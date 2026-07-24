Την έντονη αντίδρασή της για τη χρήση τραγουδιών που παράγονται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης εξέφρασε η Κόνι Μεταξά, μέσα από ένα αιχμηρό βίντεο στα social media. Η τραγουδίστρια και performer, ενώ βρισκόταν σε παραλία, διαπίστωσε πως το πρόγραμμα κάλυπταν επί ώρες αποκλειστικά AI κομμάτια. Αντιδρώντας άμεσα, απηύθυνε δημόσια έκκληση στους DJs να στηρίζουν τους πραγματικούς καλλιτέχνες και την αυθεντική μουσική δημιουργία.

«Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι.

Και για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;», ακούγεται να λέει στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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