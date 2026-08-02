Αδυσώπητα είναι πολλές φορές τα παιχνίδια της μοίρας, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση με έναν εθελοντή δασοπυροσβέστη που δρούσε εδώ και τρείς μέρες στην περιοχή των Βιλίων, δίνοντας μεγάλη μάχη μαζί με άλλους εθελοντές για να βοηθήσει στην κατάσβεση του πύρινου μετώπου, που έχει λάβει δραματικές διαστάσεις και κατακαίει την Δυτική Αττική.

Την ώρα που ο Γρηγόρης Σχίζας, έδινε μεγάλη μάχη με την πύρινη λαίλαπα, μαζί με τους συναδέλφους του, για να σώσει ό,τι μπορεί από τα σπίτια και τις περιουσίες των συνανθρώπων του, που βρίσκονταν στο έλεος της πύρινης λαίλαπας, έπεσε ο ίδιος θύμα της πυρκαγιάς αφού η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το δικό του σπίτι.

Ο Γρηγόρης Σχίζας μαζί με την ομάδα των υπολοίπων εθελοντών, κατάφεραν να σώσουν πάνω από 10 σπίτια στην περιοχή, όμως την ώρα που επιχειρούσε έμαθε ότι το δικό του σπίτι είχε γίνει στάχτη.

«Δυστυχώς, η τραγική ειρωνεία είναι αυτή… Είμαστε εθελοντές, έχουμε γλιτώσει σπίτια συνανθρώπων μας, έχουμε γλιτώσει περιουσίες, εχτές δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου. Ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε “άβρεχτο” που λέμε», δήλωσε ο εθελοντής δασοπυροσβέστης Γρηγόρης Σχίζας.

«Δυστυχώς, το σπίτι έμεινε μόνο ντουβάρια», συμπλήρωσε με πόνο ψυχής, ενώ οι εικόνες από το κατεστραμμένο σπίτι του, πραγματικά συγκλονίζουν.