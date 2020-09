Μόνιμος ελλιμενισμός του "Hershel Williams" στη Σούδα

Το τεραστίων διαστάσεων πολεμικό πλοίο USS Hershel «Woody» Williams ελλιμενίζεται μόνιμα στη βάση της Σούδας. Πρόκειται για ένα πλοίο που αποτελεί κινητή εκστρατευτική βάση, από το οποίο μπορούν να επιχειρούν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) σε ευρύτατες επιχειρήσεις. Παράλληλα αναβαθμίζεται και η βάση της Σούδας.

«Η Σούδα αναδεικνύεται ως το πιο στρατηγικό σημείο της περιοχής. Εδώ συναντώνται τα συμφέροντα των δύο χωρών μαζί με αυτά της ασφάλειας και της ειρήνης. Στο έδαφος απλώνονται συμμαχικές δυνάμεις και επικοινωνίες μας. Στα νερά της διεξάγονται κοινές ασκήσεις. Ενώ πολύ γρήγορα η Σούδα θα γίνει έδρα ελλιμενισμού του USS Hershel "Woody" Williams ενός εκ των μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ» ανέφερε σχετικά ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο.

«Έχουμε πολύ ισχυρή στρατιωτική σχέση, σας βλέπουμε ως πυλώνα σταθερότητας. Το Herschel Williams θα έρθει για μόνιμο ελλιμενισμό στον ναύσταθμο της Σούδας. Είναι μια τέλεια επιλογή και μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Ρωσία αποσυντονίζει την περιοχή, όπως έκανε στη Λιβύη» ήταν το σχόλιο του Μάικ Πομπέο.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, να λειτουργήσει ένας νέος, δεύτερος ναύσταθμος στην Κρήτη, στη Σούδα, με λειτουργία ανάλογη εκείνου της Σαλαμίνας, ώστε το Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) να αποκτήσει όχι μόνο θεσμική, αλλά και επιχειρησιακή βαρύτητα. Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να συνδράμουν στη διαμόρφωση του ΣΔΑΜ, όπου υπάρχει ήδη ένας σχεδιασμός από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ενώ η αναβάθμιση των δυνατοτήτων της βάσης της Σούδας μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επιτάχυνση της διαμόρφωσης και του Ναυστάθμου Κρήτης του Πολεμικού Ναυτικού.

Ακόμα, υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον για επένδυση σε βιομηχανικές μονάδες (Ναυπηγεία ή ΕΑΒ) με ταυτόχρονη διεκδίκηση υποκατασκευαστικού έργου το οποίο θα περιλαμβάνει σημαντικές παραγγελίες των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). Οι Αμερικανοί διεκδικούν επίσης να αναλάβουν το έργο ναυπήγησης τεσσάρων νέων φρεγατών πολλαπλών ρόλων τύπου MMCS και την αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ του Π.Ν.

Το Hershel «Woody» Williams

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο, έχει μήκος 230 μέτρα και ανήκει στον 6ο στόλο. Το συγκεκριμένο πλοίο πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel «Woody» Williams, ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ίβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945.

Το πλοίο μήκους 230 μέτρων (755 πόδια) διαθέτει κατάστρωμα πτήσης τεσσάρων σημείων 4.830 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνει ένα υπόστεγο, χώρο αποστολής και χώρους εργασίας και διαβίωσης για εκατοντάδες άτομα.

Στα τέλη Αυγούστου ελλιμενίστηκε για πρώτη φορά στη βάση της Σούδας, όπου έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον Αμερικάνο πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

