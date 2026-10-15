Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε ασθενής μέσω της «Ζούγκλας», υποστηρίζοντας ότι έχει προσπαθήσει τέσσερις φορές να κλείσει ραντεβού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης για εξετάσεις στομάχου και κολονοσκόπηση, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δαπανηρές στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως αναφέρει η ίδια, κάθε φορά που απευθύνεται στο νοσοκομείο λαμβάνει την απάντηση ότι τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν εξαντληθεί και καλείται να προσπαθήσει εκ νέου τον επόμενο μήνα, με την απάντηση να της «γεννά» αμφιβολίες σχετικα με το εάν υπάρχει αξιοπιστία στον τρόπο με τον οποίο κλείνονται τα ραντεβού.

Η καταγγελία: Αναμονή από τις 04:00 και «παράκαμψη» της σειράς

Η καταγγέλλουσα περιγράφει περιστατικό κατά το οποίο πήγε στο νοσοκομείο από τις 04:00 το πρωί για να εξασφαλίσει σειρά.

Ενώ περίμενε κανονικά στην ουρά, υποστηρίζει ότι δύο νοσηλεύτριες εν ώρα εργασίας πήραν προτεραιότητα και έκλεισαν ραντεβού για δικά τους άτομα.

Αμέσως μετά, οι υπόλοιποι πολίτες που περίμεναν ενημερώθηκαν ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ραντεβού για τις εξετάσεις που ενδιαφέρονταν, με την ίδια να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ραντεβού στο νοσοκομείο κλείνονται με «μέσο» και όσοι δεν διαθέτουν διασυνδέσεις μένουν εκτός.

Τι απαντά ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, κύριο Κωνσταντίνο Δανδουλάκη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο τέτοιο περιστατικό.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι είναι δεκτικός και υποχρεωμένος να ερευνά και να ελέγχει κάθε καταγγελία, συμπληρώνοντας πως η διοικητική υπηρεσία βρίσκεται εκεί για να βοηθάει τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να απευθύνονται σε αυτήν.

Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στην καταγγέλλουσα να επισκεφθεί το γραφείο του οποιαδήποτε ώρα για να συζητήσουν το πρόβλημα.

«Είμαι δεκτικός και υποχρεωμένος να ερευνώ και να ελέγχω κάθε περιστατικό.Η κυρία μπορεί οποιαδήποτε ώρα να έρθει στο γραφείο μου να συζητήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα», ανέφερε.

Δώδεκα ραντεβού την εβδομάδα για κάθε γιατρό

Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, ο κ. Δανδουλάκης διευκρίνισε ότι υπάρχουν 12 διαθέσιμα ραντεβού την εβδομάδα, τα οποία κλείνονται κυρίως διαδικτυακά αλλά και δια ζώσης για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, τα οποία όμως εξαντλούνται ταχύτατα λόγω της αυξημένης ζήτησης.