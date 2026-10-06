Για την πλασμαφαίρεση, μια θεραπευτική διαδικασία από την οποία, όπως τονίζει, εξαρτάται η ίδια της η ζωή, μιλά η Ουρανία Τσιρίκου, περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητά της και τη μάχη που δίνει με σοβαρό νόσημα του αίματος από το 2017.

Η προσωπική της εμπειρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της δημόσιας συζήτησης που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη συγκεκριμένη ιατρική μέθοδο, ιδιαίτερα μετά τη σύνδεσή της με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αναφορές περί αξιοποίησής της για αισθητικούς και αντιγηραντικούς σκοπούς.

Η ίδια, έχοντας υποβληθεί σε περίπου 60 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, εξηγεί γιατί η θεραπεία αυτή δεν αποτελεί για εκείνη επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

«Αν δεν το κάνω, θα πεθάνω», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Από το 2017 έως σήμερα: Τέσσερις υποτροπές και 60 πλασμαφαιρέσεις

Η περιπέτεια της Ουρανίας Τσιρίκου ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια, όταν διαγνώστηκε με αιματολογικό νόσημα.

Έκτοτε, έχει αντιμετωπίσει τέσσερις υποτροπές της ασθένειάς της. Κάθε φορά που η νόσος επανεμφανίζεται, η πλασμαφαίρεση γίνεται και πάλι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής της αντιμετώπισης.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει περίπου 60 συνεδρίες στη Νεφρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας».

Η ίδια περιγράφει με έντονη συναισθηματική φόρτιση όσα αισθάνεται ακούγοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη μέθοδο, ιδιαίτερα όταν αυτή παρουσιάζεται ως πιθανή λύση για τη διατήρηση της νεότητας.

«Αυτά που ακούω με έχουν κάνει και φρίττω. Και το λέω αυτό διότι εμένα αυτή η θεραπεία με κρατάει στη ζωή».

«Δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μια ένεση» – Η δύσκολη διαδικασία

Η Ουρανία υπογραμμίζει ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή ή συνηθισμένη ιατρική παρέμβαση.

«Δεν είναι απλό. Δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μια ένεση», τονίζει, επιχειρώντας να εξηγήσει τη σωματική καταπόνηση που βιώνει σε κάθε συνεδρία.

«Ο οργανισμός παθαίνει σοκ», αναφέρει, περιγράφοντας τις αντιδράσεις του σώματός της κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

«Το πρώτο μισάωρο κρυώνω πάρα πολύ και τρέμω πάρα πολύ. Πριν από τη θεραπεία υπάρχει το στάδιο της προετοιμασίας. Χορηγούνται φάρμακα, μεταξύ άλλων κορτιζόνη, παυσίπονο και αντιισταμινικό. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης χορηγούνται επίσης κάλιο και ασβέστιο, ενώ η διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να φτάσει περίπου τη μία ή τις δύο ώρες, ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού».

Η θεραπεία πραγματοποιείται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Οι επαγγελματίες υγείας ελέγχουν την αρτηριακή της πίεση και παρακολουθούν την ανταπόκριση του οργανισμού της σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

Γιατί πρέπει να παραμένει σε επικοινωνία με τους γιατρούς

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ουρανία στην ανάγκη επικοινωνίας με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως εξηγεί, οι συνεχείς ερωτήσεις για την κατάστασή της δεν αποτελούν απλώς μια προσπάθεια ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά συμβάλλουν στην έγκαιρη αναγνώριση πιθανών ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

«Απορώ γι’ αυτά που λέγονται ότι γίνεται με μέθη. Ο ασθενής πρέπει να είναι ξύπνιος. Ο γιατρός και οι νοσηλεύτριες, οι οποίες είναι συνεχώς δίπλα μου, με ρωτάνε: “Πώς είσαι, Ράνια;”, “Πώς νιώθεις;”. Κι αυτό το κάνουν για να ελέγχουν εάν είμαι εντάξει, μη τυχόν και υπάρχουν παρενέργειες».

