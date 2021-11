Ο εισαγγελέας που έσωσε την τιμή της δικαιοσύνης στην υπόθεση «Noor 1»

«Κόλαφος» για όσους ήθελαν να κλείσουν την πολύκροτη υπόθεση για την τυχόν εμπλοκή του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, αποτελεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά με το οποίο γίνεται δεκτό το πόρισμα του Εισαγγελέα Εφετών Οδυσσέα Τσορμπατζόγλου για διενέργεια συμπληρωματικών ανακριτικών πράξεων.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με πρόεδρο την Μαρία Σκουλάξινου, ήρε τη διαφωνία που είχε ανακύψει ανάμεσα στον απερχόμενο Ανακριτή Διαφθοράς Ιωάννη Πετρόπουλο που ήθελε να οδηγηθεί η υπόθεση στο αρχείο και τον Εισαγγελέα Οδ. Τσορμπατζόγλου που ζητούσε να διενεργηθεί συμπληρωματική ανάκριση για να απαντηθεί επιτέλους το εύλογο ερώτημα γιατί διακινήθηκαν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια από αμερικανική εταιρεία, εταιρείες συμφερόντων και συνεργατών του Β. Μαρινάκη προς τον καταδικασθέντα για τη μεταφορά του φορτίου ηρωίνης με το «Noor 1» Ευθύμιο Γιαννουσάκη.

Οι δικαστές διέταξαν συμπληρωματική ανάκριση που θα διενεργήσει ο τέταρτος κατά σειρά Ανακριτής Διαφθοράς Ελευθέριος Καλτάκης για την πολύκροτη δικογραφία που εκκρεμεί εδώ και 3,5 χρόνια, από τον Μάρτιο του 2018, όταν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του Β. Μαρινάκη και συνεργατών του για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της χρηματοδότησης, διαμετακόμιση, εισαγωγή, μεταφορά, αγορά, κατοχή, πώληση, αποθήκευση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, από δράστες που κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτούν την τέλεση πράξεων διακινήσεως και διακινούν ναρκωτικές ουσίες.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα έρευνα έπαιξε το αποκαλυπτικό 37σέλιδο πόρισμα του Εισαγγελέα Εφετών Οδυσσέα Τσορμπατζόγλου ο οποίος περιγράφει εκτενώς τι πρέπει να ερευνηθεί για να διακριβωθεί η νομιμότητα των εμβασμάτων από τον Β. Μαρινάκη και συνεργατών του προς τον καταδικασθέντα Ευθ. Γιαννουσάκη.

Οι αντιφάσεις και οι αιχμές κατά του Ανακριτή

Ο εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος έχει καλή γνώση των ναυτιλιακών θεμάτων, καθώς έχει πτυχίο εμποροπλοιάρχου αλλά και θαλάσσια υπηρεσία σε εμπορικά πλοία, διαπίστωσε σειρά αξιοπερίεργων κινήσεων από τον Β. Μαρινάκη, τους συγκατηγορούμενους του συνεργάτες Ν. Συντυχάκη και Ευαγγ. Μπαϊρακτάρη αλλά και τον, επίσης, συνεργάτη του Αιμίλιο Κοτσώνη που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, αλλά αθωώθηκε με ελαχιστότατες αμφιβολίες από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά για τη μεταφορά των ναρκωτικών με το «Noor 1».

«Είναι σαφείς οι αντιφάσεις, οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με το πλοίο Noor 1. Aπό τη μία πλευρά ο Αιμίλιος Κοτσώνης ισχυρίζεται ότι, ο κατηγορούμενος Ευάγγελος Μαρινάκης τον απέτρεψε από το να ασχοληθεί με το πλοίο αυτό και τον προέτρεψε να συνεργαστεί με την εταιρία Asco, από την άλλη πλευρά αναφέρεται ότι, ο Αιμίλιος Κοτσώνης πρότεινε στον κατηγορούμενο Ευάγγελο Μαρινάκη εμπλοκή του τελευταίου με το πλοίο αυτό», επισημαίνει το εισαγγελικό πόρισμα.

Αφήνει δε αιχμές κατά του απερχόμενου Ανακριτή Διαφθοράς Ι. Πετρόπουλου, τονίζοντας: «O κ. Ανακριτής, άγνωστο πως, γνωρίζει και περιγράφει στην αναφορά του, τις κρυφές επιδιώξεις του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη, για τη δημιουργία στον κόλπο, εταιρείας με τον αυτό επιχειρηματικό σκοπό, με την εταιρία Horizon».

Στο 37σέλιδο πόρισμα ο κ. Τσορμπατζόγλου αντέκρουσε με σειρά επιχειρημάτων τις απόψεις του απερχόμενου Ανακριτή και για το λόγο αυτό το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά τάχθηκε υπέρ της θέσης του να γίνουν συνολικά έξι νέες ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη από την Οικονομική Αστυνομία, να ζητηθεί δικαστική συνδρομή από την αμερικανική υπηρεσία δίωξης εγκλημάτων Homeland και να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις από τον αρχιπλοίαρχο του Λιμενικού Γιώργο Κατσούλη αλλά και τον Αμερικανό δημοσιογράφο Αλεξάντερ Κλαπ ο οποίος αποκάλυψε σε ρεπορτάζ του στο περιοδικό The New Republic πως ο Τούρκος καταζητούμενος ως αποστολέας του φορτίου των ναρκωτικών Σερίφι Ζιντάστι υπέδειξε τον Β. Μαρινάκη ως τον άνθρωπο που συνάντησε μαζί με τον Ευθ. Γιαννουσάκη στο Ντουμπάι, λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει το «Noor 1», από τα Εμιράτα μεταφέροντας την ηρωίνη.

Το εισαγγελικό πόρισμα για την εμπλοκή Μαρινάκη

Διαβάστε αναλυτικά το 37σέλιδο πόρισμα του Εισαγγελέα Εφετών Οδυσσέα Τσορμπατζόγλου, με βάση το οποίο διατάχθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά να διενεργηθεί συμπληρωματική ανάκριση από το νέο Ανακριτή Διαφθοράς Πειραιά Ελευθέριο Καλτάκη:

«Προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς

Εχοντας λάβει σύμφωνα με το νόμο, κατ΄άρθρο 309 ΚΠΔ, κατόπιν του πέρατος της ανακρίσεως, την εν προκειμένω ανακριτική δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε κατά των: 1. Ευάγγελου Μαρινάκη, 2. Νικολάου Συντυχάκη, 3. Ευάγγελου Μπαιρακτάρη, 4. Ηλία Τσακίρη, 5. Ungan Ohran του Nazim, Τούρκου υπηκόου, 7. Rigabadi Fardin του Ebrahimi, Βρετανού υπηκόου, οι οποίοι κατηγορούνται για τις κακουργηματικές πράξεις: Α. Της Συγκροτήσεως και εντάξεως σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επιδιώκει την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, που προβλέπονται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών. Β. της Διευθύνσεως εγκληματικής οργανώσεως, Γ. της Διακινήσεως ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της χρηματοδότησης, διαμετακόμισης, εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, κατοχής, πώλησης, αποθήκευσης, κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, τελεσθείσα στο πλαίσιο εγκληματικής οργανώσεως, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 187 Π.Κ από δράστες, που κατ΄επάγγελμα χρηματοδοτούν την τέλεση πράξεων διακινήσεως και διακινούν ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώμενο όφελος των δραστών υπερβαίνει τις 75.000 ευρω (άρθρα 1, 5 παρ. 18 περ.Θ 12, 13 στ, 14, 16, 17, 18, 26 παρ. 1, 27, 45, 51, 52,57, 60, 79, 94 παρ. 1 98, 187 παρ 1-3, του ΠΚ και άρθρα 1 παρ. 1 και 2, 20 παρ. 1, 2, 3, 22 παρ. 2β - 1, 23 παρ. 2Α, Ν. 4139/2013 σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 2 πιν Α5 του Ν 3559/2006), εκθέτουμε τα κάτωθι:



H εν προκειμένω ανακριτική δικογραφία (Μ17/237), η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, αποτελείται συνολικά από τέσσερεις δικογραφίες, δύο ανακριτικές (Μ17/237, Μ15/498) και δύο προκαταρκτικές(Μ15/290, Μ15/474), αποτέλεσε αντικείμενο ανακριτικής διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περί τους 30 μήνες, με τριπλή εναλλαγή ανακριτών, οι οποίοι ή μετακινούνταν λόγω μεταθέσεως, ή μετανάστευαν, ή ήσαν απρόθυμοι και ζητούσαν να εξαιρεθούν από το εν λόγω καθήκον, γιά τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, όπως έκανε ο τρίτος κατά σειρά εξ αυτών, του οποίου όμως η δήλωση αποχής δεν έγινε δεκτή από το αρμόδιο Συμβούλιο κι έτσι υποχρεώθηκε, διά της υποβολής ενός λίαν εκτεταμένου πορίσματος εβδομήντα πέντε σελίδων, να ολοκληρώσει την ανάκριση της επίμαχης δικογραφίας.



