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Η Νατάσα Παζαΐτη πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες, δημόσιες εμφανίσεις της.
Η ίδια εθεάθη να κινείται στο κέντρο της Αθήνας, σε μια χαλαρή βόλτα με τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή. Η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, που έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, εντοπίστηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας, και μαγνήτισε αμέσως τα βλέμματα.
Η διακεκριμένη χειρουργός, όπως πάντα διακριτική, έδειχνε να απολαμβάνει το χρόνο μαζί με τον Αλέξανδρο Καραμανλή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει χαράξει τη δική του πορεία, επιλέγοντας να κρατά χαμηλό προφίλ, παρά το γεγονός ότι είναι γιος ενός πρώην Πρωθυπουργού.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
govastiletto.gr – Νατάσα Παζαΐτη: Σπάνια εμφάνιση με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή στα Ματογιάννια