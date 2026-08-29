Σύντομο πέρασμα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθεί κατά τις βραδινές ώρες σήμερα Σάββατο (29/08), σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός μετεωρολόγος δημοσιοποίησε χάρτη με τις περιοχές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επηρεαστούν, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και θα κινηθούν νοτιότερα, ενώ ενδέχεται να συνοδευτούν από πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων.

Από τα Βόρεια προς τα Νότια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Αρναούτογλου, οι πιθανότητες για την εκδήλωση τοπικών βροχών ή ακόμη και μεμονωμένων καταιγίδων αυξάνονται σταδιακά προς το βράδυ, με τα φαινόμενα να ξεκινούν πρώτα από τα βόρεια τμήματα της επικράτειας.

Στη συνέχεια, η διαταραχή θα μετατοπιστεί νοτιότερα, επηρεάζοντας κι άλλες περιοχές περίπου έως λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει με έμφαση ότι δεν πρόκειται για κακοκαιρία μεγάλης διάρκειας, αλλά για ένα εξαιρετικά σύντομο πέρασμα που θα εξασθενήσει γρήγορα.

Πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων

Παράλληλα, ο Σάκης Αρναούτογλου εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων τοπικά.

Ο χάρτης που συνοδεύει την πρόγνωση παρέχει λεπτομερή εικόνα για την πιθανότητα βροχόπτωσης ανά περιοχή.