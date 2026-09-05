Ως ένα οραματικό έργο που θα αλλάξει συνολικά την όψη της Θεσσαλονίκης και θα τοποθετήσει τις υποδομές της ΔΕΘ στην κορυφή των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών χώρων χαρακτήρισε το σχέδιο ανάπλασης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως μεγάλο στοίχημα την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων με ορόσημο το 2030, υπογραμμίζοντας τη σπανιότητα ύπαρξης ενός τόσο υψηλού επιπέδου εκθεσιακού κέντρου στην καρδιά του αστικού ιστού, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά της διοίκησης, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, έκανε λόγο για το άνοιγμα του κεφαλαίου της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα, ενημερώνοντας τον πρωθυπουργό για τη φετινή διοργάνωση, τη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου και τις τεχνικές παραμέτρους του έργου, ενώ το όραμα για το μέλλον του φορέα ανέπτυξε και ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Μαυρομμάτης.

Θετικές ήταν και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, να χαρακτηρίζει κατάκτηση την ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς της πόλης και την αποφασιστικότητα για πέρασμα στην πράξη.

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πλέον τα έργα σχεδιάζονται, υλοποιούνται και ολοκληρώνονται.

Νωρίτερα, το κλίμα των εγκαινίων αποτυπώθηκε στην τελετή του αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας της 90ης ΔΕΘ, στην οποία παρέστη ο πρωθυπουργός.

Στην τελετή χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος μετέφερε το επίσημο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.