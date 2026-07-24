Σε ισχύ τίθεται η Κόκκινη και Πορτοκαλί Προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για σοβαρή επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους (μπουρίνια), την υψηλή συχνότητα κεραυνών και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων βρίσκονται η Εύβοια, οι Σποράδες και η ανατολική Θεσσαλία, ενώ ισχυρό πέρασμα αναμένεται τις απογευματινές ώρες στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού προβλέπεται από το Σάββατο 25 Ιουλίου, με την άνοδο της θερμοκρασίας να επανέρχεται από την Κυριακή.

Βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από το meteo:

Πού θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με τα έκτακτα στοιχεία της ΕΜΥ, τα ισχυρότερα φαινόμενα κατανέμονται ως εξής:

Κόκκινη Προειδοποίηση (Ανώτατος Κίνδυνος): Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) και Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες. Ανατολική Θεσσαλία (Νομοί Λάρισας και Μαγνησίας), κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Πορτοκαλί Προειδοποίηση: Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ. Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ. Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ.



Η πρόγνωση για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Αττική: Αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα. Τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές . Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα. Τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και . Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα φτάσουν από το απόγευμα τα 6 μποφόρ (βόρειοι-βορειοδυτικοί), ενώ ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 28 βαθμούς.

Η εικόνα του καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές στην Κεντρική Μακεδονία και αργά το βράδυ σε Θάσο και Σαμοθράκη. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές στην Κεντρική Μακεδονία και αργά το βράδυ σε Θάσο και Σαμοθράκη. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη: Σταδιακή ανάπτυξη νεφώσεων με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη έως 33.

Σταδιακή ανάπτυξη νεφώσεων με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη έως 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές από αργά το βράδυ στη Λήμνο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Βίντεο του Θοδωρή Κολυδά δείχνει πως θα κινηθούν οι άνεμοι στην Ευρώπη έως και την Τρίτη 28 Ιουλίου:

Πού παρατηρήθηκαν οι μέγιστες και οι ελάχιστες θερμοκρασίες χθες Πέμπτη 23 Ιουλίου

Μετά τη δοκιμασία των προηγούμενων ημερών και τα διαδοχικά 40άρια, το σκηνικό του καιρού άλλαξε αισθητά την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, προσφέροντας μια ουσιαστική «ανάσα» δροσιάς σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο υδράργυρος σημείωσε αισθητή πτώση, υποχωρώντας στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών κάτω από το όριο των 35 βαθμών κελσίου.

Οι υψηλότερες τιμές της ημέρας καταγράφηκαν τοπικά στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο με 35.8 βαθμούς και στη Στερεά Ελλάδα με 34.2, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν σε πολύ πιο ήπια επίπεδα, μεταξύ 28 και 31.5 βαθμούς κελσίου.

Παράλληλα, η υποχώρηση της ζέστης έγινε εμφανής και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες έπεσαν έως και τους 12.9 βαθμούς Κελσίου στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, διαμορφώνοντας ένα πολύ πιο εύκρατο περιβάλλον και σηματοδοτώντας την πλήρη εκτόνωση του θερμού κύματος.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού σήμερα Παρασκευή 21 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είνα κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Σάββατο 25-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού για την Δευτέρα 27-07-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με γρήγορα αύξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 και μόνο στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.