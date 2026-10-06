Η 5η διοργάνωση του Italian Bike Week έχει πλέον καθιερωθεί στο ημερολόγιο των μοτοσυκλετιστών, προσελκύοντας πλήθος αναβατών και φίλων των δύο τροχών. Επίσημος καλεσμένος ο Giampaolo Morelli, πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς “Ispettore Coliandro”

Σύμφωνα με το τμήμα τουρισμού του Lignano Sabbiadoro, 135,000 άνθρωποι επισκέφθηκαν το Italian Bike Week 2026, τη δωρεάν μοτοσυκλετιστική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην παραθαλάσσια πόλη της επαρχίας Udine από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Το Italian Bike Week γεννήθηκε από την επιτυχία των διοργανώσεων του Biker Fest International το 2020 και το 2021, οι οποίες μεταφέρθηκαν προς το τέλος του καλοκαιριού λόγω της πανδημίας Covid. Πλέον, στην 5η έκδοσή του, έχει καθιερωθεί ως το τρίτο μεγαλύτερο motorcycle rally festival της Ευρώπης, μετά το Biker Fest International και το European Bike Week της Αυστρίας.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Επίσημος καλεσμένος για το 2026 ήταν ο ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Giampaolo Morelli.

«Είναι ένας κόσμος που αγαπώ και στον οποίο αισθάνομαι ότι ανήκω. Έχω μια όμορφη Harley Sportster 883 Iron σε σατινέ μαύρο χρώμα, την οποία χρησιμοποιώ καθημερινά στους δρόμους της Ρώμης», δήλωσε κατά την τελετή έναρξης. «Την ερωτεύτηκα από την πρώτη φορά που την είδα σε μια έκθεση»!

Γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Ispettore Coliandro στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, ο Morelli έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση και με την Friuli Venezia Giulia.

«Ετοιμάζομαι να ξεκινήσω τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας μου στην Trieste, την οποία σκηνοθετώ και στην οποία πρωταγωνιστώ. Είναι μια υπέροχη περιοχή για μοτοσυκλέτα».

Ο Massimo Brini, σύμβουλος τουρισμού του Lignano, ήταν επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένος:

«Για ακόμη μία φορά, το Italian Bike Week απέδειξε ότι είναι μια διοργάνωση αντάξια αυτού που είναι και θέλει να παραμείνει στο Lignano: ένα κέντρο τουριστικής αριστείας. Πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση που επιτρέπει στον κλάδο της φιλοξενίας να επεκτείνει την τουριστική περίοδο και να τοποθετήσει ξανά την περιοχή στον χάρτη ως προορισμό για Ιταλούς και Διεθνείς επισκέπτες, ιδιαίτερα από την Αυστρία και την Γερμανία».

Η Διεθνής απήχηση αποδείχθηκε και από την παρουσία μοτοσυκλετιστών από χώρες εκτός Ευρώπης, όπως η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ρωσία και η Τουρκία.

Ένας από αυτούς ήταν ο Ugur, 54 ετών, ο οποίος ταξίδεψε από την Κωνσταντινούπολη, καλύπτοντας περισσότερα από 1,500 χλμ.:

«Ανακάλυψα το IBW στο διαδίκτυο και, όταν είδα τις φωτογραφίες, είπα στον εαυτό μου ότι δεν μπορούσα να το χάσω. Έφαγα πολύ βροχή στον δρόμο μου μέσα από τα Βαλκάνια, αλλά δεν έχει σημασία. Η υποδοχή που έχω εδώ κάνει όλη την προσπάθεια να αξίζει τον κόπο»!

OFF-ROAD, ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΚΑΙ CUSTOM ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Μετά τη βροχερή πρώτη ημέρα, το IBW πέρασε γρήγορα σε πλήρη δράση, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα.

Το Custom Bike Show συγκέντρωσε κατασκευαστές custom μοτοσυκλετών από όλη την Ευρώπη, ενώ φέτος προστέθηκε και το ARTigliate Custom Contest, αφιερωμένο στις off-road custom κατασκευές.

Το off-road αποτελεί άλλωστε ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν το Italian Bike Week από το Biker Fest, με τις Adventure, Enduro, Motocross και Scrambler μοτοσυκλέτες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι Aprilia, Cyclone, Kove, Morbidelli και Moto Guzzi πραγματοποίησαν δοκιμές οδήγησης σε ασφάλτινες διαδρομές, ενώ στην Off-Road Arena οι επισκέπτες μπορούσαν να δοκιμάσουν μοντέλα των AJP, Yamaha, KTM, Redmoto και Rieju, η οποία παρουσίασε σε Ιταλική πανεθνική πρεμιέρα τη νέα MR300i 2027.

Η Honda είχε έντονη παρουσία και στις δύο περιοχές, παρουσιάζοντας παράλληλα το Young Riders School για νέους και αρχάριους αναβάτες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2,000 δοκιμές οδήγησης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τα Enduro Days, με 7 χλμ. διαδρομών, το Enduro Moto-Therapy για άτομα με αναπηρία και τα Adventure Rides, που οδήγησαν αναβάτες σε απομονωμένες περιοχές του Friuli.

Το MotoTour – Towards the 2027 Italian Capital of Culture – Discovering Pordenone ακολούθησε ασφάλτινες διαδρομές προς την Pordenone, η οποία φιλοξενούσε παράλληλα το γνωστό λογοτεχνικό φεστιβάλ Pordenonelegge.