Σύμφωνα με το πόρισμα του κ. Ανακριτού, όσον αφορά τους τέσσερις πρώτους κατηγορούμενους 1. Ευάγγελο Μαρινάκη, 2. Νικόλαο Συντιχάκη, Ευάγγελο Μπαϊρακτάρη, Ηλία Τσακίρη, εκτιμήθηκε ότι, δεν προέκυψε σε βάρος αυτών ουδεμία απολύτως ένδειξη ενοχής αναφορικά με τις αποδιδόμενες σε αυτους κακουργηματικές πράξεις, με τελική συνέπεια να περατωθεί η κύρια ανάκριση, διά της εκδόσεως τυπικών κλήσεων (δηλαδή ο κ. Ανακριτής δεν κάλεσε τους προαναφερόμενους τέσσερις πρώτος κατηγορούμενους, ούτε καν να απολογηθούν), ως προς τους τρεις δε λοιπούς αλλοδαπούς κατηγορούμενους, η ανάκριση περατώθηκε διά της εκδόσεως ενταλμάτων συλλήψεως, καθόσον γι΄αυτούς προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, ακολούθως δε εκδόθηκαν και Ευρωπαικά εντάλματα συλλήψεως σε βάρος των τελευταίων.



Από τους προαναφερόμενους τρεις αλλοδαπούς κατηγορούμενους, ο τρίτος κατά σειρά Rigabadi Fardin του Ebrahimi βρίσκεται κρατούμενος στις Ελληνικές φυλακές, κατόπιν εκδόσεως του από τις Αγγλικές Αρχές, στα πλαίσια εκτελέσεως του σχετικού Ευρωπαικού εντάλματος συλλήψεως.



Ο πρώτος εξ αυτών Ungan Ohran του Nazim βρίσκεται κρατούμενος στις Τουρκικές φυλακές, έχει δε απολογηθεί στα πλαίσια ικανοποιήσεως Ελληνικού αιτήματος δικαστικής συνδρομής από τις Τουρκικές αρχές.

Ο δεύτερος εξ αυτών Zindashti Naci Serifi ή Zeydami Kamal Serifi καταζητείται.



Τούτων δοθέντων στο παρόν δικονομικό σημείο της διαδικασίας, ο Εισαγγελέας Εφετών ενώπιον του οποίου υπεβλήθη μετά το πέρας της ανακρίσεως η δικογραφία από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, εξετάζει τα στοιχεία και το πόρισμα του κ. Ανακριτού, καθώς και το σύνολο της δικογραφίας και αναλόγως αποφαίνεται εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με τις διαπιστώσεις του τελευταίου, προβαίνοντας στη συνέχεια στις υπό του νόμου προβλεπόμενες και συγκεκριμένα στο άρθρο 309 ΚΠΔ περιγραφόμενες ενέργειες.



Στην εν προκειμένω περίπτωση θα πρέπει, είτε να συμφωνήσουμε με την κρίση του κ. Ανακριτή περι της πλήρους απουσίας ενδείξεων ενοχής σε βάρος των πρώτων τεσσάρων κατηγορουμένων, αλλά και περί υπάρξεως επαρκών ενδείξεων σε βάρος των λοιπών τριών αλλοδαπών κατηγορουμένων, είτε να διαφωνήσουμε προβαίνοντας στις προβλεπόμενες γι΄αυτήν την περίπτωση κατά νόμων ενέργειες.



Αρχικώς όμως, θα πρέπει να προσεγγίσουμε την αποδεικτική διαλεκτική του κ. Ανακριτού, ούτως ώστε, εμβαθύνοντας στην κρίση και στα υφιστάμενα ή μη υφιστάμενα στοιχεία, συνδράμοντας και με την δική μας αποδεικτική προσέγγιση και λογική, να καταλήξουμε και εμείς αναλόγως.



Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Ανακριτής αξιολόγησε τα εις χείρας του ευρισκόμενα στοιχεία, οι δε λόγοι θα αναπτυχθούν στη συνέχεια και σε βάθος. Ως προς τον κατηγορούμενο κ. Ηλία Τσακίρη, στέλεχος της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία HELLENIC HULL MANAGMENT LTD (η οποία τυγχάνει διαχειρίστρια του αλληλοασφαλιστικού συνδέσμου με την επωνυμία HELLENIC HULL MUTUAL ASSOCIATION plc, στην οποία ήταν ασφαλισμένο το πλοίο Grand Island), κατηγορείται ότι, μεσολάβησε, κατ΄εντολή του εφοπλιστή συγκατηγορουμένου του Ευάγγελου Μαρινάκη, στο να καταβληθεί από τον προαναφερθέντα αλληλοασφαλιστικό σύνδεσμο HELLENIC HULL MUTUAL ASSCIATION plc, ασφαλιστική αποζημίωση 280.000 δολαρίων ΗΠΑ, ως ασφαλιστική κάλυψη ζημιών του πλοίου GRAND ISLAND συμφερόντων του καταδίκου για την υπόθεση Noor One Ευθύμιου Γιαννουσάκη.



Ο τρόπος δε ο οποίος χρησιμοποιήθηκε προβάλλει μοναδικός στην εμπορική ναυτιλία, δεδομένου ότι, θεωρήθηκε ότι, αρκούσε ουσιαστικά η αναγγελία της ζημίας στον ως άνω αλληλασφαλιστικό

σύνδεσμο, γιά να καταβληθεί, χωρίς κανέναν σε βάθος περαιτέρω έλεγχο (τρόπο δράσης όλων των ανά τον κόσμο ασφαλιστικών εταιριών που ασφαλίζουν ναυτιλιακούς κινδύνους) το υψηλό αυτό χρηματικό ποσό στην εταιρία G TANKERS, συμφερόντων του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, η οποία διαχειριζόταν το κατά τα προλεχθέντα πλοίο.



Το χρηματικό αυτό ποσό κατεβλήθη στην εταιρία G TANKERS του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, κατά παράβαση των διεθνών απαιτήσεων των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες σύμφωνα με την πάγια πρακτική των LOYDS απαιτούν λίαν εκτεταμένες και απολύτως αιτιολογημένες πραγματογνωμοσύνες , οι οποίες περιγράφουν επακριβώς την έκταση της ζημίας, τις αιτίες, τους τρόπους πιθανής αποφυγής της, τα στοιχεία αμέλειας ή δόλου και μία σειρά άλλων δεδομένων, που κατά περίεργο τρόπο στην παρούσα υπόθεση απουσιάζουν.



Ο κ. Ανακριτής κάνει χρήση των λέξεων "εξαιρετικά αφελές", για να υπογραμμίσει ότι, σε καμμία περίπτωση τα φερόμενα ως πολυπρόσωπα όργανα του εν λόγω αλληλασφαλιστικού συνδέσμου, καθώς και οι διάφοροι αξιωματούχοι του, δεν θα συντελούσαν ούτε θα ενέδιδαν στην καταβολή αποζημίωσης, αν δεν είχαν πέραν πάσης αμφιβολίας διαπιστώσει ότι, είχε επέλθει πράγματι ο ασφαλιστικός κίνδυνος.



Κατά περίεργο, όμως τρόπο δεν υφίσταται τέτοια γραπτή απόφαση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου του εν λόγω Συνδέσμου. Κατά συνέπεια, ο αλληλοασφαλιστικός σύνδεσμος προέβη στην καταβολή του προαναφερθέντος χρηματικού ποσού με τα στοιχεία, που είχε εις χείρας του, δηλαδή χωρίς ουσιαστικά κανένα στοιχείο, πέραν αναγγελτικών της ζημίας εγγράφων και μίας έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, αγνώστου ημερομηνίας, αλλά προφανώς μεταγενέστερης της επισκευής (βλ. πραγματογνωσύνη Αθανασίου Μπεργελέ σελ. 41).



Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, τα πραγματικά στοιχεία της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης του εκ μέρους των αρμοδίων προανακριτικών αρχών νομίμως διορισθέντα Αθανασίου Μπεργελέ, άλλα τεχνικά δεδομένα ανακαλύπτουν, περιγράφουν και αποδέχονται.



Ειδικότερα, ο πραγματογνώμων Μπεργελές Αθανάσιος διορίστηκε από το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, ούτως ώστε να προβεί σε διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης του επίμαχου πλοίου Grand Island υπό σημαία Δημοκρατίας Τόγκο, το οποίο υπέστη βλάβη στην κύρια μηχανή του, καθώς παρέπλεε την Σαλαμίνα την 6-9-2012.



Η βλάβη αυτή, ως προαναφέρθηκε, φέρεται ότι, έλαβε χώρα την 6 - 9 - 2012 και άμεσα επισκευάστηκε από το πλήρωμα προσωρινά, η δε αναγγελία της απευθύνθηκε μόνον προς τον αλληλοασφαλιστικό σύνδεσμο την 10 - 9 - 2012.



