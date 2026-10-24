Ένας 60χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μαντρί στην περιοχή της Φαρκαδόνας Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος κτηνοτρόφος Α.Κ. βρέθηκε απαγχονισμένος σε άλλο μαντρί και όχι στο δικό του, που ήταν στην Πηνειάδα, το οποίο χθες βράδυ (23/10), πήρε φωτιά και κάηκαν πολλά πρόβατά του.

Ο αυτόχειρας διέμενε μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του στην Πηνειάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα πρόβατά του νόσησαν και βρέθηκε σε απόγνωση καθώς σύμφωνα με την κατηγορία της νόσου δεν μπορούσε να αποζημιωθεί και ίσως αυτός να ήταν ο βασικός λόγος που έβαλε τέρμα στη ζωή του, δια απαγχονισμού.

Όλοι μιλούν για έναν φιλήσυχο άνθρωπο, οικογενειάρχη που ζούσε την οικογένειά του με την ενασχόλησή του με την κτηνοτροφία.

Το μαντρί που βρέθηκε απαγχονισμένος βρίσκεται στο δρόμο από Πηνειάδα προς Δαμάσι.

Στο σημείο της τραγωδίας μετέβησαν αστυνομικοί, αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο 60χρονο.

ΠΗΓΗ: trikalaola.gr