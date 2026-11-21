Τροχαίο δυστύχημα με έναν 71χρονο νεκρό, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21.00 το βράδυ του Σαββάτου (21/11), στα διόδια Κατεχάκη της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 71χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε με δύναμη στο διαχωριστικό μεταξύ των ταμείων των διοδίων, χωρίς ο οδηγός να κόψει ταχύτητα.

Για τον απεγκλωβισμό του 71χρονου από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που τον ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του.

Για το τραγικό δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 71χρονος να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από παθολογική αιτία.