Περισσότερα στοιχεία για τα «χάπια βιασμού» και τις μεθόδους ανίχνευσης των ουσιών με αφορμή πρωτοσέλιδο της «Ζούγκλας»

Σχετικά με το άρθρο «Άγνοια ή συγκάλυψη;», απ' ό,τι καταλαβαίνουμε, ο τοξικολόγος αναφέρεται στην ουσία GHB (Gamma Hydroxybutyric Acid) και μόνο... (και τα δύο άρθρα που αντιπαραθέτει αφορούν αποκλειστικά την προαναφερθείσα ουσία).

Έναν απλό καταστολέα του κεντρικού νευρικού συστήματος που δεν έχει καμία χρήση στη Φαρμακολογία και δεν κυκλοφορεί στα φαρμακεία.

Μιλάμε για τη χημική ουσία φθοριονιτραζεπάμη (Flunitrazepam) και όχι για το GHB.

Ο λόγος είναι απλός. Ενώ και οι δύο ουσίες χρησιμοποιούνται στα λεγόμενα sex crimes, για τον ίδιο σκοπό, η διαφορά είναι ότι στην κλίμακα του 10 (με 10 το... καλύτερο και πιο... καθαρό αποτέλεσμα βιασμού) το GHB δεν πιάνει ούτε τη βάση (δηλαδή 5/10), ενώ το Flunitrazepam παίρνει 10 με τόνο... Συγγνώμη που μιλάμε έτσι, προσπαθούμε να το εξηγήσουμε απλά.

Στο Ίντερνετ και στη γλώσσα του δρόμου και τα δύο λέγονται Day Rape Drug.

Όμως το GHB είναι το χάπι του φτωχού... The poor Man's Day Rape Drug… Και η Γεωργία ΔΕΝ έχει να κάνει με φτωχαδάκια...

Τα άτομα αυτά είχαν την οικονομική δυνατότητα και την αλαζονεία να πληρώσουν για το... καλύτερο. Και το αστείο είναι ότι, ενώ το GHB πιθανόν να το έβρισκαν ευκολότερα στην αγορά της βιομηχανίας, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είχαν τις γνώσεις να κατασκευάσουν το κατάλληλο ποτό πριν δηλητηριάσουν κάποιον σοβαρά...

Ως εκ τούτου, εμμένουμε στην άποψή μας ότι η ουσία ήταν η φθοριονιτραζεπάμη (FluNitrazepam). Ο μόνος τρόπος να κάνουμε λάθος είναι να έχουν χρησιμοποιήσει μια ουσία τόσο καινούργια που να μην τη γνωρίζουμε ακόμα εμείς στη Φαρμακολογία. Τα λεγόμενα Design Barbiturates, κάτι σαν τα αναβολικά που χρησιμοποιούν οι ολυμπιονίκες, τα λεγόμενα Design Steroids, που από τη στιγμή που δεν τα γνωρίζουμε ΔΕΝ μπορούμε και να τα εντοπίσουμε, ή κι αν τα βρούμε στα τεστ, δεν μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε…

«Ολυμπιονίκης είναι ο αθλητής με τον καλύτερο φαρμακολόγο στην ομάδα του» μας είπαν στο πρώτο μάθημα Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο του Brighton στην Αγγλία όπου σπούδασα, και εγώ προσωπικά έκανα την πτυχιακή μου στον τομέα αυτόν... Στα δικά μας όμως...

Αν λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί μια τέτοια ουσία (που είναι πιθανόν τα άτομα αυτά να μπορούν και να βρουν αλλά και να πληρώσουν), εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί είναι κάτι που ΔΕΝ το γνωρίζουμε...

Εδώ δραττόμαστε της ευκαιρίας να πούμε: Μήπως γι' αυτόν τον λόγο στάλθηκε το δείγμα στην Ελβετία; Για να τσεκάρουν με άγνωστες ουσίες... Υπάρχει δηλαδή και περίπτωση να υπάρχει και αναπάντεχα ευχάριστη εξέλιξη σ' αυτή την υπόθεση... Διάβασα πριν βδομάδες, τυχαία, μια καινούργια μελέτη της Ευρωζώνης του 2021 «European Monitoring Center for Drug and Addiction», που λεγόταν «New Benzodiazepines in Europe».

Στην Ελβετία υπάρχει και διαγνωστικό κέντρο γι' αυτές τις ουσίες... Ευχόμαστε να μην κάνουμε λάθος. Σκεπτόμενοι όσο πιο καλοπροαίρετα μπορούμε, αυτό μόνο μας έρχεται στο μυαλό...

Όμως, ο τοξικολόγος είναι σωστός σε ό,τι είπε, και μάλιστα ΜΠΡΑΒΟ στο παιδί, γιατί εμείς τη μέθοδο αυτή για τα εγκλήματα βιασμού ΔΕΝ τη γνωρίζαμε...

Εν τω μεταξύ, μελέτη του πάρα πολύ έγκριτου περιοδικού «The Journal of Forensic science» μιλάει και για ανίχνευση της ουσίας Flunitrazepam στις τρίχες, και μάλιστα μέχρι και 28 μέρες μετά...

Στη μελέτη αυτή, διάρκειας 28 ημερών, 10 εθελοντές (8 γυναίκες, 2 άνδρες, από 21 έως 49 χρόνων) κατανάλωσαν 2 mg Flunitrazepam (δηλαδή τη δόση που χρειάζεται) με σκοπό να βοηθήσουν τις Αρχές και τους ιατροδικαστές στο πότε (δηλαδή ποια μέρα) πρέπει να λαμβάνονται τα δείγματα τριχών από τα θύματα...

Στους μισούς δηλαδή (5) ένας κύριος μεταβολίτης της φθορινιτραζεπάμης (FluNitrazepam), η 7-Αμινο Φθοριονιτραζεπάμη (7-amino Flunitrazepam), ανιχνευόταν μέχρι και την τελευταία μέρα... (δηλαδή 28 μέρες μετά).

Μανώλης Μηναδάκης