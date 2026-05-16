Στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια αναφέρθηκε 0 υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα, όπως είπε. Έκανε λόγο για «πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους» και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. «Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν μπορούν για παράδειγμα να κυκλοφορούν στη Μεσογείων, είναι λεωφόρος, είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει υποχρεωτική σήμανση, δηλαδή το κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να έχει αριθμό αναγνώρισης, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. «Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε, τονίζοντας πως «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς. Πρέπει επίσης να μπουν και κανόνες ακόμα και στο που τα σταθμεύουν, δεν γίνεται να τα παρατάνε όπου να ναι».

Για τις γουρούνες στα νησιά και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα

Αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχαία στα νησιά, ο Υπουργός έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής για τη μη χρήση κράνους. «Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», υπογράμμισε, ενώ για τις «γουρούνες» δήλωσε ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ επικίνδυνες».

Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. «Στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων», είπε.

Όσον αφορά το παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας που αποτελεί μάστιγα είπε: «Το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η τροχαία πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους, ενώ ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτικών αστυνομιών.