Μάλιστα ο κ. Ανακριτής δέχεται ότι, εν προκειμένω ζημία, που προέκυψε από υπερθέρμανση του κομβίου 1 του στροφαλοφόρου άξονα της μηχανής πρόωσης του πλοίου, επιθεωρήθηκε και επισκευάστηκε σε συντομότατο χρονικό διάστημα, με επιφανειακό γυάλισμα και με αντικατάσταση κουζινέτων, με ευρισκόμενα στο πλοίο ανταλλακτικά.



Η ζημία ακολούθως φαίνεται ότι, παρά την προσωρινή επισκευή της, χειροτέρεψε την 14 - 5 - 2013, ήτοι μετά από οκτώ μήνες, καθιστώντας τον άξονα του πλοίου μη επισκευάσιμο.



Βάσει των ανωτέρω, ο εν λόγω κατηγορούμενος (Ηλίας Τσακίρης) εισηγήθηκε την καταβολή προς την εταιρία G Tankers συμφερόντων του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, η οποία διαχειρίζετο το κατά τα προλεχθέντα πλοίο, ποσού 330.000 ευρω.



Μάλιστα, η έμφαση, που δίδεται από τον κ. Ανακριτή στο πόρισμα της salvage association περί μικρής έκτασης ζημίας, περί παραμονής του πλοίου στο αγκυροβόλιο Πειραιώς, γιά την επισκευή της από το πλήρωμα του και περί παραμονής στο σημείο αυτό του προαναφερθέντος σκάφους γιά 32 ώρες, χρόνος, ο οποίος αποτελεί αναμφισβήτητα παγκόσμιο ρεκόρ τέτοιου είδους επισκευής (κατάπλους 6 - 9 - 2021, ώρα 14.28 απόπλους 7 - 9 - 2012, ώρα 22.35), δημιουργεί ιδιαίτερες εντυπώσεις καθόσον, όπως αναφέρει ο πραγματογνώμονας Αθανάσιος Μπεργελές στην πραγματογνωμοσύνη του, το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται, γιά τις σχετικές επισκευές, που φέρεται ότι, εξετέλεσε το πλήρωμα είναι μεταξύ 39 - 47 ωρών (βλ. σελίδα 13 πραγματογνωμοσύνης).



Στο παρόν σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι, η έκθεση επιθεώρησης στα πλαίσια του PARIS MOU, που διενεργήθηκε από τον λιμενικό αξιωματικό - επιθεωρητή Ψευτέλη του εν προκειμένω πλοίου, το οποίο ήταν γνωστό ότι, είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές ανά τον κόσμο και γι΄αυτό το λόγο είχε κρατηθεί, λόγω παρατηρήσεων, για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, αν και απολύτως αναλυτική, λόγω των προαναφερθέντων δεδομένων, ουδέν αναφέρει περί επισκευής της μηχανής πρόωσης του πλοίου. Η δε αμφισβήτηση της κατάθεσης Παναγιώτη Ταμπάκη από τον κ. Ανακριτή, βασίζεται σε σχολιασμό ευρημάτων αναφορικά, με την κατάσταση του μηχανοστασίου του εν λόγω πλοίου, ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία.



Ως προς την καλόπιστη δε εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους του αλληλοασφαλιστικού συνδέσμου, σύμφωνα με τον Αγγλικό νόμο του 1906, τον οποίο παραθέτει ο κ. Ανακριτής, πρέπει να σημειωθεί ότι, η καλοπιστία ερμηνεύεται και εφαρμόζεται ως καλόπιστη εξέταση μιάς σειράς αποδεικτικών στοιχείων, σχετικών με το κάθε ερευνούμενο περιστατικό και όχι τυφλη και ουσιαστικά άνευ ετέρου καταβολή χρηματικών, ιδιαίτερα υψηλών ποσών, ως ασφαλιστικών αποζημιώσεων.



Οι απαιτήσεις, που έχουν οι διεθνούς κύρους ασφαλιστικοί οργανισμοί, όπως οι Lloyds, για να αποδεχθούν και να καταβάλλουν χωρίς προσφυγή στην δικαιοσύνη ασφαλιστικές αποζημιώσεις κάθε ασφαλισμένου από αυτούς κινδύνου, όταν αυτός φέρεται ότι, επήλθε, περιγράφονται με σαφήνεια στη σελίδα 50 της πραγματογνωμοσύνης Αθανασίου Μπεργελέ και συνίστανται στα εξής:



* Δήλωση/ενημέρωση ζημίας/συμβάντος.



*Αντίγραφα αποσπασμάτων γέφυρας και μηχανής πλοίου.



*Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο αναφοράς αναγγελίας της ζημίας σε τρίτους (Αρχές - διαχειριστή/πλοιοκτήτη πλοίου - Ναυλωτές - Νηογνώμονα - Αρχές σημαίας πλοίου κ.α).



*Αποστολή ανεγνωρισμένων επιθεωρητών εκ μέρους του ασφαλιστικού παρόχου προς διαπίστωση /επιβεβαίωση ζημίας/βλάβης, εννοείται προ της επισκευής της.



*Οποιοδήποτε έγγραφο/ πιστοποιητικό της σημαίας του πλοίου σχετικό με την αναφερθείσα ζημία/βλάβη.



*Οποιοδήποτε έγγραφο από τον νηογνώμονα σε συνάρτηση με την προκληθείσα ζημία /βλάβη.



*Εγγραφα εκτίμησης και τιμολόγησης τομσζημίας από το συνεργείο/ ναυπηγική μονάδα ή οποιαδήποτε επισκευαστική μονάδα.



*Οποιοδήποτε οικονομικό έγγραφο /τιμολόγιο/προσφορά, αποδεικτικό αγοράς συγκεκριμένων ανταλλακτικών, ή υλικών, που χρησιμοποιήθηκαν και αποδεικτικά έγκρισης του τύπου αυτών.



*Οποιοδήποτε αποδεικτικό ή αξίωση πληρωμής σχετικά με τη συγκεκριμένη επισκευή (χρέωση λέμβων υποστήριξης πλοίων- πιθανές μεταφορικές εταιρίες υλικών).



*Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο η ασφαλιστική εταιρία ότι, απαιτείται, όπως καταθέσεις μελών πληρώματος πλοίου, έγγραφα αρχών, αναφορές επιθεωρήσεως λιμενικών αρχών.



Στην εξεταζόμενη περίπτωση καμμία απολύτως αναγγελία της ζημίας δεν έγινε στους Αμερικανούς πλοιοκτήτες, καθόσον το εν λόγω πλοίο ήταν Αμερικανικής πλοιοκτησίας (MCMP).



Ως προς το εύλογο κόστος, η κρίση του έμπειρου πραγματογνώμονα Αθανασίου Μπεργελέ, απέχει πάρα πολύ από το καταβληθέν στην επιχείρηση του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, από την ως άνω ασφαλιστική εταιρία, ποσόν των 330.000 ευρω και τελικώς με κρατήσεις 280.000 ευρώ.



Η εκτίμηση του πραγματογνώμονα, εάν λάβουμε υπόψιν μας το μέγεθος του πλοίου, τον τύπο, την ηλικία της μηχανής και την κλίμακα κόστους, θεωρεί το καταβληθέν, ως ασφαλιστική αποζημίωση, ποσό, υπερβολικό και αδικαιολόγητα υψηλό για μία τέτοιου είδους, χαρακτηριζόμενη ως πρόχειρη, επισκευή, ο ίδιος δε συνεχίζει και θέτει ως ανώτατο όριο κόστους τις 22.000 ευρω, ενω ως κατώτατο τα 1.500 ευρώ.



Επίσης, κολοσιαία εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι, ο νέος μηχανικός Δημητράκης Δημήτριος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Α' μηχανικού την 30 - 1- 2013 στο εν λόγω σκάφος, ουδέν διαπίστωσε αναφορικά με την επίμαχη επισκευή, καταθέτει δε ότι, κανείς από το πλήρωμα δεν εγνώριζε τίποτα, ούτε και ο ίδιος διαπίστωσε αντικατάσταση κουζινέτου στην μηχανή, κατά έναν δε περίεργο τρόπο είχε εξαφανιστεί το σημαντικότερο έγγραφο - βιβλίο του πλοίου, που είναι το ημερολόγιο καταστρώματος, αλλά και το επίσης πολύ σημαντικό έγγραφο - βιβλίο του πλοίου, που είναι το ημερολόγιο μηχανής. Στην συνέχεια ο ίδιος ανέφερε ότι, μόλις διαπίστωσε την τεράστια και απίστευτη αυτή έλλειψη εγγράφων, αμέσως προέβη στο άνοιγμα και στην τήρηση ημερολογίου μηχανής.