Η περιγραφή αφορά τη δική της θεραπευτική εμπειρία και αναδεικνύει τη σημασία της στενής παρακολούθησης από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η σωματική δοκιμασία, πάντως, δεν ολοκληρώνεται απαραίτητα με το τέλος της συνεδρίας. Όπως αναφέρει, συχνά ακολουθεί έντονη εξάντληση και απαιτείται χρόνος μέχρι να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

«Αν υποτροπιάσω, δεν θα το σκεφτώ»

Παρά τη δύσκολη διαδικασία και τη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την πλασμαφαίρεση, η Ουρανία Τσιρίκου ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους που την παρακολουθούν.

Ερωτηθείσα εάν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί θα μπορούσαν να την κάνουν να διστάσει να υποβληθεί ξανά στη θεραπεία, σε περίπτωση νέας υποτροπής, απαντά χωρίς περιστροφές.

«Αν υποτροπιάσω, δεν θα το σκεφτώ, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό της Νεφρολογικής Κλινικής του “Αγίου Ανδρέα”».

Η σχέση εμπιστοσύνης με τους θεράποντες ιατρούς της αποτελεί, όπως εξηγεί, βασικό στοιχείο στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Ακολουθεί η φράση που αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο τη σημασία της θεραπείας για την ίδια:

«Αν δεν το κάνω, θα πεθάνω».

Η αντίδρασή της στις αναφορές περί αντιγήρανσης

Η Ουρανία εκφράζει έντονη αντίθεση στην παρουσίαση της πλασμαφαίρεσης ως μεθόδου ανανέωσης ή διατήρησης της νεότητας.

Έχοντας βιώσει επανειλημμένα τις δυσκολίες της διαδικασίας, δηλώνει ότι της είναι αδύνατο να αντιληφθεί πώς θα μπορούσε κάποιος να υποβληθεί σε αυτή χωρίς να υπάρχει σοβαρός ιατρικός λόγος.

«Απορώ, λοιπόν, πώς μιλάνε έτσι απλά και με τόση ευκολία για μία τέτοια διαδικασία και μάλιστα για αλλότριους λόγους, για αναγέννηση και διατήρηση της νεότητας. Είναι εξοργιστικό. Δημιουργούν και πολύ άσχημο κλίμα για τους ασθενείς, η ζωή των οποίων εξαρτάται από αυτή τη θεραπεία. Ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα έμπαινε σε όλη αυτή τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι θα υποστεί όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα ότι βιώνω εγώ κάθε φορά. Και θα το κάνω όταν η νόσος υποτροπιάζει, διότι η συνέχιση της θεραπείας αυτής είναι συνδεδεμένη με τη ζωή μου».

Η μαρτυρία της φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της δημόσιας συζήτησης: εκείνη των ανθρώπων για τους οποίους η πλασμαφαίρεση αποτελεί βασικό μέρος της ιατρικής τους φροντίδας.

Περικλής Δουζδαμπάνης: «Μην διακόπτετε τη θεραπεία»

Στη σημασία της πλασμαφαίρεσης για ασθενείς με συγκεκριμένα νοσήματα αναφέρθηκε και ο Περικλής Δουζδαμπάνης, διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εφαρμόζεται βάσει σαφών ιατρικών ενδείξεων και δεν αποτελεί διαδικασία στην οποία μπορεί να υποβληθεί κάποιος χωρίς προηγούμενη εξειδικευμένη αξιολόγηση.

Όπως εξηγεί, η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις αυτοάνοσων, αιματολογικών και νεφρολογικών παθήσεων, όπου εμπλέκονται παθολογικά αντισώματα ή άλλοι παράγοντες του αίματος.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπεία την οποία χορηγούμε σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, κάποιο αιματολογικό νόσημα ή κάποιο νεφρολογικό νόσημα, στα οποία συνήθως εμπλέκονται τα αντισώματα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Ράνια, στην οποία εφαρμόζουμε τη θεραπεία σε απόλυτη συνεργασία με την ομάδα των αιματολόγων του νοσοκομείου μας και τον επικεφαλής της, Παναγιώτη Ζήκο» σημειώνει.

