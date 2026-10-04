Συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε στο Αίγιο με έναν 15χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Δύο νεαροί κινούνταν πεζοί, όταν τους πλησίασε ένα αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Ο ένας εκ των επιβαινόντων φέρεται να τους έβρισε και στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο χτύπησε έναν από τους 15χρονους ενώ επιχείρησε να τον τραυματίσει και με μαχαίρι.

Ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Οι δύο ανήλικοι, όμως βρήκαν ξανά μπροστά τους το συγκεκριμένο όχημα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης επιτέθηκε εκ νέου στον έναν από τους δύο.

Ο 15χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε από το ιατρικό προσωπικό τις πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το συμβάν, ενώ ακόμη δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του δράστη, καθώς ήταν ανήλικος για την πλημμελή επίβλεψή του.

Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.