Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε πολυκατοικίες στα Εξάρχεια

Σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Στουρνάρη στα Εξάρχεια κινήθηκαν άνδρες της ΟΠΚΕ και της ΔΕΛΤΑ στις 17.15 το απόγευμα της Κυριακής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της παρέμβασής τους, ενώ οι Αρχές έχουν απαγορεύσει τη διέλευση πεζών στους δρόμους των Εξαρχείων.

The police are raiding the buildings around Exarcheia square and already blocked many buildings' entrances. #November17 #Exarcheia #πολυτεχνειο pic.twitter.com/T0AFg94mkD