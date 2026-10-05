Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην Κρήτη, όταν ένας 32χρονος επιτέθηκε άγρια και τραυμάτισε τον 72χρονο πατέρα του.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 22:00, όταν ο ηλικιωμένος επισκέφθηκε το σπίτι του γιου του και αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο 32χρονος, ευρισκόμενος υπό την επήρεια ουσιών, χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με συνέπεια ο ηλικιωμένος να πέσει στο πάτωμα και να χτυπήσει.

Παρά την έκκληση του πατέρα να μην συλληφθεί το παιδί του, οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας προχώρησαν στην αυτεπάγγελτη σύλληψη του δράστη.

Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της οικίας του 32χρονου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 32χρονος επικοινώνησε με τον 72χρονο πατέρα του και του ζήτησε να μεταβεί στο σπίτι του για να του δώσει χρηματικό ποσό. Ο ηλικιωμένος άνδρας, χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο της πρόσκλησης και θεωρώντας ότι ο γιος του χρειαζόταν κάποια άλλη βοήθεια, σπεύδει στο σημείο.

Όταν ο πατέρας αντιλήφθηκε ότι τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά ναρκωτικών ουσιών, αρνήθηκε κατηγορηματικά να ικανοποιήσει το αίτημα.

Η άρνηση αυτή εξόργισε τον 32χρονο, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Ο δράστης επιτέθηκε στον 72χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να σωριαστεί στο πάτωμα και να τραυματιστεί από την πτώση.

Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και η σύλληψη

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το εξειδικευμένο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πατέρα και εντοπίζοντας τον 32χρονο δράστη.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης καταγράφηκαν στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, καθώς ο 72χρονος πατέρας, παρά τα τραύματα και την επίθεση που δέχθηκε, παρακαλούσε τους αστυνομικούς να μην συλλάβουν τον γιο του, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούσε να κινηθεί νομική διαδικασία σε βάρος του.

Ωστόσο, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου, ο οποίος οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής Ηρακλείου για να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες κατηγορίες.