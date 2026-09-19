Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη δολοφονία του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου, η οποία σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 εντός του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού. Στα στοιχεία της δικογραφίας συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του Αλκέτ Ριζάι -ο οποίος πλέον αναζητείται από τις Αρχές μετά την πρόσφατη απόδρασή του- χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια.

Οι καταθέσεις και τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, καταθέσεις μαρτύρων τοποθετούν τον 47χρονο στο σημείο του συμβάντος, κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος διατηρεί την ιδιότητα του μάρτυρα, και αρνείται κατηγορηματικά την παρουσία του στο παλαιό αρχιφυλακείο.

Την ίδια στιγμή, σωφρονιστικός υπάλληλος κατέθεσε πως, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, είδε τον Ριζάι να εξέρχεται από τον συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, από τις εργαστηριακές αναλύσεις της σήμανσης εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα παπούτσια του και υπολείμματα πυρίτιδας στα ρούχα του. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από τις δικαστικές αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να στοιχειοθετούν ποινική εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης

Βάσει του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, το θύμα εθεάθη αρχικά στη Δ’ πτέρυγα να συνομιλεί με άλλους κρατούμενους. Στη συνέχεια, ένας Βούλγαρος ισοβίτης τον κάλεσε να τον ακολουθήσει προς τους χώρους της διοίκησης, διαδρομή την οποία ακολούθησε ταυτόχρονα και ο Αλκέτ Ριζάι μαζί με άλλους συγκρατούμενούς του.

Στο σημείο βρισκόταν ο Παπαδάτος, ο Βούλγαρος κρατούμενος και ο αρχιφύλακας, ο οποίος έγινε δεκτός με θερμό εναγκαλισμό από τον Ριζάι. Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι μετακινήθηκαν στο παλιό αρχιφυλακείο. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε κάλυψη από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Εκεί ο Παπαδάτος δέχθηκε τρεις θανάσιμους πυροβολισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Την ευθύνη για τους πυροβολισμούς ανέλαβε ο Βούλγαρος ισοβίτης, υποστηρίζοντας ότι το θύμα επιχείρησε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα με περίστροφο που είχε κρυμμένο στα ρούχα του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε για τον αφοπλισμό του. Ωστόσο, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν προσχεδιασμένη.

Από την πλευρά του, ο προφυλακισμένος αρχιφύλακας —του οποίου η αίτηση αποφυλάκισης απορρίφθηκε τον Αύγουστο— υποστηρίζει μέσω του συνηγόρου του, Δημήτρη Γκαβέλα, ότι προσπάθησε να προστατευθεί και δεν είχε ορατότητα του περιστατικού, ενώ ισχυρίζεται πως ο Ριζάι είχε ήδη αποχωρήσει. Ο ίδιος ο Ριζάι δηλώνει αθώος, τονίζοντας πως δεν βρισκόταν στον χώρο κατά τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η υπόθεση προσλαμβάνει νέες διαστάσεις μετά την απόδραση του Αλκέτ Ριζάι. Οι διωκτικές αρχές διερευνούν πληροφορίες που αναφέρουν πιθανή μετακίνησή του προς τη Βόρεια Ελλάδα με ενδεχόμενο προορισμό την Αλβανία, χωρίς το σενάριο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Παράλληλα, η κύρια ανάκριση για τις συνθήκες δολοφονίας του Αντώνη Παπαδάτου παραμένει σε εξέλιξη.