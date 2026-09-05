Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή στον Πόρο, όταν ταχύπλοο σκάφος παρέσυρε και τραυμάτισε στο πόδι έναν λουόμενο, υπήκοο Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, στον τραυματία παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Γαλατά. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για περαιτέρω νοσηλεία.

Η αρμόδια λιμενική αρχή διεξάγει προανάκριση προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.