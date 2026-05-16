Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 13χρονη από συνομήλικες συμμαθήτριες της στην Πάτρα. Η μαθήτρια δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο από δύο κορίτσια, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ξυλοδαρμό βιντεοσκόπησε με το κινητό της μια τρίτη ανήλικη της παρέας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά το τέλος των μαθημάτων στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου. Την ώρα που η 13χρονη επέστρεφε στο σπίτι της δέχθηκε ξαφνικά χτυπήματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, δύο συμμαθήτριες της την χτυπούσαν, ενώ μία άλλη «τραβούσε» βίντεο τον ξυλοδαρμό. Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με την αστυνομία να αναζητά τις 13χρονες και να συλλαμβάνει τα δύο κορίτσια που την χτύπησα. Η τρίτη που βιντεοσκοπούσε την αξιόποινη πράξη αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε αδύναμα άτομα, ενώ και για την τρίτη ανήλικη που φέρεται να κατέγραφε την επίθεση σε κινητό τηλέφωνο σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρχές.

Για την 13χρονη που δέχθηκε την επίθεση έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των τραυμάτων της.