Σε αυτά τα έγγραφα, από απαρχής της ναυτιλίας, ως αναφέρει ο κ. Ανακριτής στην εκτενέστατη αναφορά του, αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες, που αφορούν τον εκάστοτε πλού, αλλά και κάθε σημαντική πληροφορία ή γεγονός, το οποίο αφορά την ασφάλεια του πλοίου ή του φορτίου. Αναμφίβολα τα κατά τα ανωτέρω δύο έγγραφα - βιβλία έπρεπε να περιγράφουν εκτενώς την επίμαχη ζημία, αυτά όμως όχι μόνο σιωπούν, αλλά και έχουν εξαφανιστεί.



Πρέπει να σημειωθεί ότι, η καταβολή ενός τέτοιου μεγάλου χρηματικού ποσού από μία ασφαλιστική εταιρία, χωρίς την προβλεπόμενη σε βάθος έρευνα και την εξέταση όλων των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί αυτοκτονική διαχαιριστική συμπεριφορά και εν δυνάμει κίνδυνο πλήρους οικονομικής καταστροφής.



Ομως και ο ναυτιλιακός πράκτορας του πλοίου αυτού στον Πειραιά Μπαντές Κωνσταντίνος δηλώνει ότι, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο εμφανίστηκε η φερόμενη βλάβη στο εν λόγω σκάφος, μέχρι τη φερόμενη επισκευή της (από ώρα 14.18 της 6 - 2012 έως και την ώρα 22.32 της 7 - 9 - 2012), δεν έλαβε γνώση, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, γιά τυχόν ζημία ή αβαρία στο σκάφος.



Κατόπιν των ανωτέρω, η καταβολή του ποσού αυτού, με τον τρόπο και τη διαδικασία, που κατεβλήθη δεν πείθει ότι, αποτελεί συνηθισμένη υπόθεση ρουτίνας, γιά τον εν λόγω ασφαλιστικό σύνδεσμο, παρά τα λεγόμενα από την Moore Stephens, η οποία όταν ήλεγξε τη διαχειρίστρια ασφαλιστική εταιρία κατά τα ανωτέρω, με τους ανεξάρτητους λογιστές της, δεν προέβη σε έλεγχο ουσίας, αλλά ήλεγξε γενικώς, αν τυπικά τηρήθηκε μία διαδικασία στην εν λόγω περίπτωση.



Ως εκ τούτου, η καταβολή του ποσού αυτού, με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατεβλήθη, δημιουργεί σοβαρότατες υπόνοιες, οι οποίες θα ερευνηθούν περαιτέρω και οι οποίες φέρεται να σκιαγραφούν, ανυπαρξία ζημίας.



Ενα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο - σημείο, το οποίο δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Ανακριτής προσέγγισε την περίπτωση του κατηγορουμένου κ. Ευάγγελου Μπαιρακτάρη, δικηγόρου Πειραιώς.



Ο εν προκειμένω, αφού επί πολλά έτη εργάσθηκε ως δικηγόρος της εταιρίας του πρώτου κατηγορούμενου, Ευάγγελου Μαρινάκη, Capital ship management corp με έδρα στον Παναμά και υποκατάστημα και στην Ελλάδα, εκλήθη μετά από σειρά ετών, ενώ αμείβονταν κανονικώς, γιά τις παρασχόμενες από αυτόν νομικές υπηρεσίες στην προαναφερθείσα εταιρία, να επιστρέψει στην εταιρία αυτή του συγκατηγορουμένου του Ευάγγελου Μαρινάκη, μεγάλα χρηματικά ποσά.



Ειρήσθω εν παρόδω ότι, με τον τελευταίο (Ευάγγελο Μαρινάκη), μεταξύ άλλων, συνεδέετο με στενή και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και φιλίας, έχοντας εισπράξει από τον όμιλο Μαρινάκη, το χρονικό διάστημα από 2009 έως το 2013, ως αμοιβές το ποσό των 940.000 δολαρίων.



Ωστόσο, το ως άνω ποσό, παρά την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, δεν βρέθηκε αποτυπωμένο λογιστικά σε καμμία εκ των δύο πλευρών.



Ο κατηγορούμενος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός μέτοχος των εταιριών Marathon carriers and ship brokers ltd και Marlex corporated services ltd, με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, εκλήθη να επιστρέψει το ποσό των 200.000 δολαρίων, στον Ομιλο Μαρινάκη, το οποίο και κατέβαλε τελικώς και αμέσως (59.994) δολάρια την 24 - 7 - 2013, 49.994 δολάρια την 29 - 2013, από την πρώτη ως άνω εταιρία 50.000 δολάρια την 24 - 7 - 2013 και 40.000 δολάρια την 29 - 2013, από τη δεύτερη ως άνω εταιρία συμφερόντων του), χωρίς την παραμικρή διαφωνία, διαμαρτυρία, συζήτηση ή διαπραγμάτευση, καθ΄υπόδειξη της εταιρίας συμφερόντων του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη, στην επιχείρηση του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη - G Tankers.



Eιδικότερα ο κ. Ανακριτής αποδέχεται ότι, από την φερόμενη εκκαθάριση και επανεκτίμηση αμοιβών και εξόδων, που είχε λάβει ο κατηγορούμενος Ευάγγελος Μπαιρακτάρης από την Capital ship management corp, προέκυψε η οφειλή αυτού προς την τελευταία και του ζητήθηκε η κατά τα ανωτέρω επιστροφή χρημάτων.



Πιό συγκεκριμένα, ο κ. Ανακριτής απεδέχθη ότι, με τεράστια ευκολία ένας δικηγόρος επιστρέφει, μόλις του ζητηθούν, 200.000 δολάρια σε τρίτο πρόσωπο, κάτι που, όπως επισημαίνει ο κ. Ανακριτής, είναι γνωστό ως τριγωνική οικονομική πράξη από εκατονταετίες. Στην παρούσα δε περίπτωση η εν προκειμένω καταβολή χρημάτων κρίνεται από τον τελευταίο ως απολύτως φυσιολογική και αιτιολογημένη.



Η έρευνα, που διεξήχθη εκ μέρους της Οικονομικής Αστυνομίας και η οποία κατευθύνθηκε στο να ερευνηθεί το ύψος των αμοιβών του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μπαιρακτάρη εκ μέρους της εταιρίας του συγκατηγορουμένου του Ευάγγελου Μαρινάκη Capital ship management corp, ούτως ώστε να εξηγηθεί έως ένα σημείο η αμεσότητα και η ταχύτητα της επιστροφής σε τρίτο πρόσωπο (G Taknkers εταιρία του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη) των 200.000 δολαρίων, ουδέν απέδωσε, καθόσον ουδέν έγγραφο προσκομίστηκε από οιαδήποτε πλευρά.



Τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν στον λογαριασμό της G Tankers συμφερόντων του καταδίκου Ευθύμιου Γιαννουσάκη, με την αιτιολογία αποστολής "Μελλοντικά διαχειριστικά έξοδα πλοίων της Capital ship management corp, που βρισκόταν στον Περσικό".



Η εταιρία αυτή (G Tankers) σαφώς ήταν αμφιβόλου αξιοπιστίας, αν κρίνει κανείς τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Οικονομικής Αστυνομίας, η δε επιλογή της για συνεργασία και πετρέλευση πλοίων στον Κόλπο από τον εταιρικό γίγαντα πετρελεύσεων και όχι μόνο στην περιοχή, Horizon, σαφώς δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με το ποιός εγγυήθηκε από την πλευρά της G Tankers και προς όφελος της απέναντι στην Horizon.



Τα αυτά ερωτηματικά δημιουργούνται αναφορικά με το πως η εταιρία Αμερικανικών συμφερόντων MCMP, την οποία ανήκε και το πλοίο Grand Island, επέλεξε στα πλαίσια του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, να χρηματοδοτεί την εταιρία του καταδίκου Ευθύμιου Γιαννουσάκη G Tankers, επιλέγοντας την από όλες τις επιχειρήσεις του είδους αυτού στον Περσικό κόλπο.



Τέλος η αξιολόγηση των συνομιλιών Τριανταφυλλόπουλου - Γιαννουσάκη, στις οποίες αναφέρεται ο κ. Ανακριτής ως ανάξιες λόγου, αναφορικά με τον κατηγορούμενο Ευάγγελο Μπαιρακτάρη, θεωρούμε ότι, εντάσσεται σε προσέγγιση από μέρους του κ. Ανακριτού κατά τρόπο εντελώς υποκειμενικό, ο οποίος μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τα ίδια ζητήματα κατ΄άρθρο 177 Κ.Π.Δ προς άντληση διαφορετικών - αντιδιαμετρικών συμπερασμάτων.



Η περίπτωση του κατηγορούμενου Νικόλαου Συντιχάκη, αλλά και η δικαιολογητική συλλογιστική του κ. Ανακριτού ξεπερνά κάθε όριο λογικής, υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά την αρχή ότι, "Η λογική δεν κατοικεί στην ίδια στέγη με το έγκλημα".



Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος Νικόλαος Συντιχάκης, ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπροσώπου στην Ελλάδα του υποκαταστήματος της ναυτιλιακής εταιρίας Capital ship management corp, συμφερόντων του συγκατηγορουμένου του Ευάγγελου Μαρινάκη, κατελήφθη από τα όργανα ελέγχου του τελωνείου του αεροδρομίου Ελέυθέριος Βενιζέλος, να επιχειρεί να εισάγει την 23 - 9 - 2014 στην Ελλάδα το χρηματικό ποσό των 622.000 ευρω, το οποίο, όπως ο ίδιος δήλωσε, επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τα πλοία της ως άνω εταιρίας στο εξωτερικό και ειδικότερα στον περσικό κόλπο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε και τελικά η μεταφορά - επιστροφή αυτού του ποσού στην Ελλάδα επιχειρήθηκε από τον ίδιο τον εν προκειμένω κατηγορούμενο, προς αποφυγή, δήθεν, της εμπλοκής του ποσού αυτού στα γρανάζια και στις δαπάνες των διατραπεζικών διαδικασιών.



Κατά τα λεγόμενα περαιτέρω του κατηγορούμενου, το ποσόν αυτό είχε αποσταλεί σε δολάρια στην επιχείρηση πρακτόρευσης πλοίων NORTH STAR SHIPPING AGENCY, που δραστηριοποιείται στον Περσικό Κόλπο, αφενός γιά την εξυπηρέτηση των πλοίων του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη, αφετέρου γιά την επισκευή βλαβών, που είχαν παρουσιαστεί, ως λέγεται, στο σκάφος "Μιλτιάδης τζούνιορ".



Η μελέτη της διαχρονικής κίνησης του ποσού αυτού δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά, καθόσον το ποσό αυτό φέρεται ότι, στάλθηκε στον ναυτικό πράκτορα (NORTH SHIPPING AGENCY), στο Ντουμπάι ως δολάρια, διά της τραπέζης HSH NORTH BANK, στις 23 - 9 - 2014, ημερομηνία κατά την οποία κατελήφθη ο κατηγορούμενος Συντυχάκης στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", δήθεν επιστρέφοντας το.



Μάλιστα, ο ναυτικός πράκτορας (NORTH STAR SHIPPING AGENCY), φέρεται ότι, απέδωσε, αμέσως μόλις του ζητήθηκε, σε μετρητά (ευρώ αντί δολάρια), στον κατηγορούμενο Νικόλαο Συντυχάκη, το χρηματικό ποσό, που εμβάσθηκε από την εταιρία του τη=ν 23 - 9 - 2014, πριν ουσιαστικά ακόμη το λάβει ο προαναφερόμενος πράκτορας, καθόσον ο ανωτέρω κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στις 10.05 σε αεροσκάφος από το Ντουμπάι, φθάνοντας στην Ελλάδα στις 14.45 τοπική ώρα.



Εν ολίγοις, ο εν προκειμένω κατηγορούμενος, φέρεται να επέστρεψε - επανέφερε στην Ελλάδα, το προαναφερθέν χρηματικό ποσό, που είχε καταβληθεί στον ναυτικό πράκτορα (NORTH STAR SHIPPING AGENCY) εκ μέρους της εταιρίας Capital ship management corp του συγκατηγορούμενου του Ευάγγελου Μαρινάκη, για τις προαναφερθείσες ανάγκες, πριν το ποσό αυτό φθάσει εις χείρας της επιχειρήσεως (NORTH STAR SHIPPING AGENCY).



Από τα ανωτέρω δημιουργείται η απορία ως προς το πως είναι δυνατόν, επιχειρηματικά και τεχνικά, αλλά και πραγματικά, να αποφασίστηκε από την εταιρία των συμφερόντων του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη η αποστολή και η επιστροφή, προς και από τον ναυτικό πράκτορα (NORTH STAR SHIPPING AGENCY) χρημάτων (τα οποία, μάλιστα, φέρονται ότι, είχαν καταβληθεί στον τελευταίο σε δολάρια και φέρονται ότι, επεστράφησαν σε ευρω δια του κατηγορούμενου Νικολάου Συντυχάκη), άμεσα και χωρίς καμμία περαιτέρω συζήτηση, πριν καν καταβληθούν όμως στην NORTH STAR SHIPPING AGENCY, χωρίς να παραβιαστεί, στα πλαίσια της κβαντικής φυσικής, η αρχή του χωροχρονικού συνεχούς.



Δύο δε περαιτέρω στοιχεία προκαλούν το ενδιαφέρον και συγκλίνουν προς τη θέση της ανυπαρξίας πραγματικής αποστολής του χρηματικού αυτού ποσού, παρά στην παραβίαση χωροχρονικού συνεχούς:



A) το αντίγραφο αυτής της εντολής - αποστολής προς την NORTH STAR SHIPPING AGENCY δεν φέρει ημερομηνία



Β) στην ίδια εντολή αναφέρεται ότι, το συγκεκριμένο ποσό φέρει ως αιτιολογία τη συντομογραφία CTM, η οποία διεθνώς σημαίνει Cash to Master.



Kατ΄αποτέλεσμα, αυτό ερμηνεύεται ότι, τα χρήματα αυτά εστάλησαν, γιά τον πλοίαρχο του πλοίου "Μιλτιάδης τζούνιορ" η γιά τον πλοίαρχο οποιουδήποτε άλλου πλοίου συμφερόντων του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη, αλλά, πριν φθάσουν στον προορισμό τους και χρησιμοποιηθούν, επεστράφησαν από την επιχείρηση πρακτόρευσης (NORTH STAR SHIPPING AGENCY), στον κατηγορούμενο Ευάγγελο Συντυχάκη, ο οποίος προτίμησε να τα εισάγει στην Ελλάδα με τον προπεριγραφέντα τρόπο, με τελική συνέπεια, να καταληφθεί στο αεροδρόμιο και να επιβληθεί στην εταιρία Capital ship management corp του συγκατηγορουμένου και εργοδότου του Ευάγγελου Μαρινάκη, πρόστιμο 150.000 ευρω, αντί του ποσού, που θα πλήρωνε, γιά την δήθεν ακριβή και δύσκολη διατραπεζική μεταφορά του ποσού αυτού στην Ελλάδα, το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 100 ευρω.



Το όλο ζήτημα κρίθηκε ως απλή τελωνειακή παράβαση, με την υπ΄αριθμόν 778/23 - 9 - 2014 διαπιστωτική πράξη του τελωνείου αερολιμένος άμεσα. (σε΄. 27 πορίσματος ανακρ).



Επίσης θεωρούμε ως μη επιδεχόμενη σχολιασμού την θέση του κ. Ανακριτή, ο οποίος δέχεται γενικά και αόριστα ότι, γιά κάποιον άγνωστο λόγο δεν δαπανήθηκε το έμβασμα που έφτασε, κατά τα ανωτέρω, στον πράκτορα, ενόψει του ότι, ο κατηγορούμενος είχε ήδη αναχωρήσει από το Ντουμπάι (σελ. 28 αναφοράς Ανακριτή) με τα χρήματα αυτά εντός των αποσκευών του, πριν αυτά να έχουν φτάσει εκεί. Η άνεση βέβαια με την οποία κινήθηκε ο εν προκειμένω κατηγορούμενος Ευάγγελος Συντυχάκης, σε συνδυασμό με τα συχνά ταξίδια του από και προς τα Η.Α Εμιράτα (σελ. 135 έκθεσης Οικονομικής Αστυνομίας), δημιουργούν ερωτήματα περί της αιτίας, για την οποία εξέθετε κατ΄αυτόν τον τρόπο, με τις ενέργειες του, οι οποίες κατέληξαν σε τεράστιο διοικητικό πρόστιμο, την επιχείρηση στην οποία ασκούσε διευθυντικά καθήκοντα (δεδομένου του ότι, αναζητείται η πιθανή σχέση μεταξύ σχέση μεταξύ του χρηματικού αυτού ποσού και της ποσότητας 900 κιλών ηρωίνης, η οποία φέρεται ότι, μεταφορτώθηκε ανοιχτά της Κρήτης από το πλοίο Noor 1 και την παρέλαβαν τρίτοι), αλλά και του ενδεχομένου αυτή, να μην ήταν η μόνη φορά, που εισήγαγε κατ΄αυτόν τον τρόπο χρήματα στην Ελλάδα.



Πρέπει να σημειωθεί ότι, οι καταθέσεις του πληρώματος του ναρκοπλοίου Noor 1, δεν αναφέρουν κάτι σχετικό περί τρίτου τόνου, είναι όμως πολύ παράξενο, να επιλέγεται μιά τέτοια ποσότητα 2.100 κιλών ηρωίνης, γιά μεταφορά, η οποία και στη φόρτωση και στη μέτρηση και στην εκφόρτωση, αλλά και στην παράδοση, παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες από ότι, μία ποσότητα με στρογγυλοποιημένο αριθμό.



