Ένα έντονο ξέσπασμα έκανε η Modern Cinderella την Πέμπτη 23 Ιουλίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η γνωστή influencer και youtuber περιέγραψε στους ακολούθους της την ταλαιπωρία που βιώνει τις τελευταίες ημέρες στη Χαλκιδική, όπου νοίκιασε εξοχική κατοικία για το καλοκαίρι μαζί με τον σύντροφό της και τον γιο τους, Βασίλη. Όπως κατήγγειλε, η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη ήταν ιδιαίτερα ασεβής, ενώ υπογράμμισε πως, παρά το υψηλό κόστος του ακινήτου, οι παροχές ήταν ανεπαρκείς για τη διαμονή μιας οικογένειας.

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