (έως 19:30 της Κυριακής): Γενικευμένη απαγόρευση στάθμευσης κατά μήκος των κεντρικών αξόνων διεξαγωγής των αγώνων: Λ. Μεσογείων (από Κανελλοπούλου έως Φειδιππίδου), Λ. Βασ. Σοφίας, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου, Λ. Συγγρού (από Αμαλίας έως Φραντζή), Αθ. Διάκου, Λ. Βασ. Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Χαρ. Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Από τις 14:00 έως τις 22:30: Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα σε Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Λ. Βασ. Όλγας.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται αυστηρά με τις υποδείξεις των τροχονόμων, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές περιφερειακά του κέντρου και να αξιοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς για τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.