Αναφορικά με την θέση του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη στο εν προκειμένω ζήτημα πρέπει να σημειωθεί ότι, αυτός, παίζοντας με την αλήθεια και το ψέμα, στις διάφορες καταθέσεις και δηλώσεις του επιχειρεί να εκμεταλευτεί προς όφελος του ό,τι γνωρίζει. Δημιουργεί δε εντύπωση και η θέση του κ. Ανακριτού σε όσα υποστηρίζονται στο από 26 - 5 2014 σημείωμα, που βρέθηκε από τον μεσεγγυούχο Αντωνάτο εντός του πλοίου Νoor 1, όπου γίνεται αναφορά άλλων 450 κιλών ναρκωτικής ουσίας, η οποία αναφέρεται ότι, πρόκειται να παραδοθεί στα ανοιχτά της Κρήτης (σελ. 32 πορίσματος ανακριτή).



Ο κ. Ανακριτής προσεγγίζει την εγκληματική συμπεριφορά του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη στα πλαίσια μίας δικαιολογητικής λογικής, ως προς το γιατί το επίμαχο σημείωμα δεν έχει καμμία σχέση με τον ικανότατο και πανέξυπνο κατάδικο.

Αλλά και το πνεύμα και η αντίληψη του κ. Ανακριτού, όταν περιγράφει το τι γίνεται, κατά την άποψη του, επί αιώνες στις εγκληματικές διαδικασίες αυτού του τύπου, προκαλεί αίσθηση (σελ 33 αναφοράς) και δεν μας βρίσκει σύμφωνους, εφόσον κατά τον κ. Ανακριτή δεν χρησιμοποιείται ποτέ ο γραπτός λόγος κατά τη διάπραξη τέτοιων εγκληματικών πράξεων.

Η διαπίστωση αυτή αποτελεί εσφαλμένο γενικό αφορισμό υπερασπιστικού χαρακτήρα, ενω δεν λαμβάνονται παντάπασιν υπ΄όψιν τα κατατεθέντα από τον εμπειρότατο μάρτυρα αξ/κο του Λ.Σ. Κωνσταντίνο Αγαπάκη, ο οποίος καταθέτει ότι, αυτό, που ο κ. Ανακριτής θεωρεί αδύνατο και προιόν έλλειψης λογικής και νοημοσύνης, ήτοι την χρήση σημειωμάτων κατά τη διαδικασία τέλεσης τέτοιου είδους ποινικώς κολασίμων πράξεων, έχει συμβεί στο παρελθόν και ότι, θα μπορούσε και στην παρούσα υπόθεση να συμβεί.

Επίσης, τα αναφερόμενα από τον κατάδικο - καιροσκόπο Ευθύμιο Γιαννουσάκη, στα πλαίσια καταθέσεως του προς τον Αξ/κο Λ.Σ Παναγιώτη Χριστοφορίδη (σελ.34 αναφοράς Ανακριτή), τα οποία ο κ. Ανακριτής συγκρίνει με άλλες καταθέσεις του τελευταίου και τα εκτιμά ως μη πλήρως επιβεβαιωμένα και ως προιόν εκβιασμού εκ μέρους του εν λόγω αξ/κου σε βάρος του καταδίκου, εντάσσονται στο παιχνίδι της αλήθειας και του ψέματος, που έπαιζε με τις αρχές ο διαβόητος κακοποιός, η ανάλυσις και η αξιοποίηση του οποίου απαιτεί πολυετή εμπειρία πεδίου δράσης, την οποία διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι, κατά τα προαναφερθέντα αξ/κοι του Λ.Σ.

Τέλος, τα αναφερθέντα στην από 23-7-2015 κατάθεση του κατάδικου Ευθυμίου Γιαννουσάκη προς τον Αξ/κο του Λ.Σ Παναγιώτη Χριστοφορίδη περί του πιθανού χαρακτήρα της προελεύσεως του επίμαχου κατά τα ανωτέρω ποσού των 622.000 ευρώ από άλλες εγκληματικές ενέργειες (όπως πιθανές απάτες σε βάρος των ναυλωτών και των δικαιούχων απολεσθεισών ποσοτήτων πετρελαίου, από ψευδείς μετρήσεις ποσοτήτων πετρελαίου) και όχι από ναρκωτικά, έστω και αν θεωρηθεί αδιάφορη μετά από την ερευνώμενη υπόθεση, πέραν όλων των άλλων, δημιουργεί το ενδεχόμενο ύπαρξης μιας σκοτεινής διάστασης στην καθ όλα κατά τον κύριο Ανακριτή άμωμη και άσπιλη δράση της Capital ship management corp στον Περσικό Κόλπο, στοιχείο το οποίο όμως δεν ενεργοποιεί καθόλου την σκέψη του κ. Ανακριτή περί του ότι η ενδεχόμενη αυτή δράση, θα μπορούσε ίσως να εκτρέπεται και σε άλλες πηγές εύκολου κέρδους.

Είναι σαφές ότι η όλη έρευνα ως προς τους τέσσερις πρώτους κατηγορουμένους ξεκίνησε όταν ο κατάδικος για την υπόθεση Noor 1 Ευθύμιος Γιαννουσάκης κατέθεσε παραστατικά του υπ' αρ 2/11329 εταιρικού λογαριασμού του που τηρούνταν στην τράπεζα Bank of Baroda των H.A.E, με δικαιούχο την εταιρία συμφερόντων του με την επωνυμία G Tankers.

Η εταιρεία αυτή είχε ως επιχειρηματικό αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή και το εμπόριο πετρελαίου και πετρελαιοειδών, η δε άδεια λειτουργίας της έληξε την 26-8-2014 και ακυρώθηκε επίσημα από τις αρχές των Η.Α.Ε την 16-6-2015. ο εν λόγω κατάδικος Ευθύμιος Γιαννουσάκης, παραδίδοντας τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού, δήλωσε κατηγορηματικά, ότι οι συναλλαγές που αποτυπώνονται στον λογαριασμό αυτόν δεν αποτελούν πραγματικές εμπορικές συναλλαγές οιουδήποτε είδους μεταξύ της προαναφερθείσης εταιρείας συμφερόντων του και των εταιρειών που πραγματοποιούσαν πιστώσεις στον λογαριασμό αυτόν. Από τα στοιχεία αυτά προέκυψαν χρηματοδοτήσεις της εταιρείας του G Tankers με μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις, όπως προαναφέραμε, αλλά όπως και θα αναφέρουμε στη συνέχεια, δεν διαθέτουν παρονομαστή πραγματικής εμπορικής-επιχειρηματικής συναλλαγής.

Δίδεται δηλαδή η εντύπωση ότι, από διάφορες πηγές εισρέουν χρήματα στην ανάξια ιδιαίτερου εμπορικού λόγου για τα μεγέθη του Περσικού Κόλπου επιχείρηση του κατάδικου Ευθύμιου Γιαννουσάκη- G Tankers, η οποία όμως κρίνεται ως ιδιαίτερης εμπορικής φερεγγυότητας από τον κ. Ανακριτή, με τελική συνέπεια να εισπράττει από παντού χρήματα χωρίς να προκύπτουν πραγματικές συναλλαγές.

Στα περί του κατηγορουμένου Ευάγγελου Μαρινάκη αναφερόμενα συμπεράσματα του κ Ανακριτή, εντύπωση δημιουργούν τα εξής:

* O κ. Ανακριτής, άγνωστο πως, γνωρίζει και περιγράφει στην αναφορά του, τις κρυφές επιδιώξεις του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη, γιά τη δημιουργία στον κόλπο, εταιρίας με τον αυτό επιχειρηματικό σκοπό, με την εταιρία Horizon.

* Γίνεται δεκτό από τον κ. Ανακριτή ότι, ο Αιμίλιος Κοτσώνης, με κύρια ενασχόληση του την εμπορία αυτοκινήτων, εκμεταλλευόταν τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο Ευάγγελο Μαρινάκη και άλλους εφοπλιστές, στους οποίους πουλούσε ααυτοκίνητα, επιτυγχάνοντας έτσι διά ζώσης, να σπουδάσει τη ναυτιλία και τα μυστικά της, εντός και εκτός νομίμων διαδικασιών, γύρω από τα πετρελαιοειδή.

* Γίνεται, επίσης, δεκτό από τον κ. Ανακριτή ότι, ο Αιμίλιος Κοτσώνης πρότεινε επιχειρηματικές δράσεις στον Περσικό κόλπο στον κατηγορούμενο Ευάγγελο Μαρινάκη με τη μορφή της αμέσου συνεργασίας. Από ασκούμενος δηλαδή και μαθητευόμενος στη ναυτιλία, παρακολουθώντας τις συσκέψεις στην επιχείρηση του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη και έχοντας επαφές και με άλλους εφοπλιστές, τους οποίους γνώριζε πουλώντας τους αυτοκίνητα, τάχιστα, με ρυθμό που θα τον ζήλευαν και οι λαμπρότεροι υπότροφοι φοιτηταί του Πανεπιστημίου του City στο Λονδίνο ή του University College του Λονδίνου, πέρασε στο επίπεδο του επιχειρηματικού συνομιλητού και συμβούλου του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη.

