Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου το Στ’ Ποινικό Τμήμα του Άρειου Πάγου αναμένεται να συζητήσει για δεύτερη φορά την αίτηση επανεξέτασης που κατέθεσε η υπεράσπιση του καταδικασμένου ημεδαπού για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία το ίδιο τμήμα απέρριψε τον Μάιο του 2024 τις αναιρέσεις και των δύο καταδικασμένων ανδρών για τον ομαδικό βιασμό και την δολοφονία της Ελένης.

Σημειώνεται πως η πρώτη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2025 και έληξε χωρίς απόφαση, με το τμήμα να ορίζει νέα δικάσιμο και νέο εισηγητή. Στα δικαστήρια αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι ο κ. Χάρης Αμπράζης, συνήγορος του Έλληνα δράστη και ο κ. Ευάγγελος Γκιούγκης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος.

Η υπεράσπιση του Έλληνα δράστη αμφισβητεί την απόφαση του δικαστηρίου

Στις 23 Μαίου του 2024 εκδόθηκε η απόφαση 747/2024, με την οποία ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αναιρέσεις του τότε 26χρονου ημεδαπού και του τότε 24χρονου συγκατηγορουμένου του αλβανικής καταγωγής.

Οι 2 άνδρες είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, ο καθένας σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία και σε κάθειρξη 15 ετών για τον ομαδικό βιασμό. Κανένα ελαφρυντικό δεν τους αναγνωρίστηκε. Με την απόρριψη των αναιρέσεων οι ποινές έγιναν αμετάκλητες.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η αίτηση επανεξέτασης του κ. Αμπράζη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου τυγχάνει εσφαλμένη.

Τι προβάλλει η υπεράσπιση

Ο συνήγορος του καταδικασμένου Έλληνα υποστηρίζει ότι η συμμετοχή και η ευθύνη του εντολέα του ήταν μικρότερη από εκείνη του συγκατηγορούμενού του αλβανικής καταγωγής.

Το βασικό του επιχείρημα αφορά στην αριστεροχειρία του καταδικασθέντος. Ισχυρίζεται ότι τα περισσότερα τραύματα στο σώμα του θύματος φέρεται να είναι συμβατά με δράστη δεξιόχειρα. Υποστηρίζει επίσης ότι τα αποτυπώματα στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ανήκουν αποκλειστικά στον Αλβανό συγκατηγορούμενο. Ο Έλληνας παραδέχεται μόνο ένα «δυνατό κροσέ». Αρνείται κάθε ενεργή συμμετοχή στη μεταφορά της ημιλιπόθυμης κοπέλας στη θάλασσα και επικαλείται ότι ίχνη αίματος βρέθηκαν μόνο στα παπούτσια του συγκατηγορουμένου του.

Η γυναικοκτονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η υπόθεση ανάγεται στα γεγονότα της 27ης Νοεμβρίου 2018. Τότε, οι δύο κατηγορούμενοι παρέλαβαν την 21χρονη από το σπίτι της στη Ρόδο και την οδήγησαν σε εξοχική κατοικία στους Πεύκους Λίνδου. Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη βίασαν ομαδικά υπό συνθήκες ακραίας βίας.

Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα, τόσο με γροθιές όσο και με σίδερο σιδερώματος, ενώ επιχειρήθηκε και ο στραγγαλισμός της. Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, μεταφέρθηκε στον βραχώδη όρμο «Φώκια» και ρίχθηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να καταλήξει από πνιγμό.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών καταδίκασε και τους δύο κατηγορούμενους χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, κρίνοντας ότι τα εγκλήματα τελέστηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα. Η απόφαση εκείνη αποτέλεσε για την οικογένεια της Ελένης, αλλά και για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μια μορφή δικαίωσης.

Πηγή: dimokratiki.gr