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Αναστάτωση προκλήθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας όπου διοργανώνεται το ετήσιο show του Athens Flying Week. Αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom έπεσε κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Στο σημείο βρισκόταν πλήθος κόσμου και σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν είδε αλεξίπτωτο να εκτοξεύεται από το αεροσκάφος, ως εκ τούτου άγνωστη είναι η τύχη των δύο χειριστών του.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής – Πυκνοί καπνοί έχουν υψωθεί στον ουρανό:

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος εκτελούσε high speed, high g turn, με πολλά G. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι προσέγγιζαν τον διάδρομο με μέγιστη ταχύτητα και στη συνέχεια θα έκαναν στροφή. Εκεί υπήρξε μάλλον απώλεια στήριξης. Το αεροσκάφος άνηκε στη 338 Μοίρα «Άρης», η οποία εδρεύει στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας.

Στο σημείο σπεύδουν σωστικά συνεργεία και ελικόπτερο με σκοπό να περιορίσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά τη συντριβή του F-4 Phantom.

Εικόνες από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας μετά τη συντριβή του αεροσκάφους:

Ο κόσμος που είχε επισκεφτεί το Athens Flying Week για να απολαύσει τις επιδείξεις των αεροσκαφών βρίσκεται σε σοκ ενώ το Air Show έχει προσώρας διακοπεί.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.