Ένα πρωτοφανές περιστατικό οδικής βίας και απρόκλητης επίθεσης παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς ερασιτέχνης ποδηλάτης διεκδικεί αποζημίωση μαμούθ από οδηγό οχήματος. Η αγωγή αδικοπραξίας που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο από τον δικηγόρο του ενάγοντος, Δημήτρη Βερβέρη, στρέφεται κατά οδηγού, ζητώντας συνολικά 142.100 ευρώ, μαζί με τόκους και δικαστικά έξοδα, για τη σωματική και ηθική βλάβη που υπέστη ο παθών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 18 Σεπτεμβρίου 2021. Ο ενάγων πραγματοποιούσε προπόνηση με το ποδήλατό του σε κεντρική λεωφόρο, συνοδευόμενος από συναθλητή του, όταν δέχθηκε αιφνίδια φωνητική επίθεση και χυδαίες εξυβρίσεις από άγνωστο οδηγό οχήματος, ο οποίος ακινητοποίησε απότομα το αυτοκίνητό του μπροστά τους.

Παρά την κλήση της Άμεσης Δράσης από τον ποδηλάτη, το επεισόδιο κλιμακώθηκε 3 χιλιόμετρα παρακάτω. Εκεί, ο οδηγός είχε σταθμεύσει στην άκρη του δρόμου και, την ώρα που ο αθλητής περνούσε από δίπλα του, του κατάφερε σφοδρή γροθιά στο αριστερό αφτί, προκαλώντας του ζάλη και απώλεια προσανατολισμού που λίγο έλειψε να οδηγήσουν σε βαρύτερο ατύχημα. Η προκλητική συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη συνεχίστηκε με χλευασμούς τόσο στο σημείο όσο και αργότερα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι συνέπειες του χτυπήματος αποδείχθηκαν καταστροφικές για την υγεία και την αθλητική πορεία του θύματος. Η εσπευσμένη εισαγωγή του στο νοσοκομείο εκείνο το βράδυ αποκάλυψε αρχική μείωση της ακοής κατά 20%, η οποία στη συνέχεια διαγνώστηκε ως νευροαισθητήρια βαρηκοΐα υψηλών συχνοτήτων.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά, η βλάβη παραμένει μόνιμη. Ο ενάγων, αθλητής με πολυετή παρουσία και διακρίσεις σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο από την ηλικία των 15 ετών, υποχρεώθηκε σε τετράμηνη πλήρη αποχή και ουδέποτε κατάφερε να επανέλθει στο αγωνιστικό του επίπεδο, καθώς η μειωμένη ακοή καθιστά επικίνδυνη την αντίληψη των οχημάτων κατά την προπόνηση.

Στο οικονομικό σκέλος της αγωγής, το θύμα αξιώνει 25.000 ευρώ για ηθική βλάβη λόγω της δημόσιας εξύβρισης, 60.000 ευρώ για τις σωματικές βλάβες, 50.000 ευρώ ως αποζημίωση για τη μόνιμη αναπηρία που επηρεάζει το μέλλον του, καθώς και 7.100 ευρώ για τις υπηρεσίες φροντίδας που του παρείχε η σύντροφός του κατά το διάστημα που αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί.

Παράλληλα, ζητείται η κήρυξη της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής και η επιβολή προσωπικής κράτησης έως ένα έτος στον εναγόμενο. Παράλληλα με την πολιτική δίκη, η ποινική πτυχή της υπόθεσης εκκρεμεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με τη σχετική δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 12 Απριλίου 2027.