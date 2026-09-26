Σοβαρό επεισόδιο με άγριο ξύλο, χαστούκια και κεφαλοκλειδώματα εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (25/09) στην πολυσύχναστη περιοχή Φάμπρικα της Μυκόνου, έξω από μίνι μάρκετ.

Αφορμή για τη σύρραξη στάθηκε η απαράδεκτη ενέργεια ενός Άγγλου τουρίστα να κλωτσήσει τη γάτα του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Η έκρηξη οργής και η άγρια συμπλοκή

Η βίαιη πράξη σε βάρος του ζώου προκάλεσε την ακαριαία αντιπαράθεση του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, ενώ στο επεισόδιο παρενέβησαν αμέσως και εξοργισμένοι περαστικοί που έγιναν μάρτυρες της κακοποίησης.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν δευτερόλεπτα αργότερα, όταν στην αψιμαχία ενεπλάκησαν και οι φίλοι του Βρετανού τουρίστα, με αποτέλεσμα η λεκτική διαμάχη να κλιμακωθεί σε άγριο καβγά.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, στο σημείο ακολούθησαν σκηνές βίας με χαστούκια και μπουνιές ανάμεσα στα εμπλεκόμενα άτομα και κεφαλοκλειδώματα και κλωτσιές στη μέση του δρόμου.

Εκτονώθηκε η κατάσταση χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς

Ύστερα από λίγο, τα πνεύματα τελικά ηρέμησαν.

Από τη συμπλοκή δεν αναφέρθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ενώ η κατάσταση στο σημείο αποκλιμακώθηκε.

Το περιστατικό φέρνει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο τα θέματα συμπεριφοράς και σεβασμού προς τα ζώα συντροφιάς και την τοπική κοινωνία κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.