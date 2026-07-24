Ο Βαγγέλης Καράλης στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Talk of the Town» είχε καλεσμένος τον Άγγελο Παπαδημητρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μέσα σε όλα μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Οι Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη», αλλά και για τη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου, μια απώλεια που εξακολουθεί να τον συγκλονίζει ακόμη και σήμερα.

«Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Όταν μάθαμε για το δυστύχημα, αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα, το έγκλημα τέλος πάντων, τρομάξαμε. Λέμε “ποιος είναι αυτός;”. Σοκ. Όταν μάθαμε ότι είναι ο Νίκος, μα ήταν τόσο… Δηλαδή ακόμα σας λέω, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν μπορώ να συνέλθω. Γιατί ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος. Φωνακλάς, νευρικός, όλα αυτά, αλλά αυτός παρά ήταν λεπτός, ευγενής, κύριος» είπε.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου εξέφρασε και μια προσωπική του σκέψη για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί πρωταγωνιστές μεγαλώνοντας.

«Ίσως, εγώ το λέω, ότι ξέρετε, οι ζεν πρεμιέ δεν αντέχουν την πτώση. Η πτώση με την ηλικία, εννοώ δηλαδή. Δύσκολο, από εκεί που είναι γοητευτικοί και αρέσουν σε όλους, όταν αρχίζουν και γερνάνε λιγάκι, περνάνε μεγάλη κρίση. Ίσως πάνω σε αυτή την κρίση και ο Νίκος να λύγισε».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός τόνισε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου, η απώλεια παραμένει για τον ίδιο εξίσου επώδυνη.

«Σας λέω, δεν έχω συνέλθει ακόμη, όλο μου κόβεται το χαμόγελο. Δεν το ‘χω κάνει σαν πέρασμα, σαν να είναι τώρα. Νομίζω ότι έγινε χθες. Δεν περνάει αυτό το πράγμα με τίποτα».

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