Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, προκειμένου να αποτιμηθεί η πορεία των έντονων φαινομένων που αναμένονται από την Παρασκευή 24 έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου.

Το κύμα κακοκαιρίας θα αναπτυχθεί με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, η εξέλιξη των φαινομένων διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή (24 Ιουλίου): Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και στα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας. Παράλληλα, έντονη δραστηριότητα αναμένεται σε Ημαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια.

Αττική: Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής.

Σάββατο (25 Ιουλίου): Τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τις Σποράδες και περιοχές του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου (Θάσος, Λήμνος, Σαμοθράκη).

Σε κατάσταση «Red Code» 11 περιοχές της χώρας

Για την άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το επίπεδο συναγερμού Red Code για τις παρακάτω περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Νήσος Σαμοθράκη

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι ο εθνικός μηχανισμός, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, συγκαλώντας τα αρμόδια συντονιστικά όργανα (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ) για την άμεση διαχείριση τυχόν πλημμυρικών επεισοδίων.

Οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν βασικά μέτρα προφύλαξης:

Γενικά μέτρα: Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, καθαρίστε τα λούκια των σπιτιών και αποφύγετε τη διέλευση από χειμάρρους ή ρέματα (πεζοί ή με όχημα).

Υπαίθριες δραστηριότητες: Αποφύγετε εργασίες στη θάλασσα ή την ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Μην καταφεύγετε κάτω από μεγάλα δέντρα ή πινακίδες.

Προστασία από χαλάζι: Αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο ή όχημα μέχρι να περάσει το φαινόμενο.

Τι να κάνετε σε περίπτωση κεραυνών

Μέσα στο σπίτι: Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές και την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία. Μην αγγίζετε τις υδραυλικές σωληνώσεις.

Στο αυτοκίνητο: Σταματήστε στην άκρη του δρόμου (μακριά από δέντρα), ανάψτε τα αλάρμ, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά και μην αγγίζετε μεταλλικά μέρη.

Σε εξωτερικό χώρο: Απομακρυνθείτε από νερό, πυλώνες ρεύματος και μεταλλικά αντικείμενα. Αν βρεθείτε σε ανοιχτή έκταση και νιώσετε στατικό ηλεκτρισμό, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα, ελαχιστοποιώντας την επαφή με το έδαφος.

Χρήσιμες πηγές ενημέρωσης

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του καιρού και τη βατότητα των δρόμων, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται:

Την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (emy.gr)

Το επίσημο portal της Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)

Την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. (astynomia.gr) για την κυκλοφορία στους δρόμους

Τα επίσημα κανάλια του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.