Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης κοπέλας, την οποία πλησίασε και θώπευσε.

Το χρονικό της παρενόχλησης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 49χρονος εντόπισε την ανήλικη κοπέλα σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, την πλησίασε και προέβη σε ασελγή πράξη, θωπεύοντάς την και προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Σύμφωνα με το Voria.gr, καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης υπήρξε η άμεση αντίδραση ενός πολίτη, ο οποίος διερχόμενος από το σημείο, αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον 49χρονο σε κοντινή απόσταση και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές Θεσσαλονίκης.