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η κεντρική σκηνή του Italian Bike Week φιλοξένησε επίσης παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών ήταν η παρουσίαση του μυθιστορήματος Rockers – The Proud Freaks, με τον συγγραφέα Flow να συζητά για το έργο με τον ηθοποιό Diego Pagotto, ο οποίος συμμετέχει στην προσπάθεια μεταφοράς του στη μεγάλη οθόνη.

Η ψυχολόγος Dr Silvia Ave παρουσίασε επίσης την ομιλία The Biker’s Mind After an Accident, εξετάζοντας την ψυχολογική αποκατάσταση μετά από ένα τροχαίο.

«Επειδή η ψυχολογική ευεξία», εξήγησε η Dr Ave, «έχει επίσης σημασία για εκείνους που ταξιδεύουν, πέφτουν, σηκώνονται ξανά και αντιμετωπίζουν τα όριά τους».

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν ακόμη το Beard’s Race, με 35 διαγωνιζόμενους, και το Pin Up Contest, όπου η Madame Liù, κατά κόσμον Liousy Dose, αναδείχθηκε Miss Pin Up Italian Bike Week 2026.

Τη διασκέδαση των επισκεπτών των 130 περιπτέρων στην περιοχή Luna Park ανέλαβαν 11 συγκροτήματα, ενώ το Easy Rock αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον ραδιοφωνικό συνεργάτη της διοργάνωσης.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΣΑΙ

Το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με το US Car on the Beach, όπου περισσότερα από 200 Αμερικανικά αυτοκίνητα παρέλασαν στους δρόμους του Lignano.

Ξεχωριστό θέαμα αποτέλεσε και η Saturday Night Parade, με χιλιάδες μοτοσυκλέτες να συγκεντρώνονται έξω από το Luna Park λίγο πριν τη δύση του ηλίου και να ξεκινούν στη συνέχεια μια κοινή διαδρομή μέσα από την πόλη.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Όποιος έχει οργανώσει μια νέα διοργάνωση γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να την καθιερώσει. Πριν από πέντε χρόνια, όταν ξεκινούσε αυτή η περιπέτεια, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε επιτυχία τέτοιας κλίμακας, ειδικά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα», δήλωσε ο διοργανωτής Moreno Persello.

«Τότε, ομολογώ ότι είχαμε αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Το να έχεις δύο διοργανώσεις στην ίδια τοποθεσία, μία για το άνοιγμα και μία για το κλείσιμο της σεζόν, ήταν κάτι που μόνο ένας θρυλικός προορισμός της μοτοσυκλέτας όπως η Daytona μπορούσε να υποστηρίξει. Γνωρίζαμε ότι υπήρχε σημαντικό ρίσκο να αναλάβουμε περισσότερα από όσα μπορούσαμε να διαχειριστούμε.

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το Biker Fest, το οποίο πλέον είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και υποδέχθηκε 275,000 επισκέπτες το 2026, χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει τα μεγέθη που το IBW πέτυχε μέσα σε μόλις πέντε.

Με λίγα λόγια, δεν ήταν εύκολο, όμως μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Και, ομολογώ, λίγο έκπληκτοι από την ανάπτυξη, η οποία ήταν σταθερή και συνεχής και, εκ των υστέρων, αξιοσημείωτα γρήγορη».

Ο γιος του, Micke Persello, πρόσθεσε:

«Το Italian Bike Week ήταν μια συναρπαστική πρόκληση, γεμάτη άγνωστες παραμέτρους αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Με το Biker Fest, στη δεκαετία του 1990, πιστέψαμε στη φιλοσοφία των multi-brand demo rides, η οποία έκτοτε έχει γίνει βασικό χαρακτηριστικό σχεδόν κάθε διοργάνωσης της βιομηχανίας.

Έχουμε δει τον ενθουσιασμό των κατασκευαστών που συνεργάζονται μαζί μας να αυξάνεται, χάρη στην αποτελεσματικότητα των δοκιμών οδήγησης ως τρόπου προσέγγισης των μοτοσυκλετιστών.

Η ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από τις εταιρείες δείχνει υψηλό ποσοστό μετατροπής σε πωλήσεις, οι οποίες συχνά ολοκληρώνονται επιτόπου.

Για τους φίλους της μοτοσυκλέτας, από την άλλη, είναι μια σχεδόν μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουν και να συγκρίνουν πολλά μοντέλα διαφορετικών κατασκευαστών την ίδια ημέρα ή ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες και να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Είναι μια σχέση αμοιβαίου οφέλους που βοηθά τόσο τους κατασκευαστές όσο και τους πελάτες και συμβάλλει στη διαμόρφωση της αγοράς μοτοσυκλέτας».

Το IBW επέκτεινε αυτή τη φιλοσοφία το 2022 και στον off-road τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα στους αναβάτες να δοκιμάσουν εξειδικευμένες μοτοσυκλέτες enduro και motocross.

«Υπήρχε ένα κενό για μια μη αγωνιστική διοργάνωση αυτού του είδους, αφιερωμένη στο off-road», κατέληξε ο Persello. «Από αυτή την άποψη, το Italian Bike Week ήταν και συνεχίζει να είναι ένα πεδίο δοκιμών ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες, επιτρέποντάς μας να εξερευνούμε νέες κατευθύνσεις.

Η εξαιρετική ανταπόκριση σε όλες τις δραστηριότητές μας, ακόμη και σε εκείνες που διαφέρουν σημαντικά από την πιο παραδοσιακή προσέγγιση της “μεγάλης αδελφής” διοργάνωσής μας, του Biker Fest, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία».