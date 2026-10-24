Μάρτυρες που κατέθεσαν στον Αθλητικό Εισαγγελέα για το basketgate «έκαψαν» τον κατηγορούμενο υπεύθυνο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

«Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το παρασκήνιο και ο Ηλίας Κορομηλάς, και άρχισε να ασκεί καθοριστική επιρροή, όλα άλλαξαν δραματικά. Άρχισαν οι συστηματικές απαιτήσεις για παράκαμψη του κανονισμού, για τοποθέτηση διαιτητών χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά και να μετατρέψουμε τα σοβαρά εκπαιδευτικά μας σεμινάρια σε κάτι σαν πανηγύρι…», κατέθεσε μάρτυρας που είναι διαιτητής -κομισάριος.

Ο μάρτυρας μίλησε για αδιανόητες καταστάσεις στο ελληνικό μπάσκετ. Διαιτητές που αποκλείονταν όταν δεν πήγαιναν με τα νερά της Διοίκησης, κρυφές συναντήσεις, συμφωνίες και στησίματα αγώνων κάτω από το τραπέζι.

«Τον Δεκέμβριο του 2021 σε κοινή συνάντησή μας με τους Χριστοδούλου και Λιόλιο στο γραφείο του Προέδρου της ΕΟΚ, ενώ συζητούσαμε και οι τρεις για θέματα διαιτησίας, ο Χριστοδούλου εξέφρασε μια κοινή ανησυχία στον Λιόλιο, η οποία αφορούσε στο ρόλο του Μαυραγάνη και του Κορομηλά γιατί ακούγαμε συνεχώς ότι διαιτητές συναντώνται μαζί τους, συν ότι ο Μαυραγάνης παλαιότερα είχε στοιχηματική εταιρεία αλλά και μίας έκφρασης που είχε πει στον Χριστοδούλου ο Μαυραγάνης: «Πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας στρατό».

Ο Ηλίας Κορομηλάς, σύμφωνα με την μαρτυρία, περνούσε «γενεές δεκατέσσερις» όσους έκαναν δημόσιες δηλώσεις εναντίον της διοίκησης.

«Για συγκεκριμένο διαιτητή, τόσο ο Λιόλιος, όσο και ο Κορομηλάς, ζητούσαν τον πειθαρχικό του έλεγχο επειδή είχε προβεί σε δημόσιες δηλώσεις και αρνητικούς σχολιασμούς κατά του Λιόλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε προβεί σε μηνύσεις κατά του προπονητή του Προμηθέα».

Οι 9 +2 στημένοι αγώνες του Ηλία Κορομηλά

Στο κατηγορητήριο για τον Ηλία Κορομηλά αναφέρεται:

«Στην ευρύτερη Ελληνική Επικράτεια, από την 1-10-2019 ως τον Μάρτιο 2026, με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα, δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

Α) Ενώ ήσουν συνεργάτης του ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της ΕΟΚ από 12-9-2021 και de facto Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, καθώς και του ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς και Ειδικός Σύμβουλος επί θεμάτων διαιτησίας της ΕΟΚ, από κοινού με τον ΛΙΟΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και τον ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

1) Την 1-10-2019, στην οδό Αμαλίας 4, με σκοπό να επηρεάσετε το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 5-10-2019 υπέρ του Προμηθέα, ζητήσατε από τον Πρόεδρο του Ιωνικού ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, να μην προσλάβει προπονητή για το παιχνίδι αυτό, και η ομάδα να μην αγωνιστεί για τη νίκη, υποσχόμενοι ότι θα επηρεάσετε το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ, υπέρ του Ιωνικού, ορίζοντας ως διαιτήτρια την ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, στην οποία υποσχεθήκατε ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, καθώς και ότι θα δώσετε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-80. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του αγώνα, ο ΛΙΟΛΙΟΣ παρέδωσε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Η διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

2) Μερικές ημέρες πριν την 12-10-2019 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 83- 66. Στη συνέχεια, στις 14-10-2019, στην Αθήνα, παραδώσατε στην ΤΣΑΡΟΥΧΑ το ποσό των 5.000 ευρώ.

3) Στις 25-12-2020 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ υποσχεθήκατε στον διαιτητή Σ.Μ. ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ της Basket League της 27-12-2020 υπέρ του Ιωνικού. Αν και ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 86-84, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

4) Μερικές ημέρες πριν την 14-4-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ , υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ και ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ στις 14- 4-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 80-78. Οι διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

5) Λίγες ημέρες πριν την 9-10-2021, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ότι θα λάβει άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 93-83. Η διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

6) Λίγες ημέρες πριν την 6-11-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι ποσό 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 6-11-2021 υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Ιωνικός νίκησε με σκορ 59-61. Ο διαιτητής έλαβε σε άγνωστο χρόνο το χρηματικό ποσό.