* Μάλιστα ο Αιμίλιος Κοτσώνης ανέπτυξε τόσο γρήγορα τις δραστηριότητες του στον Περσικό Κόλπο, που πέτυχε, ο κολοσσός Horizon, να χρησιμοποιήσει το άθλιο πλοίο Noor 1 του καταδίκου Ευθύμιου Γιαννουσάκη, χωρίς την υποστήριξη κανενός. Κανείς δηλαδή μεγαλοσχήμων της παγκόσμιας ναυτιλίας δεν εγγυήθηκε, ούτε υποστήριξε την δράση του, νεοφώτιστου στα ναυτιλιακά ζητήματα, Αιμίλιου Κοτσώνη και την προώθηση του επικίνδυνου καιροσκόπου Ευθύμιου Γιαννουσάκη σε ανώτερες σφαίες επιχειρηματικής δραστηριότητας.

* Η εισαγωγή της Capital στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, θα μας απασχολήσει κατωτέρω, σε επίπεδο παραγγελίας προς διαπίστωση της ροής κεφαλαίων.

* Ο κ. Ανακριτής δεν διαπιστώνει τίποτα ύποπτο στις τόσες χρηματικές μετακινήσεις προς την G Tankers, οι οποίες, ως αναφέρθηκε και ανωτέρω, δεν είχαν παρανομαστή πραγματικής συναλλαγής.

* Η πλήρης περιφρόνηση εκ μέρους του κ. Ανακριτού της από 8 - 5 - 2017 καταθέσεως του δημοσιογράφου Ευθύμιου Τριανταφυλόπουλου, όπου αναφέρονται οι λεπτομέρειες τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Ευθυμίου Τριανταφυλόπουλου και Ευθυμίου Γιαννουσάκη, μας δημιουργεί μεγάλη απορία (σελ. 42 αναφοράς ανακριτή).

* Ο κ. Ανακριτής περιορίζεται στην αναζήτηση και αξιοποίηση μόνο των επακολουθησασών αρνήσεων, ως είχε αναφέρει ή καταθέσει ο καιροσκόπος και πανέξυπνος κατάδικος Γιαννουσάκης, για την εμπλοκή με διακίνηση ναρκωτικών του κατηγορούμενου Μαρινάκη, παρά την σαφή διατύπωση περί αυτού, όπως αναφέρεται στην εν προκειμένω κατάθεση του μάρτυρα Ευθυμίου Τριανταφυλόπουλου.

* Ο κ. Ανακριτής, γιά να διαλύσει κάθε υπόνοια σε βάρους του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη, προχωράει σε συντακτική - νοηματική ανάλυση όσων ειπώθηκαν από τον κατάδικο Ευθύμιο Γιαννουσάκη και αποτέλεσαν αντικείμενο κατάθεσης του μάρτυρα Ευθυμίου Τριανταφυλόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι, ο δημοσιογράφος - μάρτυρας δεν είχε άδεια να μαγνητοφωνήσει την επίμαχη τηλεφωνική συνέντευξη με τον κατάδικο Ευθύμιο Γιαννουσάκη. Η επισταμένη παρακολούθηση όμως της σχετικής συνεντεύξεως, ανατρέπει τη θέση του κ. Ανακριτού, καθόσον στο 21.09 λεπτό αυτής, ο κατάδικος Ευθύμιος Γιαννουσάκης, ενημερώνεται ότι, η συζήτηση του με τον δημοσιογράφο Ευθύμιο Τριανταφυλόπουλο έχει καταγραφεί, δίνοντας του την έγκριση του.

* Ο κ. Ανακριτής δέχεται ασυζητητί την δήλωση του Αιμίλιου Κοτσώνη, περί μη συνεργασίας του σε κανένα επίπεδο, μεταξύ κατηγορουμένου Ευάγγελου Μαρινάκη και καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, τη στιγμή που το χρήμα έρρε προς την εταιρία του ανωτέρω καταδίκου, G TANKERS, προερχόμενο από την Capital ship management corp, συμφερόντων του κατηγορουμένου Ευαγγέλου Μαρινάκη, μέσω διαφόρων διαδρομών.

* Είναι σαφείς οι αντιφάσεις, οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με το πλοίο Noor 1. Aπό τη μία πλευρά ο Αιμίλιος Κοτσώνης ισχυρίζεται ότι, ο κατηγορούμενος Ευάγγελος Μαρινάκης τον απέτρεψε από το να ασχοληθεί με το πλοίο αυτό και τον προέτρεψε να συνεργαστεί με την εταιρία Asco, από την άλλη πλευρά αναφέρεται ότι, ο Αιμιλιος Κοτσώνης πρότεινε στον κατηγορούμενο Ευάγγελο Μαρινάκη εμπλοκή του τελευταίου με το πλοίο αυτό.

* Η ίδια ως ανωτέρω καταγεγραμμένη συνομιλία μεταξύ Ευθυμίου Τριανταφυλλόπουλου και Ευθυμίου Γιαννουσάκη, ενώ εμπλέκει τον κατηγορούμενο Ευάγγελο Μαρινάκη, τόσο ως προς το χρηματικό ποσό, που εισήγαγε στην Ελλάδα ο συγκατηγορούμενος του Νικόλαος Συντυχάκης, όσο και ως προς τον περίφημο τρίτο τόνο ναρκωτικών, που φέραται ότι, ξεφορτώθηκε ανοιχτά της Κρήτης, θεωρείται από τον κ. Ανακριτή ως αποδεικτικό στοιχείο μηδενικής αξίας.

* Ο κ. Ανακριτής περιφρονεί και επιχειρεί να αποδομήσει per mare per terra την από 27-10-2017 κατάθεση του αξ/κου του Λ.Σ Αντιπλοιάρχου Γεωργίου Κατσούλη, όπου γίνεται αναφορά σε δηλώσεις του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, περί ενός πολύ ισχυρού προσώπο, που βρίσκεται σε άμεση εμπλοκή με τη μεταφορά των ναρκωτικών, εμπλέκοντας κατά ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, όπως προκύπτει άμεσα από τη μελέτη της καταθέσεως, τον κατηγορούμενο Ευάγγελο Μαρινάκη στις κακουργηματικές πράξεις της μεταφοράς, χρηματοδότησης, αλλά και της γενικότερης οργάνωσης της μεταφοράς ηρωίνης. Ο κ. Ανακριτής δεν λαμβάνει υπόψη του την, ως άνω, κατάθεση του εν προκειμένω αξιωματικού, θεωρώντας αυτήν ως έμμεση πηγή γεγονότων και όχι άμεση, αγνοώντας την έννοια του αποδεικτικού μέσου των ενδείξεων, το οποίο εξηγείται και αναλύεται πλέον στο άρθρο 179 του νέου ΚΠΔ.

* Εν κατακλείδι ο κ. Ανακριτής θεωρεί πιό αξιόπιστο τον αδελφό του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, Στυλιανό Γιαννουσάκη, παρά τον, κατά τα ανωτέρω, διακεκριμένο αξ/κο Λ.Σ., ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Noor 1 και στην κατάσχεση της μεγαλύτερης, στα χρονικά, ποσότητας ηρωίνης.

* Είναι γνωστό ότι, από τότε που το πετρέλαιο αντικατέστησε σταδιακά το κάρβουνο ως καύσιμο στην κίνηση των πλοίων, (1912 και μετά), η ποιότητα του καυσίμου ενδιαφέρει τους αγοραστές, οπότε θέλουν να γνωρίζουν ποιός πάροχος είναι απέναντι τους σε περίπτωση νοθευμένου πετρελαίου, που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη μηχανή του πλοίου. Αυτό ο κ. Ανακριτής το αγνοεί, καθόσον, κατά την άποψη του δεν έχει σημασία ποιός δίδει πετρέλαιο, ποιός εμφαίνεται να δίδει πετρέλαιο και ποιός πληρώνεται, γιά την πετρέλευση.

* Είναι να απορεί κανείς, για την επιλογή από την Capital ship management corp, να κάνει πετρελεύσεις στα πλοία της από την εταιρία G Tankers του κατηγορούμενου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, ενω η ίδια διέθετε την δική της ουσιαστικά εταιρία Εxpress energy, η οποία μπορούσε να διαχειριστεί τέτοιου είδους συναλλαγές πιθανότερα και με ευνοικότερους οικονομικούς όρους, καθόσον κάποιες προμήθειες δεν θα καταβάλλονταν.

Ο κ. Ανακριτής αντιπαρέρχεται, χωρίς να εξετάσει σε βάθος, περιοριζόμενος μόνο στο να παραγγείλει τη μετάφραση τους από την Αγγλική στην Ελληνική, μία σειρά εμβασμάτων εκατομυρίων δολαρίων προερχομένων από την εταιρία MCMP MARITIME CAPITAL MANEGEMENT PERTNERS LLC, προς την εταιρία G TANKERS, συμφερόντων του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη.