Πώς λειτουργεί η πλασμαφαίρεση και πότε εφαρμόζεται

Η πλασμαφαίρεση επιτρέπει την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα μέσω της αφαίρεσης του πλάσματος.

Σε ορισμένες παθήσεις, η διαδικασία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αντισωμάτων ή άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση της νόσου.

Το πλάσμα που αφαιρείται αντικαθίσταται με κατάλληλα υγρά ή προϊόντα πλάσματος, ανάλογα με την ιατρική ένδειξη και το θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Ο κ. Δουζδαμπάνης επισημαίνει ότι η απόφαση για τη χορήγηση της θεραπείας λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή και, όταν απαιτείται, έπειτα από συνεργασία γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.

«Πολλές φορές, όταν είναι να πάρουμε την απόφαση για να κάνουμε πλασμαφαίρεση, το σκεφτόμαστε μία, δύο και τρεις ώρες και μπορεί να κάνουμε και ιατρικό συμβούλιο για να δούμε την πορεία του ασθενούς. Δρούμε ομαδικά» σημείωσε.

Η προειδοποίηση προς τους ασθενείς

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής στην ανάγκη να μην επηρεάζονται οι ασθενείς από πληροφορίες που κυκλοφορούν δημόσια και ενδέχεται να δημιουργούν φόβο ή σύγχυση.

Με αφορμή αναφορές για ανθρώπους που διέκοψαν τη θεραπεία τους λόγω της πρόσφατης δημοσιότητας, ξεκαθάρισε ότι όσοι έχουν συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη θα πρέπει να συνεχίζουν να ακολουθούν τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών τους.

«Δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται οι ασθενείς. Οι ασθενείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αντιμετώπισης με πλασμαφαίρεση πρέπει κανονικά να συνεχίζουν τη θεραπεία τους. Είναι ζωτικής σημασίας θεραπεία για συγκεκριμένα νοσήματα», υπογράμμισε.

Η διακοπή ή τροποποίηση μιας τέτοιας θεραπείας δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

«Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για αντιγήρανση»

Ο Περικλής Δουζδαμπάνης τοποθετήθηκε και σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αντιγήρανσης ή αναγέννησης του οργανισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τέτοιου είδους αποτελέσματα.

Η γήρανση, όπως εξηγεί, αποτελεί σύνθετη βιολογική διαδικασία. Η απομάκρυνση ενός παράγοντα από το πλάσμα δεν συνεπάγεται ότι μπορούν να ανασταλούν συνολικά οι μηχανισμοί που σχετίζονται με αυτή.

«Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη, η οποία να αποδεικνύει ότι οι αναγεννητικές θεραπείες με πλασμαφαίρεση μπορεί να έχουν κάποιο όφελος» ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους ισχυρισμούς «αντιεπιστημονικούς».

Μάλιστα, σχολιάζοντας με χιούμορ τη σχετική συζήτηση, σημείωσε πως, εάν η μέθοδος είχε αποδεδειγμένη αντιγηραντική δράση, «θα κάναμε όλοι πλασμαφαιρέσεις και θα γινόμασταν όλο και πιο νέοι».

Η εμπειρία του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Ο διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής αναφέρθηκε, τέλος, στην εμπειρία που έχει αποκτήσει το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» από την εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου.

Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο αποτελεί κέντρο με σημαντική εμπειρία στην πλασμαφαίρεση, έχοντας αναλάβει τη θεραπεία πολλών ασθενών με αιματολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα.

Η περίπτωση της Ουρανίας Τσιρίκου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που μπορεί να έχει η μέθοδος για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις.

Πέρα από τη συζήτηση για πιθανές αισθητικές εφαρμογές, οι μαρτυρίες της ασθενούς και του θεράποντος ιατρού αναδεικνύουν την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και την αξιοποίηση της πλασμαφαίρεσης σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες ιατρικές ενδείξεις.

Πηγή: Pelop.gr