7) Την 24-10-2024 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στον διαιτητή Φ.Κ και στο διαιτητή Α.Σ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 24-10-2024 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Ηλυσιακός επικράτησε με σκορ 122-121, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

8) Τον Μάρτιο 2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στον διαιτητή Φ.Κ και στο διαιτητή Α.Σ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 29-3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 64-60.

9) Τον Μάρτιο 2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στους ίδιους ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΥΠΑΤΙΑ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 30-3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 90-81.

Το κατηγορητήριο αναφέρεται και σε άλλους αγώνες όπου ο Ηλίας Κορομηλάς ήταν διαιτητής

1) Μερικές ημέρες πριν την 4-4-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ της Basket League στις 4-4-2021 υπέρ του Προμηθέα, στον οποίο είχες ορισθεί ως διαιτητής. Ο σκοπός επετεύχθη και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με τις διαιτητικές σου αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 70-73. Στη συνέχεια έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

2) Μερικές ημέρες πριν την 8-4-2023, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, υποσχέθηκαν σε εσένα και στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ για την Basket League στις 8-4-2023 υπέρ της Καρδίτσας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και η Καρδίτσα νίκησε με σκορ 85-83. Στη συνέχεια λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Ηλίας Κορομηλάς: Ο άνθρωπος που έστελνε απανωτά εξώδικα στη «Ζούγκλα», που αποκάλυπτε τα «έργα και τις ημέρες του»

Τη «Ζούγκλα» είχε στοχοποιήσει ο πρώην διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος έχει συλληφθεί και κρατείται για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στείλει εξώδικο στα γραφεία της ηλεκτρονικής εφημερίδας μας, γιατί τολμήσαμε να δημοσιεύσουμε την καταγγελία ενός Ουκρανού διαιτητή ότι αποπειράθηκε να τον δωροδοκήσει.

Συγκεκριμένα, λίγο καιρό πριν αποκαλυφθεί η δράση του κυκλώματος Λιόλιου και η συμμετοχή του ιδίου σε αυτό, ο κ. Κορομηλάς είχε βάλει στο στόχαστρό του τη «Ζούγκλα».

Έστελνε εξώδικα στα γραφεία της ηλεκτρονικής εφημερίδας μας γιατί τολμήσαμε να δημοσιεύσουμε την καταγγελία ενός Ουκρανού διαιτητή ότι αποπειράθηκε να τον δωροδοκήσει.

Για όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση ο Μίκολα Αμπρόσοφ, περί ου ο λόγος, είχε καταγγείλει το 2021 ότι ο Ηλίας Κορομηλάς, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το ποσό των 102.000 ευρώ, του προσέφερε 10.000 ευρώ για να σφυρίξει υπέρ της Ούνιξ Καζάν απέναντι στη Μονακό, στο δεύτερο μεταξύ τους τελικό του Eurocup.

Στην κατάθεσή του ο Ουκρανός είπε τα εξής: «Την 27η Απριλίου του 2021 μου τηλεφώνησε ο Μπόρις Ρίζικ, Ουκρανός διαιτητής που τον γνώριζα προσωπικά. Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Μου ζητήθηκε να ευνοήσω μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό με χρηματικό αντάλλαγμα, και μου ανέφερε το όνομα του Ηλία Κορομηλά».

Όπως τονίζει ο ίδιος στην καταγγελία, ο Κορομηλάς φέρεται να του είπε: «Σε πήρα να σου πω ότι αυτά που σου είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ ισχύουν. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τα αδέλφια μου, τους Έλληνες».

Ο κ. Κορομηλάς λοιπόν, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο είναι ένα από τα βασικά μέλη της σπείρας του Βαγγέλη Λιόλιου, είχε και το θράσος να στέλνει και εξώδικα.

Όπως ισχυριζόταν με το δημοσίευμά μας προσβάλαμε την προσωπικότητά του και του είχαμε προκαλέσει ηθική βλάβη.

Ίσως η αλαζονεία και η αίσθηση ότι είναι άτρωτοι να τους έκανε να νιώθουν ότι δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ η δράση τους στο παρασκήνιο, με την οποία αμαύρωναν τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Το εξώδικο του Ηλία Κορομηλά στη «Ζούγκλα»:

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