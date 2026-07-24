Σοβαρή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 24-07-2026 έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-2026, με «πορτοκαλί» και «κόκκινες» προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικά ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, καθώς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή 24-07-2026

Στην Κεντρική Μακεδονία (νομοί Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) αναμένονται έντονα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Ανατολική Θεσσαλία (νομοί Λάρισας και Μαγνησίας) τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), ενώ στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) προβλέπεται σημαντική επιδείνωση από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) η επιδείνωση αναμένεται από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 25-07-2026

Στις Σποράδες τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) τα φαινόμενα θα παραμείνουν ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια) η επιδείνωση θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).