Μια σημαντική δικομματική πρωτοβουλία έλαβε χώρα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λίου και ο Ρεπουμπλικανός Νέιθανιελ Μόραν κατέθεσαν το νομοσχέδιο AI Kill Switch Act.

Η πρόταση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ταχύτατη εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θεσμικού και τεχνικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, ικανού να διακόπτει τη λειτουργία μοντέλων που συνιστούν απειλή για τη δημόσια και εθνική ασφάλεια.

Η ανάγκη για έναν τέτοιο μηχανισμό έγινε εντονότερη μετά από πρόσφατες αποκαλύψεις. Η OpenAI παραδέχθηκε ότι μοντέλα της λειτούργησαν με πρωτοφανή τρόπο, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μεγάλο αποθετήριο προγραμματιστικού κώδικα.

Παράλληλα, αναφορές στα προηγμένα μοντέλα Mythos και Fable της Anthropic αναδεικνύουν τις αυξημένες δυνατότητές τους στον τομέα των κυβερνοεπιθέσεων, γεγονός που ώθησε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να ενεργοποιήσει νομοθεσία περί εξαγωγών για να φρενάρει προσωρινά τη δημόσια διάθεσή τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θα αποκτήσει την εξουσία να διατάσσει την απενεργοποίηση εργαλείων AI από ιδιωτικές εταιρείες. Από την πλευρά τους, οι εταιρείες ανάπτυξης θα υποχρεούνται νομικά να διατηρούν την τεχνική δυνατότητα περιορισμού, αναστολής ή πλήρους διακοπής των συστημάτων τους. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς τεχνολογικών περιστατικών και αστοχιών, με μια κλιμακωτή διαδικασία διαχείρισης κρίσεων που ξεκινά από την επιβράδυνση της λειτουργίας και φτάνει μέχρι το οριστικό κλείσιμο.

Η συγκυρία κρίνεται κρίσιμη, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι απλώς ένα εργαλείο παραγωγής κειμένου και μετατρέπεται σε σύστημα αυτόνομης δράσης. Οι εφαρμογές της εκτείνονται πλέον από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τον έλεγχο μεταφορών έως τις κυβερνοεπιχειρήσεις.

Επιπλέον, το Πεντάγωνο έχει ήδη ανακοινώσει τη μετάβασή του σε μια λογική «AI-first» για τις ένοπλες δυνάμεις, υπογράφοντας συμφωνίες με κολοσσούς όπως οι Google, OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Oracle, Nvidia και Reflection.

Όπως αποτυπώνεται και σε παλαιότερη δήλωση του συνιδρυτή της Anthropic, Τζακ Κλαρκ, η βιομηχανία διαθέτει αυτή τη στιγμή μόνο «πεντάλ γκαζιού» και καθόλου «φρένο». Το AI Kill Switch Act επιδιώκει να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, εξασφαλίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας θα διατηρήσει τον τελικό έλεγχο απέναντι σε συστήματα που ενδέχεται να επιδείξουν επικίνδυνη συμπεριφορά ή να αντισταθούν σε εξωτερικές παρεμβάσεις.

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει ήδη την υποστήριξη πολυάριθμων οργανισμών ασφάλειας και πολιτικής AI, όπως οι AI Policy Network, ControlAI και Alliance for Secure AI.