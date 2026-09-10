Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, προκαλώντας την έντονη οργή και την εύλογη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής του γεύματος των παιδιών, χρησιμοποιήθηκε κατά λάθος απορρυπαντικό αντί για ξύδι, με αποτέλεσμα τη μόλυνση της τροφής.

Αμέσως μετά την κατανάλωση του γεύματος, αρκετά παιδιά παρουσίασαν ανησυχητικά συμπτώματα δηλητηρίασης και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, ο δήμος δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη ανακοίνωση που να αποσαφηνίζει τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό λάθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μόνη αντίδραση περιορίστηκε σε μια γενικόλογη σύσταση προς το προσωπικό των δομών για «ιδιαίτερη προσοχή», χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι εξοργισμένοι γονείς αξιώνουν πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις από τους αρμόδιους, απαιτώντας να ενημερωθούν αναλυτικά για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, αλλά και για τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί οριστικά ότι δεν θα επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.