* Η επιχείρηση G TANKERS συμφερόντων Ευθυμίου Γιαννουσάκη διέθετε αρχικά πολύ μικρό εταιρικό κεφάλαιο. Η εκτίναξη της όμως, χωρίς καμμία υποστήριξη, έγινε με τρόπο και με ταχύτητα, που θα ζήλευε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

* Μία συντηρητική επιχείρηση (ως αναφέρεται στο καταστατικό της), όπως η MCMP MARITIME CAPITAL MANAGEMENT PERTNERS LLC, συνεχίζει, αντίθετα από κάθε επιχειρηματική λογική, να αποστέλλει χρήματα στην G TANKERS, παρά το ότι, η τελευταία, από το καλοκαίρι του 2013, δεν καταβάλλει ναύλους, για την εκμετάλλευση του πλοίου GRAND ISLAND, συμφερόντων της πρώτης. Και αυτή η αντισυμβατική συμπεριφορά εντάσσεται, κατά τον κ. Ανακριτή, στο λεγόμενο εύλογο περιθώριο συμμόρφωσης.

* Οι καταγεγραμμένες συζητήσεις μεταξύ των κατηγορουμένων Ευάγγελου Μαρινάκη και Νικολάου Συντυχάκη αναλίσκονται εν πολλοίς σε μία σειρά απόψεων περί λαθρεμπορικών πράξεων, όπως αναφέρει ο κ. Ανακριτής στη σελίδα 71 της αναφοράς του. Η συζήτηση είναι θεωρητική, αλλά καταδεικνύει μιά σχετική γενικότερη διάθεση τελέσεως ποινικώς κολασίμων πράξεων, κάτι το οποίο απάδει φυσικά των όσων αναφέρει ο κ. Ανακριτής, γιά την προσωπικότητα του Ευάγγελου Μαρινάκη.

Ολες οι ανωτέρω διαφορετικές θέσεις αντίληψης - κατανόησης από εμάς, των ίδιων γεγονότων και των ίδιων αποδεικτικών στοιχείων με τον κ. Ανακριτή, μας επιβάλλουν να προχωρήσουμε στην περαιτέρω και εκ νέου διερεύνηση της επίμαχης δικογραφία και σε μεγαλύτερο βάθος.

Ως εκ τούτου παραγγέλεσθε, να προβείτε στις κάτωθι συμπληρωματικές ενέργειες:

1) Nα προχωρήσετε στην αποσυσχέτιση από την Μ 17/237 ανακριτική δικογραφία της υπ΄αριθμ. Μ 15/498, η οποία είχε συσχετισθεί δυνάμει της υπ΄αριθμ. 64/2018 Διάταξης του κ. Ανακριτού Πειραιώς. Περαιτέρω, να προβείτε στην αποσυσχέτιση των επίσης εδώ συσχετισθεισών προκαταρκτικών δικογραφιών Μ 15/2090 και Μ 15/474, τις οποίες ακολούθως να περατώσετε νομίμως.

2) Να διατάξετε τη διενέργεια εκ μέρους της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματογνωμοσύνης, προς διαπίστωση της πραγματικής αιτίας, εάν αυτή υφίσταται, και του σύννομου χαρακτήρα των οικονομικών μετακινήσεων - αποστολών χρηματικών ποσών εκ μέρους της MCMP IL και οιασδήποτε άλλης παρόμοιας σε διακριτικό τίτλο εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ, προς αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού, το οποίο ήδη βρίσκεται στην εν προκειμένω δικογραφία, με τη μορφή εγγράφων ή με τη μορφή ψηφιακών δίσκων, δεδομένου του ότι, στο προαναφερθέν αποδεικτικό υλικό αναφέρεται ένα πλήθος χρηματικών μετακινήσεων κεφαλαίων από τις πιό πάνω εταιρίες, προς την εταιρία G TANKERS του κατάδικου Ευθύμιου Γιαννουσάκη, άνευ εμφανούς εμπορικού παρανομαστού.

3) Να αναζητηθεί από τις Αμερικανικές Αρχές και ειδικότερα από την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος Homeland Security και πιό συγκεκριμένα από το τμήμα της υπηρεσίας αυτής, που εδρεύει στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, στα πλαίσια δικαστικής συνδρομής, η προέλευση των κεφαλαίων, τα οποία διετέθησαν με τέτοια ευκολία από το MCMP IL, ή από άλλες, με παρόμοιο σχεδόν διακριτικό τίτλο, εταιρείες προς την εταιρία G TANKERS του καταδίκου Ευθυμίου Γιαννουσάκη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση του, εάν αυτά προέρχονται από μετακύληση κεφαλαίων από την εταιρία του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη, με την επωνυμία CAPITAL ship management corp προς τις ως άνω εταιρίες (MCMP IL κ.α) στα πλαίσια της εισόδου της επιχείρησης του κατηγορούμενου Ευάγγελου Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

4) Να λάβετε ένορκη κατάθεση από τον Αμερικανό δημοσιογράφο Alexander Clap (Πλουτάρχου 29, Κολωνάκι, Αθήνα) από τον οποίο, να ζητηθεί να προσκομίσει ό,τι στοιχεία διαθέτει αναφορικά με την ερευνώμενη υπόθεση και ειδικότερα οιαδήποτε email ή άλλου είδους αποτυπωμένες επικοινωνίες, από τις οποίες να προκύπτουν σαφή συμπεράσματα περί της εμπλοκής οιουδήποτε εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων Ευαγγέλου Μαρινάκη, Ευαγγέλου Μπαιρακτάρη, Νικολάου Συντυχάκη και Ηλία Τσακίρη στον σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στη χρηματοδότηση και διαπραγμάτευση της ερευνώμενη υπόθεσης.

5) Να λάβετε εκ νέου ένορκη κατάθεση εκ μέρους τους αξιωματικού ΛΣ (Αντιπλοιάρχου) Γεωργίου Κατσούλη, Λιμενάρχη Ραφήνας, όπου αυτός, να περιγράφει λεπτομερώς ό,τι γνωρίζει σχετικά με τη διερευνώμενη εμπλοκή των τεσσάρων, κατά τα ανωτέρω, Ελλήνων κατηγορουμένων της εν προκειμένω υποθέσεως, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

6) Να διερευνηθεί να τα δύο bunker delivery notes (326/14 - 6 - 2013, σελ. 27 έκθεσης Οικονομικής Αστυνομίας και 1068/13 - 7 - 2013 σελ. 36 έκθεσης Οικονομικής Αστυνομίας), τα οποία αποτυπώνουν πετρελεύσεις συμφωνούν ως προς τη σύνταξη και το σύνολο των στοιχείων τους, με τα διεθνή προς τούτο δεδομένα της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, ή αν απέχουν από αυτά.



7) Στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω - στοιχ. 1 - παραγγελθείσης πραγματογνωμοσύνης, να διερευνηθεί με τα δεδομένα της εποχής, η διαφορά επιχειρηματικού κέρδους, η οποία ενδεχομένως θα προέκυπτε υπερ της εταιρίας Capital ship management corp, αν για τις πετρελεύσεις των πλοίων Απόστολος και Αλικβιάδης, πλοιοκτησίας της τελευταίας, θα επετυγχάνετο οικονομικότερη πετρέλευση μέσω της εταιρίας Express Energy, αντί της G TANKERS.



8) Να διαπιστωθεί διά νέας (καθόσον αυτά έχουν ήδη ζητηθεί) αιτήσεως δικαστικής συνδρομής προς τα ΗΑΕ, εάν η εταιρία Capital ship management corp διέθετε, γιά την επιχειρηματική της δραστηριότητα κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, τραπεζικούς λογαριασμούς στα ΗΑΕ, ή εάν ο κατηγορούμενος Νικόλαος Συντυχάκης διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Νάσιοναλ Μπανκ στα ΗΑΕ, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό, γιατί επελέγη για τη φερόμενη αποστολή του θρυλικού ποσού, το οποίο επεστράφη στο Νικόλαο Συντυχάκη ως 622.000 ευρώ, ο λογαριασμός του πράκτορα της NORTHSTAR και όχι τραπεζικός λογιαριασμός της ως άνω εταιρίας ή του Διευθυντού της.



9) Να διαπιστωθεί στα πλαίσια παραγγελίας σας δικαστικής συνδρομής προς την Κύπρο, εάν καθ΄οιονδήποτε τρόπο, αρχής γενομένης τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν, ήτοι 1/1/2011 και εντεύθεν, διαβιβάστηκαν χρηματικά ποσά, είτε προς την HELLENIC HULL MUTUAL ASSOCATION PLC, είτε προς την HELLENIC HULL MANAGEMENT LIMITED, γιά οιαδήποτε αιτία εκ μέρους οιασδήποτε εταιρίας συμφερόντων Ευαγγέλου Μαρινάκη».