Η Νατάσα Παζαΐτη πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες, δημόσιες εμφανίσεις της.

Η ίδια εθεάθη να κινείται στο κέντρο της Αθήνας, σε μια χαλαρή βόλτα με τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή. Η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, που έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, εντοπίστηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας, και μαγνήτισε αμέσως τα βλέμματα.

Η Νατάσα Παζαΐτη και ο γιος της απόλαυσαν τη βόλτα τους στους δρόμους της Αθήνας, με τους δυο τους να κινούνται σε ιδιαίτερα χαλαρούς ρυθμούς.

Η διακεκριμένη χειρουργός, όπως πάντα διακριτική, έδειχνε να απολαμβάνει το χρόνο μαζί με τον Αλέξανδρο Καραμανλή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει χαράξει τη δική του πορεία, επιλέγοντας να κρατά χαμηλό προφίλ, παρά το γεγονός ότι είναι γιος ενός πρώην Πρωθυπουργού.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Νατάσα Παζαΐτη: Σπάνια εμφάνιση με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή στα Ματογιάννια