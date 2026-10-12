Έντονος προβληματισμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε χιλιάδες νέους και τις οικογένειές τους, εξαιτίας ξαφνικών μεταβολών στις ημερομηνίες κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Πολλοί στρατεύσιμοι που ανέμεναν την πρόσκληση για την ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026, ενημερώθηκαν εκ των υστέρων από τα Στρατολογικά Γραφεία ότι η κατάταξή τους μετατίθεται για την Α’ ΕΣΣΟ του 2027.

Η ανατροπή αυτή επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό νέων που είχαν διακόψει την αναβολή τους, είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν τη 9μηνη θητεία που προβλέπεται για τους πρότακτους (όσους κατατάσσονται στα 18 τους έτη).

Σημειώνεται ότι για τους υπόλοιπους οπλίτες, η 9μηνη θητεία ισχύει αποκλειστικά για υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές.

Από τον Νοέμβριο στο 2027: Το χρονικό της αλλαγής

Αρκετοί υπόχρεοι είχαν προχωρήσει σε διακοπή της αναβολής τους ήδη από τον Ιούλιο του 2026, λαμβάνοντας αρχικά διαβεβαιώσεις για κατάταξη τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, τα τελευταία εικοσιτετράωρα διαπιστώνουν ότι η ημερομηνία παρουσίασής τους στα Κέντρα Εκπαίδευσης μετατίθεται κατά μερικούς μήνες, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα στην προσωπική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους ζωή.

Η θέση και οι διευκρινίσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποδίδουν την κατάσταση αυτή στη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν τα νέα μέτρα για τον περιορισμό των αναβολών και την ενθάρρυνση της κατάταξης των πρότακτων.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η αυξημένη προσέλευση δημιούργησε την πιθανότητα ο αριθμός των υπόχρεων για τον Νοέμβριο να ξεπεράσει τη χωρητικότητα των υφιστάμενων υποδομών.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η συντριπτική πλειονότητα όσων αιτήθηκαν διακοπή αναβολής να καταταγεί κανονικά.

Οι δομικές αλλαγές στη θητεία που προκάλεσαν τη συμφόρηση

Η παρατηρούμενη αυξημένη προσέλευση συνδέεται με μια σειρά από πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη στρατιωτική θητεία:

Συγκέντρωση των Κέντρων Κατάταξης: Όλοι οι νεοσύλλεκτοι παρουσιάζονται πλέον αποκλειστικά σε Κέντρα Κατάταξης του Στρατού Ξηράς, καθώς τα αντίστοιχα κέντρα του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας σταμάτησαν να υποδέχονται οπλίτες για λόγους ομοιογένειας και εξοικονόμησης πόρων.

Μείωση των ΕΣΣΟ: Οι σειρές κατάταξης περιορίστηκαν σε τέσσερις ετησίως, με στόχο την αποτελεσματικότερη στελέχωση των μονάδων απέναντι στις δημογραφικές προκλήσεις.

Κίνητρα για τους Πρότακτους: Η πρόβλεψη για 9μηνη θητεία σε όλους όσους κατατάσσονται στα 18 τους χρόνια ενίσχυσε σημαντικά το ενδιαφέρον για άμεση στράτευση.

Ο συνδυασμός των παραπάνω παράγοντων οδήγησε σε αριθμό στρατευσίμων μεγαλύτερο από τον αρχικό σχεδιασμό, θέτοντας προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (ένδυση, υπόδηση, μέριμνα) και τις υποδομές φιλοξενίας.

Αντιδράσεις από γονείς και στρατεύσιμους

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες προς τα Στρατολογικά Γραφεία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από πολίτες που βλέπουν τον οικογενειακό και επαγγελματικό τους σχεδιασμό να ανατρέπεται. Πολλοί από τους επηρεαζόμενους έχουν ήδη ξεκινήσει την εργασία τους ή έχουν προγραμματίσει μεταπτυχιακές σπουδές, με βάση την αρχική ημερομηνία απόλυσης, η οποία πλέον μετατίθεται χρονικά.

Τα διορθωτικά μέτρα που εξετάζει το ΥΠΕΘΑ

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την αποσυμφόρηση της κατάστασης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσανατολίζεται στις εξής ενέργειες:

Λειτουργία πρόσθετων Κέντρων Εκπαίδευσης: Εξετάζεται η άμεση ενεργοποίηση επιπλέον ΚΕΝ σε διάφορες περιοχές της χώρας, για την αύξηση της χωρητικότητας υποδοχής.

Επανακαθορισμός προτεραιοτήτων κατάταξης: Όσοι υπέβαλαν αίτηση διακοπής αναβολής έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να καταταγούν κανονικά τον Νοέμβριο, ενώ εξετάζονται λύσεις για όσους υπέβαλαν αίτηση στο τέλος του ίδιου μήνα.

Μετάθεση της Α’ ΕΣΣΟ 2027 τον Ιανουάριο: Προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι μετακινούνται για την επόμενη σειρά και να μην επηρεαστούν οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, αποφασίζεται η έναρξη της Α’ ΕΣΣΟ 2027 να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο αντί για τον Φεβρουάριο.